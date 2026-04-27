Jonas Vingegaard ziet zijn grootste concurrent voor de Giro afhaken

Het klassieke voorjaar is achter de rug, maar volgende week gaat de Giro al van start. Jonas Vingegaard is de grote topfavoriet, zijn grootste concurrent zou Joao Almeida worden, maar de Portugees komt niet aan de start.

Op vrijdag 8 mei gaat de 109de editie van de Giro d'Italia van start in het Bulgaarse Nessebar. De Giro zal drie dagen door Bulgarije rijden, daarna volgt al een eerste rustdag en trekt het peloton naar Italië.

Vingegaard jaagt op eerste eindzege in de Giro

Jonas Vingegaard zal zijn debuut maken in de Giro en wil na de Tour in 2022 en 2023 en de Vuelta vorig jaar nu zijn trilogie voltooien. Als dat de Deen lukt, dan zal hij dat eerder doen dan Pogacar, die de Vuelta nog niet won.

De wereldkampioen komt niet aan de start van de Giro, ook Remco Evenepoel trouwens niet. De grootste concurrent van Vingegaard moest de Portugees Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) worden.

Almeida werd vorig jaar tweede in de Vuelta, op iets meer dan een minuut van Vingegaard. Maar de voorbije weken ging het niet goed met Almeida. Na de Ronde van de Algarve in februari was Almeida ziek geworden.

Geen Giro voor Almeida

Eind maart reed Almeida de Ronde van Catalonië, maar daar werd hij anoniem 38ste in het eindklassement. De Portugees heeft nu zelf bevestigd dat hij niet aan de start zal staan van de Giro.





"Ziekte in de afgelopen maanden heeft mijn voorbereiding te veel beïnvloed, waardoor ik simpelweg niet op tijd klaar zal zijn. Dat is ontzettend jammer, want het is een koerse waar ik enorm van houd", stelt Almeida.

"Na overleg met de ploeg hebben we besloten dat het beter is om een rustperiode in te lassen en de focus te verleggen naar nieuwe doelen later in het seizoen. We hebben die nieuwe doelen nog niet vastgesteld, maar dat zullen we de komende weken in alle rust doen."

"Nu is het eerst tijd om wat uit te rusten en de vorm langzaam weer op te bouwen", besloot de Portugees nog. Wellicht zullen Adam Yates en Jay Vine het kopmanschap overnemen bij UAE Team Emirates-XRG.