Jilke (19) hoopt dat ze de zomer nog haalt, maar plant haar eigen begrafenis

Jilke Michielsen is gestopt met chemotherapie en bestralingen, omdat het haar te zwaar werd. De behandelingen zijn stilaan op, maar de gewezen renster blijft heel erg positief in het leven staan.

Ongeneeslijk ziek

Een jaar geleden liet renster Jilke Michielsen op haar sociale media weten dat ze ongeneeslijk ziek was. Maar slachtoffer spelen, daar heeft de West-Vlaamse helemaal geen zin in.

“Zeker wanneer ik me slecht voel, komt dat label ‘ongeneeslijk’ wel hard binnen. Maar eigenlijk probeer ik daar zo weinig mogelijk bij stil te staan”, vertelt ze vol vuur in de Krant van West-Vlaanderen.

Geen aftelklok

Wat er nog mogelijk is, dat weet ze niet. Alles is in dit stadium van haar ziekte onvoorspelbaar. “Maar zelf wil ik het ook gewoon niet weten. Ik wil niet met een aftelklok leven. Ik laat het liever allemaal op mij afkomen, ik blijf mijn dagen volplannen.”

Ze plant een week vooruit, verder durft ze dat voorlopig niet. “Ik wil niet riskeren dat ik dan plots vanalles moet afzeggen omdat ik me plots niet goed genoeg zou voelen ofzo. Want het is duidelijk dat het plots heel snel kan gaan…”

Uitkijken naar de zomer

Vorige zomer was een geweldige periode en ze hoopt dat ze dat nog een keertje mag meemaken. “Het doet mij ook weer uitkijken naar deze zomer, ik hoop zo hard dat ik die toch nog mag meemaken. Ik droom van de Gentste Feesten, leuke avonden met vriendinnen, misschien zelfs nog eens naar Pukkelpop…”





En ook met haar begrafenis is ze hard bezig. Ze wil dat zelf volledig plannen, ook al heeft haar familie het daar best moeilijk mee. “Eigenlijk voelt dat gewoon alsof ik een feestje aan het plannen ben, eentje waar ik jammer genoeg wel zelf niet zal bij zijn”, besluit ze.

Nooit opgegeven

Ondertussen is het parcours van haar ziekte al 2,5 jaar bezig, met het laatste jaar onder de noemer ongeneeslijk ziek. “Ik heb nooit opgegeven. Nooit gezegd ‘nu is het genoeg geweest’. Ik heb elke behandeling die er is uitgeprobeerd, alles gedaan wat ik kon. En daar ben ik heel blij om.