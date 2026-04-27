Moest Evenepoel daarom passen op La Redoute? De Bondt zag "tegenslag" hem parten spelen

Jeroen Deheegher
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel moest in Luik-Bastenaken-Luik tevreden zijn met de derde plaats. Al zag Dries De Bondt vooral dat Evenepoel te veel krachten verspilde door mee te schuiven in die vroege ontsnapping.

Geen nieuwe zege voor Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik, hij moest tevreden zijn met de derde plaats, na Tadej Pogacar en Paul Seixas. Op La Redoute had Evenepoel geen antwoord toen Pogacar en Seixas wegreden. 

Al kan dat volgens Dries De Bondt ook te maken hebben met de vroege vlucht van zo'n vijftig renners waar Evenepoel in zat. Daardoor heeft Evenepoel volgens De Bondt dan ook veel krachten verbruikt. 

Kostte ontsnapping Evenepoel te veel energie?

"Dat heeft veel energie gekost en heeft hij uiteindelijk cash betaald. Daardoor had hij denk ik niet die flukse reactie op La Redoute", zegt De Bondt bij Café Koers. Hij is echt in die ontsnapping gesukkeld, wat een tegenslag voor hem was. Die groep heeft er zoveel energie ingestoken. Als hij leeg is, is hij leeg", stelt De Bondt. 

Dat La Redoute een zwart beest is voor Evenepoel, dat denkt De Bondt ook niet. "Hij is daar weggereden toen hij won in 2022 en 2023 De demarrage van Pogacar en Seixas is ook geen flits. De versnelling van Cosnefroy was al laag één. Dat was voor sommige renners al een demarrage."

Evenepoel op conditie naar plaats drie in L-B-L

"Daar legden Pogacar en Seixas nog een laag op, en daarna nóg eentje." In normale omstandigheden had Evenepoel volgens De Bondt ook dichter gezeten. Nu belandde Evenepoel in de grote groep die voor plaats drie streed. 

Lees ook... Pogacar ook nummer één op vlak van prijzengeld, Van Aert pakte grootste cheque van allemaal

Al kun je de koers van Evenepoel volgens De Bondt ook niet vergelijken met iemand die daar bij hem zat. "Uiteindelijk komt hij op zijn basisniveau op plaats drie terecht. Als iedereen dood zit, is hij toch weer de beste van de rest."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Dries De Bondt
Tadej Pogacar
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Pogacar ook nummer één op vlak van prijzengeld, Van Aert pakte grootste cheque van allemaal

Pogacar ook nummer één op vlak van prijzengeld, Van Aert pakte grootste cheque van allemaal

17:00
Opvallende sponsor was de boosdoener: reden voor ingetrokken boete van Pogacar is bekend

Opvallende sponsor was de boosdoener: reden voor ingetrokken boete van Pogacar is bekend

15:00
Mag Evenepoel nog dromen van de Tour? Pauwels heeft hoop, maar ziet ook stevig struikelblok

Mag Evenepoel nog dromen van de Tour? Pauwels heeft hoop, maar ziet ook stevig struikelblok

19:00
Rijdt Seixas dit jaar de Tour? Pogacar mengt zich in debat én spelt Fransen de les

Rijdt Seixas dit jaar de Tour? Pogacar mengt zich in debat én spelt Fransen de les

13:30
Wordt Pogacar de laatste eindwinnaar? Prestigieuze koers zit in slechte papieren en trekt aan de alarmbel

Wordt Pogacar de laatste eindwinnaar? Prestigieuze koers zit in slechte papieren en trekt aan de alarmbel

12:30
'Nog altijd in de lappenmand: opnieuw domper voor Jarno Widar'

'Nog altijd in de lappenmand: opnieuw domper voor Jarno Widar'

20:00
"Dat is het belangrijkste": Axel Merckx laat van zich horen over zijn relatie met Lotte Kopecky

"Dat is het belangrijkste": Axel Merckx laat van zich horen over zijn relatie met Lotte Kopecky

18:30
Verre ereplaats in eerste L-B-L: Uijtdebroeks klaar en duidelijk over Pogacar en Seixas

Verre ereplaats in eerste L-B-L: Uijtdebroeks klaar en duidelijk over Pogacar en Seixas

18:00
Is Evenepoel nog wel een topklimmer? Zonneveld doet opmerkelijke vaststelling na L-B-L

Is Evenepoel nog wel een topklimmer? Zonneveld doet opmerkelijke vaststelling na L-B-L

13:00
🎥 Bisnummer in Turkije: Tom Crabbe (20) houdt Alpecin-Premier Tech opnieuw van ritzege

🎥 Bisnummer in Turkije: Tom Crabbe (20) houdt Alpecin-Premier Tech opnieuw van ritzege

16:30
Bondscoach Pauwels kent dé reden waarom zege Van Aert in Parijs-Roubaix zo veel impact had

Bondscoach Pauwels kent dé reden waarom zege Van Aert in Parijs-Roubaix zo veel impact had

16:00
UCI draaide beslissing al terug: Tadej Pogacar kreeg bijzonder zware en vreemde boete na L-B-L

UCI draaide beslissing al terug: Tadej Pogacar kreeg bijzonder zware en vreemde boete na L-B-L

07:30
Voor de geschiedenisboeken: straffe records bewijzen hoe snel Pogacar en Seixas tekeergingen in Luik

Voor de geschiedenisboeken: straffe records bewijzen hoe snel Pogacar en Seixas tekeergingen in Luik

07:00
Pogacar kraakt moedige Seixas op de Roche-aux-Faucons en wint voor de vierde keer in Luik

Pogacar kraakt moedige Seixas op de Roche-aux-Faucons en wint voor de vierde keer in Luik

