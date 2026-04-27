Bondscoach Pauwels kent dé reden waarom zege Van Aert in Parijs-Roubaix zo veel impact had

De zege van Wout van Aert was uiteraard één van de hoogtepunten van het voorjaar, ook voor bondscoach Serge Pauwels. Hij zag onder meer hoe hard er werd meegeleefd met de zege van Van Aert, al begrijpt hij ook goed waarom dat het geval was.

De zege van Wout van Aert in Parijs-Roubaix was voor heel wat mensen het hoogtepunt van het voorjaar. Van Aert klopte wereldkampioen Pogacar in de sprint en pakte zo zijn langverwachte kassei.

Veel emoties bij zege van Van Aert

"Ik heb zelden meegemaakt dat er zo werd meegeleefd met een overwinning. Het is niet omdat iedereen het hem gunt dat het zou gebeuren", zegt hij bij Sporza. En voor Van Aert kan het ook een grote opluchting zijn voor de komende jaren.

Van Aert hoeft zich nu niet meer weg te houden uit bepaalde wedstrijden en kan nu ook op een vrijere manier koersen. Dat de zege van Van Aert voor zoveel emoties zorgde, is voor Pauwels ook niet helemaal onlogisch.

Van Aert kende al veel pech en verzamelde ereplaatsen

"Je mag niet onderschatten: hij wordt 32 jaar, die jaren tikken weg. Je zou je bijna niet kunnen voorstellen dat een renner van zo'n kaliber zonder een zege in Vlaanderen of Roubaix zijn carrière moet afsluiten."





Van Aert rijdt al jaren aan de top, maar heeft wel al heel veel pech gehad. Zo was er zijn pechjaar in 2024 waarin Van Aert zwaar ten val kwam in Dwars door Vlaanderen en daarna nog eens in de Vuelta.

Van Aert heeft ook heel veel ereplaatsen opgestapeld, onder meer in de grote klassiekers maar ook op kampioenschappen. Telkens greep hij ernaast, maar in Parijs-Roubaix was het eindelijk wel prijs dit jaar.