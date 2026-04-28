Jilke (19) hoopt dat ze de zomer nog haalt, maar plant haar eigen begrafenis

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Jilke Michielsen is gestopt met chemotherapie en bestralingen, omdat het haar te zwaar werd. De behandelingen zijn stilaan op, maar de gewezen renster blijft heel erg positief in het leven staan.

Ongeneeslijk ziek

Een jaar geleden liet renster Jilke Michielsen op haar sociale media weten dat ze ongeneeslijk ziek was. Maar slachtoffer spelen, daar heeft de West-Vlaamse helemaal geen zin in.

“Zeker wanneer ik me slecht voel, komt dat label ‘ongeneeslijk’ wel hard binnen. Maar eigenlijk probeer ik daar zo weinig mogelijk bij stil te staan”, vertelt ze vol vuur in de Krant van West-Vlaanderen.

Geen aftelklok

Wat er nog mogelijk is, dat weet ze niet. Alles is in dit stadium van haar ziekte onvoorspelbaar. “Maar zelf wil ik het ook gewoon niet weten. Ik wil niet met een aftelklok leven. Ik laat het liever allemaal op mij afkomen, ik blijf mijn dagen volplannen.”

Ze plant een week vooruit, verder durft ze dat voorlopig niet. “Ik wil niet riskeren dat ik dan plots vanalles moet afzeggen omdat ik me plots niet goed genoeg zou voelen ofzo. Want het is duidelijk dat het plots heel snel kan gaan…”

Uitkijken naar de zomer

Vorige zomer was een geweldige periode en ze hoopt dat ze dat nog een keertje mag meemaken. “Het doet mij ook weer uitkijken naar deze zomer, ik hoop zo hard dat ik die toch nog mag meemaken. Ik droom van de Gentste Feesten, leuke avonden met vriendinnen, misschien zelfs nog eens naar Pukkelpop…”

En ook met haar begrafenis is ze hard bezig. Ze wil dat zelf volledig plannen, ook al heeft haar familie het daar best moeilijk mee. “Eigenlijk voelt dat gewoon alsof ik een feestje aan het plannen ben, eentje waar ik jammer genoeg wel zelf niet zal bij zijn”, besluit ze.

Nooit opgegeven

Ondertussen is het parcours van haar ziekte al 2,5 jaar bezig, met het laatste jaar onder de noemer ongeneeslijk ziek. “Ik heb nooit opgegeven. Nooit gezegd ‘nu is het genoeg geweest’. Ik heb elke behandeling die er is uitgeprobeerd, alles gedaan wat ik kon. En daar ben ik heel blij om.

Meer nieuws

De weg naar de Tour: Evenepoel rijdt nog twee koersen, maar moet ook Belgische fans teleurstellen

De weg naar de Tour: Evenepoel rijdt nog twee koersen, maar moet ook Belgische fans teleurstellen

16:30
🎥 Net geen gloriemoment op de golfbaan: Van der Poel baalde toch als een stekker

🎥 Net geen gloriemoment op de golfbaan: Van der Poel baalde toch als een stekker

16:00
Zege in Parijs-Roubaix eenmalige uitschieter? Bakelants twijfelt stevig aan Van Aert

Zege in Parijs-Roubaix eenmalige uitschieter? Bakelants twijfelt stevig aan Van Aert

15:00
Eddy Planckaert zit weer op de koersfiets, maar niet zomaar

Eddy Planckaert zit weer op de koersfiets, maar niet zomaar

14:00
📷 Nieuwe naam en nieuwe look: INEOS Grenadiers pakt grootst uit met make-over

📷 Nieuwe naam en nieuwe look: INEOS Grenadiers pakt grootst uit met make-over

13:00
Serge Pauwels smeedt mooi plannetje voor aanloop naar het WK in Canada

Serge Pauwels smeedt mooi plannetje voor aanloop naar het WK in Canada

12:30
Vansummeren schrijft het testament van Van Aert: "Dat gaat niet meer lukken"

Vansummeren schrijft het testament van Van Aert: "Dat gaat niet meer lukken"

12:00
Bakelants verrast met statement waarin hij Van der Poel vergelijkt met... een iPhone

Bakelants verrast met statement waarin hij Van der Poel vergelijkt met... een iPhone

11:00
Is het over en uit voor Julian Alaphilippe? Zijn vrouw legt het uit

Is het over en uit voor Julian Alaphilippe? Zijn vrouw legt het uit

10:00
Bondscoach weet wie grote tegenstander van Evenepoel wordt op WK tijdrijden

Bondscoach weet wie grote tegenstander van Evenepoel wordt op WK tijdrijden

09:00
Analist geeft Red Bull-BORA-hansgrohe veeg uit de pan over Evenepoel

Analist geeft Red Bull-BORA-hansgrohe veeg uit de pan over Evenepoel

08:30
Pogacar wou zotte dingen doen in Luik-Bastenaken-Luik: "Ik praatte dat uit zijn hoofd"

Pogacar wou zotte dingen doen in Luik-Bastenaken-Luik: "Ik praatte dat uit zijn hoofd"

08:00
'Geen UAE of Red Bull: deze topploeg spreekt nu met makelaar van Seixas'

'Geen UAE of Red Bull: deze topploeg spreekt nu met makelaar van Seixas'

07:30
Kan Evenepoel voor de Tour nog betere klimmer worden? Coach van Nys ziet twee problemen

