Jeroen Deheegher
🎥 Tweede keer niet gewonnen in 2026: Pogacar niet op het podium in proloog in Romandië
De Ronde van Romandië is van start gegaan met een korte proloog van 3,2 kilometer. Tadej Pogacar beet net als het hele peloton zijn tanden stuk op de toptijd van Dorian Godon, de Sloveen moest tevreden zijn met plaats vijf.

Twee dagen na Luik-Bastenaken-Luik stond Tadej Pogacar alweer aan de start van de Ronde van Romandië. De wereldkampioen wil zo een gaatje vullen op zijn erelijst, de Zwitserse rittenkoers staat nog niet op zijn palmares. 

In Villars-sur-Glâne ging de Ronde van Romandië van start met een korte proloog van 3,2 kilometer. De laatste 1,1 kilometer liep gemiddeld zo'n 4,9% omhoog, maar voor Pogacar was dat niet lastig genoeg. 

Pogacar vijfde in proloog, Godon slaat dubbelslag in Romandië

De Sloveen, die nog eens in een normale trui van UAE Team Emirates-XRG reed, beet zijn tanden stuk op de tijd van Dorian Godon. De Fransman van INEOS Grenadiers zette met 3'35" de snelste tijd neer. 

Ivo Oliveira, een ploegmaat van Pogacar, en Jakob Söderqvist (Lidl-Trek) werden tweede en derde op zes seconden. Pogacar moest tevreden zijn met de vijfde plaats op zeven seconden van ritwinnaar Godon. 

Slaat Pogacar toe in eerste etappe in Romandië?

In de eerste etappe krijgt Pogacar woensdag al een eerste kans om toe te slaan. De start en aankomst liggen dan in Martigny in een etappe van 171 kilometer. Onderweg is er drie keer een kort klimmetje van zo'n 2,5 km aan 8,5% op een lokale ronde. 

Lees ook... Bakelants verrast met statement waarin hij Van der Poel vergelijkt met... een iPhone

Op iets meer dan 40 kilometer van de streep doemt wel de beklimming van Ovronnaz (8.9 km aan gemiddeld 9.8%) op. Na de afdaling is het daarna wel nog zo'n 25 kilometer vlak richting de aankomst. 

"Twee jaar uitbetalen": Patrick Lefevere onthult pittig detail over druk van sponsors

"Twee jaar uitbetalen": Patrick Lefevere onthult pittig detail over druk van sponsors

19:00
Van Avermaet "teleurgesteld" door Evenepoel, die ook stevig werkpunt ziet voor de Tour

Van Avermaet "teleurgesteld" door Evenepoel, die ook stevig werkpunt ziet voor de Tour

18:30
Naar de Tour of niet? Hinault geeft toptalent Seixas duidelijke raad mee

Naar de Tour of niet? Hinault geeft toptalent Seixas duidelijke raad mee

17:00
De weg naar de Tour: Evenepoel rijdt nog twee koersen, maar moet ook Belgische fans teleurstellen

De weg naar de Tour: Evenepoel rijdt nog twee koersen, maar moet ook Belgische fans teleurstellen

16:30
🎥 Net geen gloriemoment op de golfbaan: Van der Poel baalde toch als een stekker

🎥 Net geen gloriemoment op de golfbaan: Van der Poel baalde toch als een stekker

16:00
Zege in Parijs-Roubaix eenmalige uitschieter? Bakelants twijfelt stevig aan Van Aert

Zege in Parijs-Roubaix eenmalige uitschieter? Bakelants twijfelt stevig aan Van Aert

15:00
Eddy Planckaert zit weer op de koersfiets, maar niet zomaar

Eddy Planckaert zit weer op de koersfiets, maar niet zomaar

14:00
Jilke (19) hoopt dat ze de zomer nog haalt, maar plant haar eigen begrafenis

Jilke (19) hoopt dat ze de zomer nog haalt, maar plant haar eigen begrafenis

13:30
Bakelants verrast met statement waarin hij Van der Poel vergelijkt met... een iPhone

Bakelants verrast met statement waarin hij Van der Poel vergelijkt met... een iPhone

11:00
📷 Nieuwe naam en nieuwe look: INEOS Grenadiers pakt grootst uit met make-over

📷 Nieuwe naam en nieuwe look: INEOS Grenadiers pakt grootst uit met make-over

13:00
Analist geeft Red Bull-BORA-hansgrohe veeg uit de pan over Evenepoel

Analist geeft Red Bull-BORA-hansgrohe veeg uit de pan over Evenepoel

08:30
Serge Pauwels smeedt mooi plannetje voor aanloop naar het WK in Canada

Serge Pauwels smeedt mooi plannetje voor aanloop naar het WK in Canada

12:30
Pogacar wou zotte dingen doen in Luik-Bastenaken-Luik: "Ik praatte dat uit zijn hoofd"

Pogacar wou zotte dingen doen in Luik-Bastenaken-Luik: "Ik praatte dat uit zijn hoofd"

08:00
Vansummeren schrijft het testament van Van Aert: "Dat gaat niet meer lukken"

Vansummeren schrijft het testament van Van Aert: "Dat gaat niet meer lukken"

