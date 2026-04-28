🎥 Tweede keer niet gewonnen in 2026: Pogacar niet op het podium in proloog in Romandië

De Ronde van Romandië is van start gegaan met een korte proloog van 3,2 kilometer. Tadej Pogacar beet net als het hele peloton zijn tanden stuk op de toptijd van Dorian Godon, de Sloveen moest tevreden zijn met plaats vijf.

Twee dagen na Luik-Bastenaken-Luik stond Tadej Pogacar alweer aan de start van de Ronde van Romandië. De wereldkampioen wil zo een gaatje vullen op zijn erelijst, de Zwitserse rittenkoers staat nog niet op zijn palmares.

In Villars-sur-Glâne ging de Ronde van Romandië van start met een korte proloog van 3,2 kilometer. De laatste 1,1 kilometer liep gemiddeld zo'n 4,9% omhoog, maar voor Pogacar was dat niet lastig genoeg.

Pogacar vijfde in proloog, Godon slaat dubbelslag in Romandië

De Sloveen, die nog eens in een normale trui van UAE Team Emirates-XRG reed, beet zijn tanden stuk op de tijd van Dorian Godon. De Fransman van INEOS Grenadiers zette met 3'35" de snelste tijd neer.

Ivo Oliveira, een ploegmaat van Pogacar, en Jakob Söderqvist (Lidl-Trek) werden tweede en derde op zes seconden. Pogacar moest tevreden zijn met de vijfde plaats op zeven seconden van ritwinnaar Godon.

Slaat Pogacar toe in eerste etappe in Romandië?

In de eerste etappe krijgt Pogacar woensdag al een eerste kans om toe te slaan. De start en aankomst liggen dan in Martigny in een etappe van 171 kilometer. Onderweg is er drie keer een kort klimmetje van zo'n 2,5 km aan 8,5% op een lokale ronde.



Op iets meer dan 40 kilometer van de streep doemt wel de beklimming van Ovronnaz (8.9 km aan gemiddeld 9.8%) op. Na de afdaling is het daarna wel nog zo'n 25 kilometer vlak richting de aankomst.