Kan Evenepoel voor de Tour nog betere klimmer worden? Coach van Nys ziet twee problemen

07:00
Bondscoach vindt De Lie "onbegrijpelijk", cijfers geven hem helemaal gelijk

Bondscoach vindt De Lie "onbegrijpelijk", cijfers geven hem helemaal gelijk

21:30
Moest Evenepoel daarom passen op La Redoute? De Bondt zag "tegenslag" hem parten spelen

Moest Evenepoel daarom passen op La Redoute? De Bondt zag "tegenslag" hem parten spelen

20:30
'Nog altijd in de lappenmand: opnieuw domper voor Jarno Widar'

'Nog altijd in de lappenmand: opnieuw domper voor Jarno Widar'

20:00
Mag Evenepoel nog dromen van de Tour? Pauwels heeft hoop, maar ziet ook stevig struikelblok

Mag Evenepoel nog dromen van de Tour? Pauwels heeft hoop, maar ziet ook stevig struikelblok

19:00
"Dat is het belangrijkste": Axel Merckx laat van zich horen over zijn relatie met Lotte Kopecky

"Dat is het belangrijkste": Axel Merckx laat van zich horen over zijn relatie met Lotte Kopecky

18:30
Verre ereplaats in eerste L-B-L: Uijtdebroeks klaar en duidelijk over Pogacar en Seixas

Verre ereplaats in eerste L-B-L: Uijtdebroeks klaar en duidelijk over Pogacar en Seixas

18:00
Pogacar ook nummer één op vlak van prijzengeld, Van Aert pakte grootste cheque van allemaal

Pogacar ook nummer één op vlak van prijzengeld, Van Aert pakte grootste cheque van allemaal

17:00
🎥 Bisnummer in Turkije: Tom Crabbe (20) houdt Alpecin-Premier Tech opnieuw van ritzege

🎥 Bisnummer in Turkije: Tom Crabbe (20) houdt Alpecin-Premier Tech opnieuw van ritzege

27/04
Bondscoach Pauwels kent dé reden waarom zege Van Aert in Parijs-Roubaix zo veel impact had

Bondscoach Pauwels kent dé reden waarom zege Van Aert in Parijs-Roubaix zo veel impact had

27/04
Opvallende sponsor was de boosdoener: reden voor ingetrokken boete van Pogacar is bekend

Opvallende sponsor was de boosdoener: reden voor ingetrokken boete van Pogacar is bekend

27/04
Nog twee toppers moeten afhaken voor de Giro: ook Soudal Quick-Step is zijn kopman kwijt

Nog twee toppers moeten afhaken voor de Giro: ook Soudal Quick-Step is zijn kopman kwijt

27/04
Rijdt Seixas dit jaar de Tour? Pogacar mengt zich in debat én spelt Fransen de les

Rijdt Seixas dit jaar de Tour? Pogacar mengt zich in debat én spelt Fransen de les

27/04
Is Evenepoel nog wel een topklimmer? Zonneveld doet opmerkelijke vaststelling na L-B-L

Is Evenepoel nog wel een topklimmer? Zonneveld doet opmerkelijke vaststelling na L-B-L

27/04
Wordt Pogacar de laatste eindwinnaar? Prestigieuze koers zit in slechte papieren en trekt aan de alarmbel

Wordt Pogacar de laatste eindwinnaar? Prestigieuze koers zit in slechte papieren en trekt aan de alarmbel

27/04
Jonas Vingegaard ziet zijn grootste concurrent voor de Giro afhaken

Jonas Vingegaard ziet zijn grootste concurrent voor de Giro afhaken

27/04
📷 "Had ik je maar iets langer beziggehouden": Sep Vanmarcke neemt met pakkend bericht afscheid van neef Milan Bral (21)

📷 "Had ik je maar iets langer beziggehouden": Sep Vanmarcke neemt met pakkend bericht afscheid van neef Milan Bral (21)

27/04
🎥 Vollering pakt uit emotionele oproep na zege in L-B-L: "Herhaal gewoon wat ik hoor"

🎥 Vollering pakt uit emotionele oproep na zege in L-B-L: "Herhaal gewoon wat ik hoor"

27/04
Tevreden met derde plaats in L-B-L? Ploegleider Lodewyck trekt helere conclusie over Evenepoel

Tevreden met derde plaats in L-B-L? Ploegleider Lodewyck trekt helere conclusie over Evenepoel

27/04
Zoals Pogacar in Parijs-Roubaix: Kopecky doet haar verhaal over pechdag in L-B-L

Zoals Pogacar in Parijs-Roubaix: Kopecky doet haar verhaal over pechdag in L-B-L

27/04
"Kan je niet zeggen": Bakelants velt stevig oordeel over Evenepoel na derde plaats in L-B-L

"Kan je niet zeggen": Bakelants velt stevig oordeel over Evenepoel na derde plaats in L-B-L

27/04
UCI draaide beslissing al terug: Tadej Pogacar kreeg bijzonder zware en vreemde boete na L-B-L

UCI draaide beslissing al terug: Tadej Pogacar kreeg bijzonder zware en vreemde boete na L-B-L

27/04
Voor de geschiedenisboeken: straffe records bewijzen hoe snel Pogacar en Seixas tekeergingen in Luik

Voor de geschiedenisboeken: straffe records bewijzen hoe snel Pogacar en Seixas tekeergingen in Luik

27/04

Meer nieuws

Populairste artikels

