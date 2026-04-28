Kan Evenepoel voor de Tour nog betere klimmer worden? Coach van Nys ziet twee problemen

Jeroen Deheegher
Over iets meer dan twee maanden staat Remco Evenepoel aan de start van de Tour de France, waar hij opnieuw Tadej Pogacar wil uitdagen. Of Evenepoel daar nog beter bergop zal kunnen rijden, daar wordt door wielercoach Paul Van Den Bosch toch aan getwijfeld.

Aan de voet van La Redoute zat Remco Evenepoel niet in het wiel van Tadej Pogacar en Paul Seixas en hij zou ook nooit meer in de buurt komen. Toen Pogacar en Seixas wegreden, probeerde Evenepoel niet te volgen. 

Evenepoel kan nog moeilijk betere klimmer worden in twee maanden

Bergop stelde hij opnieuw teleur, maar Evenepoel heeft ook nog tijd tot de start van de Tour de France over iets meer dan twee maanden. De komende weken zal Evenepoel vooral op hoogte trainen en ook de Tour Auvergne-Rhône-Alpes (7-14 juni) rijden. 

Het is echter maar de vraag of Evenepoel nog veel beter zal kunnen worden bergop in die twee maanden die nog resten voor de start van de Tour. Paul Van Den Bosch, trainer van Thibau Nys, denkt van niet. 

"Je mag geen wonderen verwachten, daarvoor zijn twee maanden te kort", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Vooral omdat Evenepoel nog een rittenkoers zal rijden en daarvoor moet afbouwen en daarna zal van moeten bekomen. 

Kan Evenepoel nog gewicht verliezen?

Evenepoel zal ook nog gewicht willen verliezen in aanloop naar de Tour. Want elke kilogram te veel in de Tour, die zal extra doorwegen. De vraag is echter hoeveel en wat er nog af kan bij Evenepoel de komende weken. 

Als dat vet is, dan kan dat misschien nog, bij spieren wordt dat toch al iets moeilijker. Want dan moet Evenepoel in een negatieve caloriebalans gaan. En ook dat is volgens Van Den Bosch bijzonder moeilijk in opbouw naar de Tour. 

"Dat is dansen op een slappe koord, want gewichtsverlies gaat dan al snel gepaard met verlies aan power. Eerlijk: ik zie niet hoe je op acht weken conditie gaat kweken en tegelijk spiermassa gaat verliezen."