12:00
Is het over en uit voor Julian Alaphilippe? Zijn vrouw legt het uit

Is het over en uit voor Julian Alaphilippe? Zijn vrouw legt het uit

10:00
Bondscoach weet wie grote tegenstander van Evenepoel wordt op WK tijdrijden

Bondscoach weet wie grote tegenstander van Evenepoel wordt op WK tijdrijden

09:00
'Geen UAE of Red Bull: deze topploeg spreekt nu met makelaar van Seixas'

'Geen UAE of Red Bull: deze topploeg spreekt nu met makelaar van Seixas'

07:30
Kan Evenepoel voor de Tour nog betere klimmer worden? Coach van Nys ziet twee problemen

Kan Evenepoel voor de Tour nog betere klimmer worden? Coach van Nys ziet twee problemen

07:00
Opvallende sponsor was de boosdoener: reden voor ingetrokken boete van Pogacar is bekend

Opvallende sponsor was de boosdoener: reden voor ingetrokken boete van Pogacar is bekend

27/04
Moest Evenepoel daarom passen op La Redoute? De Bondt zag "tegenslag" hem parten spelen

Moest Evenepoel daarom passen op La Redoute? De Bondt zag "tegenslag" hem parten spelen

20:30
Rijdt Seixas dit jaar de Tour? Pogacar mengt zich in debat én spelt Fransen de les

Rijdt Seixas dit jaar de Tour? Pogacar mengt zich in debat én spelt Fransen de les

27/04
Bondscoach vindt De Lie "onbegrijpelijk", cijfers geven hem helemaal gelijk

Bondscoach vindt De Lie "onbegrijpelijk", cijfers geven hem helemaal gelijk

21:30
Pogacar ook nummer één op vlak van prijzengeld, Van Aert pakte grootste cheque van allemaal

Pogacar ook nummer één op vlak van prijzengeld, Van Aert pakte grootste cheque van allemaal

27/04
Wordt Pogacar de laatste eindwinnaar? Prestigieuze koers zit in slechte papieren en trekt aan de alarmbel

Wordt Pogacar de laatste eindwinnaar? Prestigieuze koers zit in slechte papieren en trekt aan de alarmbel

27/04
'Nog altijd in de lappenmand: opnieuw domper voor Jarno Widar'

'Nog altijd in de lappenmand: opnieuw domper voor Jarno Widar'

20:00
Mag Evenepoel nog dromen van de Tour? Pauwels heeft hoop, maar ziet ook stevig struikelblok

Mag Evenepoel nog dromen van de Tour? Pauwels heeft hoop, maar ziet ook stevig struikelblok

27/04
"Dat is het belangrijkste": Axel Merckx laat van zich horen over zijn relatie met Lotte Kopecky

"Dat is het belangrijkste": Axel Merckx laat van zich horen over zijn relatie met Lotte Kopecky

27/04
Verre ereplaats in eerste L-B-L: Uijtdebroeks klaar en duidelijk over Pogacar en Seixas

Verre ereplaats in eerste L-B-L: Uijtdebroeks klaar en duidelijk over Pogacar en Seixas

27/04
🎥 Bisnummer in Turkije: Tom Crabbe (20) houdt Alpecin-Premier Tech opnieuw van ritzege

🎥 Bisnummer in Turkije: Tom Crabbe (20) houdt Alpecin-Premier Tech opnieuw van ritzege

27/04
Bondscoach Pauwels kent dé reden waarom zege Van Aert in Parijs-Roubaix zo veel impact had

Bondscoach Pauwels kent dé reden waarom zege Van Aert in Parijs-Roubaix zo veel impact had

27/04
UCI draaide beslissing al terug: Tadej Pogacar kreeg bijzonder zware en vreemde boete na L-B-L

UCI draaide beslissing al terug: Tadej Pogacar kreeg bijzonder zware en vreemde boete na L-B-L

27/04
Voor de geschiedenisboeken: straffe records bewijzen hoe snel Pogacar en Seixas tekeergingen in Luik

Voor de geschiedenisboeken: straffe records bewijzen hoe snel Pogacar en Seixas tekeergingen in Luik

27/04
Nog twee toppers moeten afhaken voor de Giro: ook Soudal Quick-Step is zijn kopman kwijt

Nog twee toppers moeten afhaken voor de Giro: ook Soudal Quick-Step is zijn kopman kwijt

27/04
Is Evenepoel nog wel een topklimmer? Zonneveld doet opmerkelijke vaststelling na L-B-L

Is Evenepoel nog wel een topklimmer? Zonneveld doet opmerkelijke vaststelling na L-B-L

27/04
Jonas Vingegaard ziet zijn grootste concurrent voor de Giro afhaken

Jonas Vingegaard ziet zijn grootste concurrent voor de Giro afhaken

27/04
📷 "Had ik je maar iets langer beziggehouden": Sep Vanmarcke neemt met pakkend bericht afscheid van neef Milan Bral (21)

📷 "Had ik je maar iets langer beziggehouden": Sep Vanmarcke neemt met pakkend bericht afscheid van neef Milan Bral (21)

27/04

