Zege in Parijs-Roubaix eenmalige uitschieter? Bakelants twijfelt stevig aan Van Aert

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Zege in Parijs-Roubaix eenmalige uitschieter? Bakelants twijfelt stevig aan Van Aert
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert schoot dit voorjaar eindelijk de hoofdvogel af met zijn zege in Parijs-Roubaix. Jan Bakelants twijfelt echter of Van Aert nog eens zo'n triomf zal kunnen herhalen in de toekomst.

Sterk voorjaar van Wout van Aert 

Een zege in Parijs-Roubaix, daar snakte Wout van Aert al bijzonder lang naar. Hij klopte wereldkampioen Tadej Pogacar in de sprint, maar hij zette in totaal ook een bijzonder sterk voorjaar neer. 

Van Aert werd ook tiende in de Strade Bianche, derde in Milaan-Sanremo, kleurde de finale van In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem, werd tweede in Dwars door Vlaanderen en vierde in de Ronde van Vlaanderen. 

Zege in Roubaix maakt groot verschil voor Van Aert

"Als je de naakte cijfers bekijkt, heeft hij zijn beste voorjaar in lange tijd gereden", zegt Jan Bakelants bij HLNAl is er ook niet veel verschil met vorig seizoen, want toen reed Van Aert ook al een sterk voorjaar. 

Nu is er wel nog een grote overwinning bijgekomen in een grote klassieker zoals Parijs-Roubaix. Dat maakt ook een bijzonder groot verschil in het rapport van Van Aert als dat opgemaakt wordt na het klassieke voorjaar. 

Van Aert heeft zijn overwinning in een grote klassieker nu binnen, maar het is wel maar de vraag of hij dat de komende jaren nog eens kan doen. En daar twijfelt Bakelants toch aan zijn goede vriend Van Aert. 

Kan Van Aert zijn succes nog herhalen?

"Voor mij is het koffiedik kijken. Het had me meer zekerheid gegeven als hij Parijs-Roubaix had gewonnen na een sprint waar ook Van der Poel deel van uitmaakte", zegt Bakelants dan ook duidelijk. 

Omdat hij alleen tegen Pogacar moest sprinten, had het Bakelants verbaasd als Van Aert Parijs-Roubaix niet had gewonnen. Maar in Parijs-Roubaix denkt Bakelants wel dat het nog mogelijk is voor Van Aert om te scoren. 

Kan Van Aert de Ronde nog winnen?

De Ronde van Vlaanderen wordt wellicht wel een ander paar mouwen. Van Aert werd in 2023, 2025 en 2026 telkens vierde. Enkel in 2020, toen hij sprintte tegen Van der Poel voor de zege, stond Van Aert al eens op het podium van de Ronde.  

Bakelants twijfelt dan ook of Van Aert de Ronde van Vlaanderen nog kan winnen. Hij verwacht dat het enkel mogelijk is als Tadej Pogacar niet aan de start zou staan. Maar dan zijn er natuurlijk ook nog andere concurrenten om mee af te rekenen voor Van Aert. 

Van der Poel en Evenepoel concurrenten voor Van Aert

Al zes keer stonden Van Aert en Van der Poel samen aan de start van de Ronde van Vlaanderen en telkens eindigde de Nederlander voor Van Aert. Ook Van der Poel lijkt voor Van Aert enkel te kloppen met een uitzonderlijke dag. 

En dan is er ook nog Remco Evenepoel bijgekomen dit jaar. Hij was dit jaar duidelijk sterker dan Van Aert in de Ronde, al was het verschil slechts zo'n 45 seconden. Maar ook Evenepoel lijkt nu een vaste klant te worden aan de start van de Ronde. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Jan Bakelants

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Serge Pauwels Jan Bakelants Demi Vollering Lotte Kopecky Joao Almeida Thijs Zonneveld Richard Antonio Carapaz Montenegro Mikel Landa Meana Eric Van Lancker Axel Merckx Dylan Teuns Cian Uijtdebroeks Emiel Verstrynge Dries De Bondt Jarno Widar Arnaud De Lie

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved