"Kan je niet zeggen": Bakelants velt stevig oordeel over Evenepoel na derde plaats in L-B-L

Jeroen Deheegher
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel moest in Luik-Bastenaken-Luik tevreden zijn met de derde plaats. Jan Bakelants denkt dan ook dat Evenepoel zal moeten nadenken over zijn toekomst, want tegen Pogacar en nu ook Seixas lijkt hij bergop niet op te kunnen.

Het was opnieuw uitkijken naar een duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik, maar dat is er opnieuw niet gekomen. Evenepoel kon gewoon niet volgen op La Redoute. 

Dat deed Paul Seixas wel, de jonge Fransman moest dan wel lossen op de Roche-aux-Faucons. Maar Evenepoel kon de wereldkampioen dus opnieuw niet het vuur aan de schenen leggen in de finale. 

Is Evenepoel beter geworden bij Red Bull-BORA-hansgrohe?

Jan Bakelants trekt dan ook een harde conclusie over Evenepoel. "Na dit soort koers kun je niet zeggen dat je niet op je plaats bent terechtgekomen", zegt hij achteraf bij VRT1. En Bakelants twijfelt of Evenepoel stappen vooruit heeft gezet. 

Met zijn transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe wilde Evenepoel de kloof met Pogacar proberen te dichten. "Maar de realiteit is dat hij niet dichterbij is gekomen. Hoe gaan ze dat oplossen? Ik weet niet of die mensen het zelf weten?"

Bakelants weet ook dat de kloof dichten met Pogacar bijzonder moeilijk is. Evenepoel is wellicht wel beter geworden de voorbije jaren, maar zijn concurrenten ook. En dan moet Evenepoel gewoon tevreden zijn met de derde plaats. 

Evenepoel moet droom van de Tour niet meteen opgeven

Toch vindt Bakelants niet dat Evenepoel nu zijn droom om de Tour te winnen meteen moet opbergen. Vader Patrick stelde ook onlangs dat Evenepoel zich de komende twee jaar nog moet richten op de Tour en dan zien waar zijn toekomst ligt. 

Bakelants vindt dat een uitstekend plan. "Hij moet blijven geloven in zijn plan en dan zien wat er zijn pad kruist. Dat met de realistische blik op het feit dat Tadej Pogacar ook meedoet", besluit hij. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jan Bakelants

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Eric Van Lancker Lotte Kopecky Cian Uijtdebroeks Demi Vollering Nairo Alexander Quintana Rojas Klaas Lodewyck Jarno Widar Wout Poels Tom Boonen Van Eetvelt Lennert Thomas Pidcock Sep Vanmarcke Patrick Lefevere Patrick Evenepoel Thijs Zonneveld Victor Campenaerts Jonas Vingegaard Rasmussen

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved