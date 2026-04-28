Is het over en uit voor Julian Alaphilippe? Zijn vrouw legt het uit

De grote afwezige in Luik-Bastenaken-Luik was ongetwijfeld Julian Alaphilippe. Al is de vraag maar of hij nog iets kon betekenen in de koers. En of hij dat ooit nog zal kunnen doen...

Het gaat duidelijk niet goed met Julian Alaphilippe. Samen met heel wat ploegmaten werd hij ziek in de Ronde van het Baskenland. En volgens zijn vrouw Marion Rousse is hij daar nog altijd niet van hersteld.

“Il a du mal, il n’est pas en forme. Wat hij nodig heeft, is een ‘break’ om dat goeie gevoel terug te vinden en een stevige basis te leggen voor de rest van het seizoen”, vertelt ze over haar man in Het Laatste Nieuws.

Zijn leeftijd speelt daarbij zeker een rol en mirakels zijn onmogelijk. Bovendien is de tegenstand ook gigantisch goed, waardoor het maar weinig zin heeft aan de start te komen als je niet in opperste topvorm bent.

“In de huidige supergeneratie betaal je dat cash op de fiets. De punch van een Pogacar, Seixas, Evenepoel, Van der Poel heeft hij natuurlijk niet”, gaat Rousse verder.

Toch is ze overtuigd dat hij wel degelijk nog een rol van betekenis kan spelen in het peloton. Ze wil de renner Julian dan ook nog niet laten verdwijnen.

“Hij houdt nog steeds van wat hij doet. En ik denk dat hij nog mooie dingen in zich heeft. Geen heel seizoen lang meer. Des coups d’éclat, eerder. Flitsen”, besluit ze.

📷 Nieuwe naam en nieuwe look: INEOS Grenadiers pakt grootst uit met make-over

13:00
Serge Pauwels smeedt mooi plannetje voor aanloop naar het WK in Canada

Vansummeren schrijft het testament van Van Aert: "Dat gaat niet meer lukken"

Bakelants verrast met statement waarin hij Van der Poel vergelijkt met... een iPhone

Analist geeft Red Bull-BORA-hansgrohe veeg uit de pan over Evenepoel

Pogacar wou zotte dingen doen in Luik-Bastenaken-Luik: "Ik praatte dat uit zijn hoofd"

'Geen UAE of Red Bull: deze topploeg spreekt nu met makelaar van Seixas'

Bondscoach weet wie grote tegenstander van Evenepoel wordt op WK tijdrijden

Kan Evenepoel voor de Tour nog betere klimmer worden? Coach van Nys ziet twee problemen

Bondscoach vindt De Lie "onbegrijpelijk", cijfers geven hem helemaal gelijk

Moest Evenepoel daarom passen op La Redoute? De Bondt zag "tegenslag" hem parten spelen

'Nog altijd in de lappenmand: opnieuw domper voor Jarno Widar'

Mag Evenepoel nog dromen van de Tour? Pauwels heeft hoop, maar ziet ook stevig struikelblok

"Dat is het belangrijkste": Axel Merckx laat van zich horen over zijn relatie met Lotte Kopecky

Verre ereplaats in eerste L-B-L: Uijtdebroeks klaar en duidelijk over Pogacar en Seixas

Pogacar ook nummer één op vlak van prijzengeld, Van Aert pakte grootste cheque van allemaal

🎥 Bisnummer in Turkije: Tom Crabbe (20) houdt Alpecin-Premier Tech opnieuw van ritzege

Bondscoach Pauwels kent dé reden waarom zege Van Aert in Parijs-Roubaix zo veel impact had

Opvallende sponsor was de boosdoener: reden voor ingetrokken boete van Pogacar is bekend

Nog twee toppers moeten afhaken voor de Giro: ook Soudal Quick-Step is zijn kopman kwijt

Rijdt Seixas dit jaar de Tour? Pogacar mengt zich in debat én spelt Fransen de les

Is Evenepoel nog wel een topklimmer? Zonneveld doet opmerkelijke vaststelling na L-B-L

Wordt Pogacar de laatste eindwinnaar? Prestigieuze koers zit in slechte papieren en trekt aan de alarmbel

Jonas Vingegaard ziet zijn grootste concurrent voor de Giro afhaken

📷 "Had ik je maar iets langer beziggehouden": Sep Vanmarcke neemt met pakkend bericht afscheid van neef Milan Bral (21)

Voor de geschiedenisboeken: straffe records bewijzen hoe snel Pogacar en Seixas tekeergingen in Luik

🎥 Vollering pakt uit emotionele oproep na zege in L-B-L: "Herhaal gewoon wat ik hoor"

Tevreden met derde plaats in L-B-L? Ploegleider Lodewyck trekt helere conclusie over Evenepoel

Zoals Pogacar in Parijs-Roubaix: Kopecky doet haar verhaal over pechdag in L-B-L

"Kan je niet zeggen": Bakelants velt stevig oordeel over Evenepoel na derde plaats in L-B-L

UCI draaide beslissing al terug: Tadej Pogacar kreeg bijzonder zware en vreemde boete na L-B-L

"Dan vloek je toch eens": beresterke Emiel Verstrynge baalt over één iets na Luik-Bastenaken-Luik

"Dat was in ons voordeel": Paul Seixas ziet opvallende reden voor ijzersterke L-B-L

Remco Evenepoel moet iets bekennen na zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik

Wat dacht Pogacar toen Evenepoel ervandoor ging? Dit is het verrassende antwoord van de Sloveen

Broer van overleden Milan Bral (21) deelt hartverscheurende boodschap op Facebook

