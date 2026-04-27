Voor de geschiedenisboeken: straffe records bewijzen hoe snel Pogacar en Seixas tekeergingen in Luik

Lorenz Lomme, wielerjournalist
Het werd gisteren een Luik-Bastenaken-Luik voor de geschiedenisboeken. Niet alleen door de vierde overwinning van Tadej Pogacar, maar ook door de snelheid waarmee er gereden werd.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) en Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) maakten er een heerlijke strijd van in de Ardennen. De Sloveen trok op La Redoute stevig door, maar kreeg de piepjonge Fransman er niet af.

Nieuwe recordtijd op La Redoute

De statistieken op Strava tonen nu aan hoe snel het er precies aan toeging op La Redoute. Daaruit blijkt dat Pogacar en Seixas dertien seconden beter deden dan de vorige besttijd van de wereldkampioen.

Die stond op 3 minuten en 58 seconden, maar werd aangescherpt tot 3 minuten en 45 seconden. Indrukwekkende cijfers, die nog maar eens aantonen dat er steeds sneller gereden wordt in het peloton.

Dat zien we ook aan het gemiddelde van de editie van dit jaar. Met 44,426 kilometer per uur was het de snelste Luik-Bastenaken-Luik ooit. Het vorige record dateerde van vorig jaar.

La Redoute was uiteindelijk niet doorslaggevend voor de zege, ook al ging iedereen behalve Seixas overboord. De koers werd daarna beslist op de Roche-aux-Faucons. Pogacar schudde nog eens aan de boom en kreeg er Seixas uiteindelijk af. De rest is geschiedenis, maar wel aan een duizelingwekkende snelheid.

