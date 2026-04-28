Bondscoach weet wie grote tegenstander van Evenepoel wordt op WK tijdrijden

Remco Evenepoel is al jaren de te kloppen man in het tijdrijden. Dit jaar is het in Canada te doen. Het parcours is onze landgenoot op het lijf geschreven, al is het zo typisch dat ook andere snelheidsduivels een kans maken.

Interessant parcours voor WK tijdrijden

Het parcours van het WK tijdrijden in het Canadese Montreal bevat nog geen 200 hoogtemeters. Daardoor is het ideaal voor Remco Evenepoel om zijn wereldtitel te verlengen. Bondscoach Serge Pauwels ging het vorige week verkennen.

“Een hele mooie, biljartvlakke tijdrit van veertig kilometer met veel rechte stukken en helemaal niet technisch”, stelde de bondscoach vast, zo vertelt hij in een gesprek met Het Nieuwsblad.

Enkel in het slot moet er licht wat geklommen worden. “Onderweg doen de renners anderhalve ronde op het Formule 1-circuit van Montréal en de aankomst is dezelfde als de wegrit, waardoor de laatste twee kilometers wat bergop lopen.”

Ganna als grootste tegenstander?

Ideaal voor Evenepoel, maar dit jaar zijn er zeker kapers op de kust omdat het zoveel rechte stukken heeft en weinig technisch is. Pauwels weet meteen ook wie er in de gaten moet gehouden worden als grootste concurrent.

Er is geen enkele tijdrit die Remco niet ligt, maar wat natuurlijk wel is met zo’n vlak parcours: dat ligt iemand als Filippo Ganna ook heel goed”, is Pauwels overtuigd. Al gelooft hij keihard in Evenepoel om opnieuw de regenboogtrui te pakken.



Wout van Aert rijdt de tijdrit dan weer niet, omdat hij uit de Vuelta komt. “Het staat alleszins vast dat Remco zijn wereldtitel zal verdedigen: ik denk niet dat zijn kansen groter zouden zijn in de wegrit mocht hij de tijdrit skippen”, besluit hij.