Is het over en uit voor Julian Alaphilippe? Zijn vrouw legt het uit

De grote afwezige in Luik-Bastenaken-Luik was ongetwijfeld Julian Alaphilippe. Al is de vraag maar of hij nog iets kon betekenen in de koers. En of hij dat ooit nog zal kunnen doen...

Het gaat duidelijk niet goed met Julian Alaphilippe. Samen met heel wat ploegmaten werd hij ziek in de Ronde van het Baskenland. En volgens zijn vrouw Marion Rousse is hij daar nog altijd niet van hersteld.

“Il a du mal, il n’est pas en forme. Wat hij nodig heeft, is een ‘break’ om dat goeie gevoel terug te vinden en een stevige basis te leggen voor de rest van het seizoen”, vertelt ze over haar man in Het Laatste Nieuws.

Zijn leeftijd speelt daarbij zeker een rol en mirakels zijn onmogelijk. Bovendien is de tegenstand ook gigantisch goed, waardoor het maar weinig zin heeft aan de start te komen als je niet in opperste topvorm bent.

Seizoen nog niet voorbij

“In de huidige supergeneratie betaal je dat cash op de fiets. De punch van een Pogacar, Seixas, Evenepoel, Van der Poel heeft hij natuurlijk niet”, gaat Rousse verder.

Toch is ze overtuigd dat hij wel degelijk nog een rol van betekenis kan spelen in het peloton. Ze wil de renner Julian dan ook nog niet laten verdwijnen.





“Hij houdt nog steeds van wat hij doet. En ik denk dat hij nog mooie dingen in zich heeft. Geen heel seizoen lang meer. Des coups d’éclat, eerder. Flitsen”, besluit ze.