Moest Evenepoel daarom passen op La Redoute? De Bondt zag "tegenslag" hem parten spelen

Remco Evenepoel moest in Luik-Bastenaken-Luik tevreden zijn met de derde plaats. Al zag Dries De Bondt vooral dat Evenepoel te veel krachten verspilde door mee te schuiven in die vroege ontsnapping.

Geen nieuwe zege voor Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik, hij moest tevreden zijn met de derde plaats, na Tadej Pogacar en Paul Seixas. Op La Redoute had Evenepoel geen antwoord toen Pogacar en Seixas wegreden.

Al kan dat volgens Dries De Bondt ook te maken hebben met de vroege vlucht van zo'n vijftig renners waar Evenepoel in zat. Daardoor heeft Evenepoel volgens De Bondt dan ook veel krachten verbruikt.

Kostte ontsnapping Evenepoel te veel energie?

"Dat heeft veel energie gekost en heeft hij uiteindelijk cash betaald. Daardoor had hij denk ik niet die flukse reactie op La Redoute", zegt De Bondt bij Café Koers. Hij is echt in die ontsnapping gesukkeld, wat een tegenslag voor hem was. Die groep heeft er zoveel energie ingestoken. Als hij leeg is, is hij leeg", stelt De Bondt.

Dat La Redoute een zwart beest is voor Evenepoel, dat denkt De Bondt ook niet. "Hij is daar weggereden toen hij won in 2022 en 2023 De demarrage van Pogacar en Seixas is ook geen flits. De versnelling van Cosnefroy was al laag één. Dat was voor sommige renners al een demarrage."

Evenepoel op conditie naar plaats drie in L-B-L

"Daar legden Pogacar en Seixas nog een laag op, en daarna nóg eentje." In normale omstandigheden had Evenepoel volgens De Bondt ook dichter gezeten. Nu belandde Evenepoel in de grote groep die voor plaats drie streed.



Al kun je de koers van Evenepoel volgens De Bondt ook niet vergelijken met iemand die daar bij hem zat. "Uiteindelijk komt hij op zijn basisniveau op plaats drie terecht. Als iedereen dood zit, is hij toch weer de beste van de rest."