Rijdt Seixas dit jaar de Tour? Pogacar mengt zich in debat én spelt Fransen de les

Het duel tussen Tadej Pogacar en Paul Seixas in Luik-Bastenaken-Luik doet al dromen van meer. Komt er deze zomer een vervolg in de Tour? Pogacar ziet het graag gebeuren, maar vraag ook om Seixas niet te veel druk op te leggen.

Als laatste het wiel gehouden van Tadej Pogacar in de Strade Bianche en nu ook in Luik-Bastenaken-Luik. Op amper 19-jarige leeftijd heeft Paul Seixas al meermaals laten zien dat hij nu al bij de wereldtop hoort.

Rijdt Seixas dit jaar al de Tour?

De vraag is nu dan ook of de jonge Fransman zich deze zomer voor het eerst waagt aan de Tour de France. In Frankrijk hopen ze er alvast vurig op, al jaren wordt er gewacht op een opvolger voor Bernard Hinault.

De knoop is nog niet doorgehakt, maakte Seixas duidelijk na Luik-Bastenaken-Luik. "Eerst is er tijd voor vakantie, daarna leggen we mijn programma vast", zei hij bij Sporza. Volgende week wordt de knoop doorgehakt.

Pogacar vraagt Franse om geduldig te zijn met Seixas

De Franse tiener zou het alvast leuk vinden om de handschoen nog eens op te nemen tegen de wereldkampioen dit jaar. Pogacar zelf lijkt er alvast zeker van dat het al in juli zal zijn. "Ja, ik denk dat hij erbij zal zijn in de Tour."

Pogacar was erg onder de indruk van wat Seixas in Luik al liet zien, maar weet ook welke immense druk er al op de schouders ligt van het Franse toptalent. "De Fransen moeten een beetje lief zijn voor hem", stelde Pogacar nog.