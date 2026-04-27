UCI draaide beslissing al terug: Tadej Pogacar kreeg bijzonder zware en vreemde boete na L-B-L

Tadaej Pogacar kreeg na Luik-Bastenaken-Luik een zware boete gepresenteerd van de UCI van 5.000 Zwitserse frank. Op sociale media was de verontwaardiging groot en de boete werd ook weer ingetrokken.

Al vijf keer stond Tadej Pogacar op het podium in 2026. De wereldkampioen won de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik moest hij tevreden zijn met de tweede plaats.

Stevige boete voor Pogacar door kledij

Pogacar had op het podium telkens hetzelfde shirt aan, maar de UCI had er na Luik-Bastenaken-Luik toch plots een bemerking over. De wereldkampioen werd opgenomen in het juryrapport voor een bijzondere overtreding.

"Tadej Pogacar (UAD) krijgt een boete van 5000 CHF (zo'n 5.411 euro, nvdr.) wegens de onjuiste plaatsing van reclame op de wereldkampioenstrui tijdens de prijsuitreiking", stond er te lezen in het juryrapport.

UCI schrapt boete voor Pogacar opnieuw

Wat er precies fout was aan de kledij van de wereldkampioen, werd niet duidelijk gemaakt. Op sociale media regende het dan ook kritiek, want niemand leek te begrijpen wat de wereldkampioen nu juist fout had gedaan.

Enkele uren na Luik-Bastenaken-Luik kreeg het juryrapport dan een update en was de opmerking over de kledij van Pogacar verdwenen. Dat maakte de zaak nog wat vreemder, maar Pogacar moet dus wel geen 5.000 Zwitserse frank ophoesten.



Lees ook... Voor de geschiedenisboeken: straffe records bewijzen hoe snel Pogacar en Seixas tekeergingen in Luik›