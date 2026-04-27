📷 "Had ik je maar iets langer beziggehouden": Sep Vanmarcke neemt met pakkend bericht afscheid van neef Milan Bral (21)

Sep Vanmarcke heeft met een emotioneel bericht op zijn sociale media afscheid genomen van zijn neef Milan Bral (21). De beloftevolle renner kwam afgelopen weekend om het leven na een aanrijding op training.

Tijdens een training in de Vlaamse Ardennen kwam Milan Bral op amper 21-jarige leeftijd om het leven. Hij werd op een kruispunt aangereden door een auto en werd hersendood verklaard, intussen is hij overleden.

Sep Vanmarcke nam op zijn sociale media afscheid van zijn neef. "Ik weet niet waar ik moet beginnen, waar ik moet eindigen. Ik wil niet dat het eindigt, maar het is zo. Het enige wat ik de afgelopen 24 uur zei is, ‘Dju toch, Milan. tkan nie, tmag nie. Gij toch nie'".

Vanmarcke zag Bral nog enkele uren voor fatale training

Bral ging voor zijn fatale training nog langs bij Vanmarcke. "Gisterenochtend voor je finale training kwam je nog bij ons, vragen welke banden en wielen je best kiest voor Gent-Wevelgem, of je de pions nog zou vervangen."

"Volgende week doen we nog wat nieuwe melk in de banden, voor de zekerheid. En zoveel goesting in dat BK tijdrijden, volle goesting in de koers, in het leven, zoals altijd! Geen half werk. Alles op alles."

Vanmarcke stelt zich ook wat als-vragen. "Het komt veel in mij op… Had ik je maar iets langer beziggehouden. Een minuutje was genoeg geweest. Dan was je misschien net wat later op het kruispunt. Dan was die auto misschien al voorbij."





"Had ik maar wat meer met je gefietst en was ik wat vaker naar je koersen komen kijken. ‘Te druk’, maar nu wens ik wat extra tijd met jou. Ik kan het niet meer veranderen."

Mooie en wamre herinneringen bij Vanmarcke aan Bral

Vanmarcke onthoudt zijn neef als een positief iemand. "Ik zie je graag, Milan. Altijd geweest en dat gaat altijd blijven. Ge zijt ne crème van ne gast, altijd met de glimlach, altijd gemotiveerd, altijd dankbaar, altijd klaar voor een enthousiast klapke."

"Milan, we gaan er alles aan doen om Moeke, de broeries, Paulien (de vriendin van Milan, red.) en de familie te helpen. Ik ben zo trots op jou, Milan. Blij dat ik je 21 jaar mocht kennen. Ik hou van jou. ’k vergeet je nooit."

"Nonkel Beertie, nonkel Sep. Ge moogt zelf kiezen wat je zegt, da weet je", besluit Vanmarcke zijn emotionele bericht nog.