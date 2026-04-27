"Kan je niet zeggen": Bakelants velt stevig oordeel over Evenepoel na derde plaats in L-B-L

Remco Evenepoel moest in Luik-Bastenaken-Luik tevreden zijn met de derde plaats. Jan Bakelants denkt dan ook dat Evenepoel zal moeten nadenken over zijn toekomst, want tegen Pogacar en nu ook Seixas lijkt hij bergop niet op te kunnen.

Het was opnieuw uitkijken naar een duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik, maar dat is er opnieuw niet gekomen. Evenepoel kon gewoon niet volgen op La Redoute.

Dat deed Paul Seixas wel, de jonge Fransman moest dan wel lossen op de Roche-aux-Faucons. Maar Evenepoel kon de wereldkampioen dus opnieuw niet het vuur aan de schenen leggen in de finale.

Is Evenepoel beter geworden bij Red Bull-BORA-hansgrohe?

Jan Bakelants trekt dan ook een harde conclusie over Evenepoel. "Na dit soort koers kun je niet zeggen dat je niet op je plaats bent terechtgekomen", zegt hij achteraf bij VRT1. En Bakelants twijfelt of Evenepoel stappen vooruit heeft gezet.

Met zijn transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe wilde Evenepoel de kloof met Pogacar proberen te dichten. "Maar de realiteit is dat hij niet dichterbij is gekomen. Hoe gaan ze dat oplossen? Ik weet niet of die mensen het zelf weten?"

Bakelants weet ook dat de kloof dichten met Pogacar bijzonder moeilijk is. Evenepoel is wellicht wel beter geworden de voorbije jaren, maar zijn concurrenten ook. En dan moet Evenepoel gewoon tevreden zijn met de derde plaats.





Evenepoel moet droom van de Tour niet meteen opgeven

Toch vindt Bakelants niet dat Evenepoel nu zijn droom om de Tour te winnen meteen moet opbergen. Vader Patrick stelde ook onlangs dat Evenepoel zich de komende twee jaar nog moet richten op de Tour en dan zien waar zijn toekomst ligt.

Bakelants vindt dat een uitstekend plan. "Hij moet blijven geloven in zijn plan en dan zien wat er zijn pad kruist. Dat met de realistische blik op het feit dat Tadej Pogacar ook meedoet", besluit hij.