26/04
Nog twee toppers moeten afhaken voor de Giro: ook Soudal Quick-Step is zijn kopman kwijt

Nog twee toppers moeten afhaken voor de Giro: ook Soudal Quick-Step is zijn kopman kwijt

14:00
Tevreden met derde plaats in L-B-L? Ploegleider Lodewyck trekt helere conclusie over Evenepoel

Tevreden met derde plaats in L-B-L? Ploegleider Lodewyck trekt helere conclusie over Evenepoel

09:00
Jonas Vingegaard ziet zijn grootste concurrent voor de Giro afhaken

Jonas Vingegaard ziet zijn grootste concurrent voor de Giro afhaken

12:00
📷 "Had ik je maar iets langer beziggehouden": Sep Vanmarcke neemt met pakkend bericht afscheid van neef Milan Bral (21)

📷 "Had ik je maar iets langer beziggehouden": Sep Vanmarcke neemt met pakkend bericht afscheid van neef Milan Bral (21)

11:00
🎥 Vollering pakt uit emotionele oproep na zege in L-B-L: "Herhaal gewoon wat ik hoor"

🎥 Vollering pakt uit emotionele oproep na zege in L-B-L: "Herhaal gewoon wat ik hoor"

10:00
Zoals Pogacar in Parijs-Roubaix: Kopecky doet haar verhaal over pechdag in L-B-L

Zoals Pogacar in Parijs-Roubaix: Kopecky doet haar verhaal over pechdag in L-B-L

08:30
Remco Evenepoel moet iets bekennen na zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik

Remco Evenepoel moet iets bekennen na zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik

26/04
"Kan je niet zeggen": Bakelants velt stevig oordeel over Evenepoel na derde plaats in L-B-L

"Kan je niet zeggen": Bakelants velt stevig oordeel over Evenepoel na derde plaats in L-B-L

08:00
Wat dacht Pogacar toen Evenepoel ervandoor ging? Dit is het verrassende antwoord van de Sloveen

Wat dacht Pogacar toen Evenepoel ervandoor ging? Dit is het verrassende antwoord van de Sloveen

26/04
"Hij kan een bondgenoot zijn": Paul Seixas zinspeelt op snood plan met medefavoriet

"Hij kan een bondgenoot zijn": Paul Seixas zinspeelt op snood plan met medefavoriet

26/04
"Ik zou dat NOOIT gedaan hebben": José De Cauwer stelt zich grote vragen bij tactiek van Evenepoel in L-B-L

"Ik zou dat NOOIT gedaan hebben": José De Cauwer stelt zich grote vragen bij tactiek van Evenepoel in L-B-L

26/04
"Dan vloek je toch eens": beresterke Emiel Verstrynge baalt over één iets na Luik-Bastenaken-Luik

"Dan vloek je toch eens": beresterke Emiel Verstrynge baalt over één iets na Luik-Bastenaken-Luik

21:30
Keuze aangeraden, lof voor slimme zet en geloof in Remco: ex-winnaar ziet hem niet lossen bij Pogacar

Keuze aangeraden, lof voor slimme zet en geloof in Remco: ex-winnaar ziet hem niet lossen bij Pogacar

26/04
Oud-renner gaat helemaal niet akkoord: "Evenepoel, jij bent degene met problemen met stamina"

Oud-renner gaat helemaal niet akkoord: "Evenepoel, jij bent degene met problemen met stamina"

26/04
"Dat was in ons voordeel": Paul Seixas ziet opvallende reden voor ijzersterke L-B-L

"Dat was in ons voordeel": Paul Seixas ziet opvallende reden voor ijzersterke L-B-L

26/04
Boodschap aan Evenepoel: hij weet welke wattages hij moet halen om Pogacar te kunnen volgen

Boodschap aan Evenepoel: hij weet welke wattages hij moet halen om Pogacar te kunnen volgen

26/04
Broer van overleden Milan Bral (21) deelt hartverscheurende boodschap op Facebook

Broer van overleden Milan Bral (21) deelt hartverscheurende boodschap op Facebook

26/04
Evenepoel lacht met eigen confronterende vaststelling en ... zet Pogacar onmiddellijk met rug tegen de muur!

Evenepoel lacht met eigen confronterende vaststelling en ... zet Pogacar onmiddellijk met rug tegen de muur!

26/04
Een boost van jewelste: Wout van Aert en Visma-Lease a Bike krijgen uitstekend nieuws voor de Tour

Een boost van jewelste: Wout van Aert en Visma-Lease a Bike krijgen uitstekend nieuws voor de Tour

26/04
Alleen recordhoudster: indrukwekkende Demi Vollering soleert naar derde Luikse triomf

Alleen recordhoudster: indrukwekkende Demi Vollering soleert naar derde Luikse triomf

26/04
🎥 Op indrukwekkende wijze: jonge Belg klopt landgenoot in de openingsrit van de Ronde van Turkije

🎥 Op indrukwekkende wijze: jonge Belg klopt landgenoot in de openingsrit van de Ronde van Turkije

26/04
Belgische monumentwinnaar noemt toppers van nu van ander kaliber: "Neem er Van der Poel ook maar bij"

Belgische monumentwinnaar noemt toppers van nu van ander kaliber: "Neem er Van der Poel ook maar bij"

26/04

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Lotte Kopecky Cian Uijtdebroeks Joao Almeida Sep Vanmarcke Mathieu Van Der Poel Thijs Zonneveld Eric Van Lancker Jonas Vingegaard Rasmussen Demi Vollering Wout Poels Jan Bakelants Tom Boonen Patrick Evenepoel Van Eetvelt Lennert Thomas Pidcock Klaas Lodewyck Richard Antonio Carapaz Montenegro Mikel Landa Meana

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved