Bondscoach vindt De Lie "onbegrijpelijk", cijfers geven hem helemaal gelijk

Arnaud De Lie kende nog maar eens een moeilijk voorjaar. De kopman van Lotto-Intermarché scoort dan weer wel vaak in het najaar en daar moet volgens bondscoach Serge Pauwels toch een oplossing voor gevonden worden.

Een opgave in Kuurne-Brussel-Kuurne, Dwars door Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar ook 62ste in de Omloop Nieuwsblad. Die klassiekers waren alweer geen schot in de roos voor Arnaud De Lie, maar er waren nog hoopgevende resultaten.

Hij sprintte naar een zesde plaats in de Clasica de Almeria, in de derde etappe van Tirreno-Adriatico werd hij tweede en in In Flanders Fields sprintte hij naar de vierde plaats. Vooral dat laatste resultaat was hoopgevend.

Alweer geen goed voorjaar voor De Lie

Toch is de balans voor De Lie opnieuw niet goed te noemen in het klassieke voorjaar. Straks in het najaar zal De Lie dan wellicht wel opnieuw schitteren met overwinningen, dat deed hij vorig jaar ook.

Toen won De Lie zes keer in augustus en september, met onder meer de eindzege in de Renewi Tour. Voor die zeges won De Lie slechts één keer, dit jaar heeft hij zelfs nog geen enkele overwinning geboekt.

Bondscoach Pauwels vindt De Lie onbegrijpelijk

Ook voor bondscoach Serge Pauwels is het een raadsel. "Hij heeft nu al twee jaar hetzelfde meegemaakt. Hij evolueert van een van de mindere renners in het voorjaar naar bijna de beste ter wereld in het najaar", zegt hij bij Sporza.





"Ik hoop dat hij het opnieuw kan rechttrekken, maar het is bijna onbegrijpelijk dat het niet lukt in het voorjaar en ze niet ontdekken wat er aan de hand is", stelt Pauwels nog. Al is het de vraag of Lotto-Intermarché dat nog kan.

Moet De Lie vertrekken bij Lotto-Intermarché?

De Lie is einde contract bij Lotto-Intermarché en lijkt dan ook nood te hebben aan nieuwe impulsen. Intussen is De Lie al bezig aan zijn vijfde seizoen bij de Belgische ploeg, maar veel vooruitgang lijkt er niet meer te komen.

Vooral in het voorjaar lijkt De Lie gestagneerd te zijn en kan niemand hem echt aan de praat krijgen. Het beste voorjaar van De Lie tot nu toe is ook alweer geleden van 2023, toen hij enkele keren in de top tien eindigde.

De Lie sprintte toen naar de tweede plaats in de Omloop Nieuwsblad, hij werd zevende in Kuurne-Brussel-Kuurne, zesde in Dwars door Vlaanderen en zevende in de Brabantse Pijl. Die resultaten heeft hij niet meer kunnen herhalen.

Helft van zijn zeges boekte De Lie in september en augustus de voorbije drie seizoenen

Scoren deed De Lie wel nog vaak in het najaar, met heel wat zeges. De voorbije drie seizoenen won De Lie in totaal 24 koersen, slechts negen daarvan boekte hij in de eerste zes maanden van het jaar.

Vooral in de maanden augustus en september was De Lie altijd goed. De helft van zijn zeges de voorbije drie seizoenen, twaalf in totaal, boekte hij in die twee maanden van het jaar. Toch een vreemde statistiek.

Verlost De Lie zichzelf in eigen regio met eerste zege?

Op 3 mei komt De Lie wellicht opnieuw in actie, dan rijdt hij de Famenne Ardenne Classic. In zijn thuisregio won De Lie al in 2023 en 2024, nu hoopt hij er zijn eerste zege van het seizoen te pakken.