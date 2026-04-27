Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Jonas Vingegaard ziet zijn grootste concurrent voor de Giro afhaken
Het klassieke voorjaar is achter de rug, maar volgende week gaat de Giro al van start. Jonas Vingegaard is de grote topfavoriet, zijn grootste concurrent zou Joao Almeida worden, maar de Portugees komt niet aan de start.

Op vrijdag 8 mei gaat de 109de editie van de Giro d'Italia van start in het Bulgaarse Nessebar. De Giro zal drie dagen door Bulgarije rijden, daarna volgt al een eerste rustdag en trekt het peloton naar Italië. 

Vingegaard jaagt op eerste eindzege in de Giro

Jonas Vingegaard zal zijn debuut maken in de Giro en wil na de Tour in 2022 en 2023 en de Vuelta vorig jaar nu zijn trilogie voltooien. Als dat de Deen lukt, dan zal hij dat eerder doen dan Pogacar, die de Vuelta nog niet won. 

De wereldkampioen komt niet aan de start van de Giro, ook Remco Evenepoel trouwens niet. De grootste concurrent van Vingegaard moest de Portugees Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) worden. 

Almeida werd vorig jaar tweede in de Vuelta, op iets meer dan een minuut van Vingegaard. Maar de voorbije weken ging het niet goed met Almeida. Na de Ronde van de Algarve in februari was Almeida ziek geworden. 

Geen Giro voor Almeida

Eind maart reed Almeida de Ronde van Catalonië, maar daar werd hij anoniem 38ste in het eindklassement. De Portugees heeft nu zelf bevestigd dat hij niet aan de start zal staan van de Giro. 

"Ziekte in de afgelopen maanden heeft mijn voorbereiding te veel beïnvloed, waardoor ik simpelweg niet op tijd klaar zal zijn. Dat is ontzettend jammer, want het is een koerse waar ik enorm van houd", stelt Almeida. 

"Na overleg met de ploeg hebben we besloten dat het beter is om een rustperiode in te lassen en de focus te verleggen naar nieuwe doelen later in het seizoen. We hebben die nieuwe doelen nog niet vastgesteld, maar dat zullen we de komende weken in alle rust doen."

"Nu is het eerst tijd om wat uit te rusten en de vorm langzaam weer op te bouwen", besloot de Portugees nog. Wellicht zullen Adam Yates en Jay Vine het kopmanschap overnemen bij UAE Team Emirates-XRG. 

Rijdt Seixas dit jaar de Tour? Pogacar mengt zich in debat én spelt Fransen de les

Is Evenepoel nog wel een topklimmer? Zonneveld doet opmerkelijke vaststelling na L-B-L

Wordt Pogacar de laatste eindwinnaar? Prestigieuze koers zit in slechte papieren en trekt aan de alarmbel

📷 "Had ik je maar iets langer beziggehouden": Sep Vanmarcke neemt met pakkend bericht afscheid van neef Milan Bral (21)

🎥 Vollering pakt uit emotionele oproep na zege in L-B-L: "Herhaal gewoon wat ik hoor"

Tevreden met derde plaats in L-B-L? Ploegleider Lodewyck trekt helere conclusie over Evenepoel

Zoals Pogacar in Parijs-Roubaix: Kopecky doet haar verhaal over pechdag in L-B-L

"Kan je niet zeggen": Bakelants velt stevig oordeel over Evenepoel na derde plaats in L-B-L

UCI draaide beslissing al terug: Tadej Pogacar kreeg bijzonder zware en vreemde boete na L-B-L

Voor de geschiedenisboeken: straffe records bewijzen hoe snel Pogacar en Seixas tekeergingen in Luik

"Dan vloek je toch eens": beresterke Emiel Verstrynge baalt over één iets na Luik-Bastenaken-Luik

"Dat was in ons voordeel": Paul Seixas ziet opvallende reden voor ijzersterke L-B-L

Broer van overleden Milan Bral (21) deelt hartverscheurende boodschap op Facebook

Een boost van jewelste: Wout van Aert en Visma-Lease a Bike delen uitstekend nieuws voor de Tour

Alleen recordhoudster: indrukwekkende Demi Vollering soleert naar derde Luikse triomf

Remco Evenepoel moet iets bekennen na zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik

Wat dacht Pogacar toen Evenepoel ervandoor ging? Dit is het verrassende antwoord van de Sloveen

🎥 Op indrukwekkende wijze: jonge Belg klopt landgenoot in de openingsrit van de Ronde van Turkije

Een echte meesterzet: Campenaerts verklapt de succesformule tussen hem en Visma-Lease a Bike

Pogacar kraakt moedige Seixas op de Roche-aux-Faucons en wint voor de vierde keer in Luik

"Hij kan een bondgenoot zijn": Paul Seixas zinspeelt op snood plan met medefavoriet

"Ik zou dat NOOIT gedaan hebben": José De Cauwer stelt zich grote vragen bij tactiek van Evenepoel in L-B-L

Belgische monumentwinnaar noemt toppers van nu van ander kaliber: "Neem er Van der Poel ook maar bij"

Teuns de volgende Belg in het rijtje: "Mijn toekomstperspectief voor wanneer ik stop met wielrennen"

Oud-renner gaat helemaal niet akkoord: "Evenepoel, jij bent degene met problemen met stamina"

Evenepoel lacht met eigen confronterende vaststelling en ... zet Pogacar onmiddellijk met rug tegen de muur!

Keuze aangeraden, lof voor slimme zet en geloof in Remco: ex-winnaar ziet hem niet lossen bij Pogacar

Boodschap aan Evenepoel: hij weet welke wattages hij moet halen om Pogacar te kunnen volgen

Verrassing op komst? Van der Poel geeft toe dat hij nerveus aan het worden is

Seixas test zich tegen Evenepoel en doet uitspraak die sommige Belgische fans niet graag zullen horen

Wielerwereld rouwt: 21-jarige renner, neefje van Sep Vanmarcke, is overleden na aanrijding op training

Cian Uijtdebroeks legt duidelijke ambitie op tafel voor debuut in L-B-L

"Ik zou niet op mezelf wedden": grote naam tempert de verwachtingen voor L-B-L

"Dat is niet mogelijk": Lennert Van Eetvelt veegt één tactiek resoluut van tafel voor L-B-L

Behalve Evenepoel en Seixas: Pogacar ziet meer mogelijke winnaars van L-B-L

SOS kermiskoers: Wielerclub Wattage komt met héél opvallend voorstel om het circuit te redden

