Bakelants verrast met statement waarin hij Van der Poel vergelijkt met... een iPhone

Mathieu van der Poel heeft er al een sterk 2026 op zitten. De Nederlander blijft zijn ding doen en zijn doelen goed uitkiezen, maar de ruime progressie zal hij volgens Jan Bakelants niet meer maken. De analist vergelijkt het een beetje met een iPhone.

Van der Poel is als een iPhone

Mathieu van der Poel levert jaar na jaar sterke prestaties af, maar de groei is wel verdwenen. Dat weerhoudt hem echter niet om prijzen te blijven pakken, op zijn listige en sluwe wijze.

Voor analist Jan Bakelants kan je het vergelijken met wat Apple doet. “Apple komt elk jaar met een update van de iPhone en elk jaar vinden ze miljoenen mensen die hun product kopen, met een enorme winst als resultaat”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Hetzelfde geldt voor Van der Poel. “Elk jaar verbetert hij nog een beetje, maar de grote aardverschuivingen zoals Pogacar op La Redoute zien we niet meer. Hij moet het hebben van het bestendigen van zijn talent in de koersen waarin hij uitblinkt.”

Tactiek veranderen richting toekomst

Van der Poel is voor het zoveelste jaar op rij weer top. Hij heeft er een heel goed voorjaar op zitten, maar in de toekomst zal hij toch zijn tactiek moeten aanpassen om competitief te blijven, zo oordeelt Bakelants. Want een oplossing om Pogacar te counteren is niet voor handen.

“Ik denk dat hij het in de toekomst zal moeten doen zoals Wout van Aert in Parijs-Roubaix: volgen en hem kloppen in de sprint. De dagen beginnen te korten en het zal in de Ronde niet simpel worden om het nog te doen”, is Bakelants overtuigd.



Lees ook... Vansummeren schrijft het testament van Van Aert: "Dat gaat niet meer lukken"›

Toch blijft Van der Poel één van de grootste uitdagers. “Bij hem heb ik niet gezien wat ik in Luik van Remco op La Redoute heb gezien. Als hij de hoop al zou moeten opbergen, moeten we niet meer naar de Ronde kijken”, besluit de analist.