Jan Bakelants ziet plots heel erg slecht nieuws voor Remco Evenepoel

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Remco Evenepoel blijft hoog inzetten op de Tour de France. Alleen zit de concurrentie ook niet stil en het zou voor onze landgenoot wel eens heel erg moeilijk kunnen worden deze zomer. Dat beseft ook Jan Bakelants maar al te goed.

De Tour de France krijgt dit jaar een pak favorieten voor een plaatsje in de top tien. En zeker om het podium te halen wordt het enorm drummen met enkele extra namen die mee voor het spektakel moeten zorgen.

Zo is de deelname van het Franse wonderkind Paul Seixas ondertussen officieel bevestigd. Hij kan ongetwijfeld meedoen voor de hoogste plekjes, al is de kans er ook dat hij in zijn eerste deelname door de mand valt.

“Voor de fans wordt het genieten”, is Jan Bakelants in Het Laatste Nieuws helemaal overtuigd. “Voor zijn concurrenten ligt dat anders. Ik geloof niet dat Pogacar zich nu zorgen maakt, die vindt het allemaal nog sympathiek - tot hij een keer geklopt zal worden. Ook Jonas Vingegaard schat ik voorlopig nog een tikje hoger in.”

Maar wat voor de rest van het peloton? Ik vrees dat dit slecht nieuws is voor Evenepoel. Remco wordt rechtstreeks bedreigd. Idem voor mannen als Florian Lipowitz en Juan Ayuso. Hun kans op de derde plek is plots een heel stuk kleiner.”

De strijd om het podium, eigenlijk om de derde plek, is groter dan ooit te voren. Toch is Bakelants niet overtuigd dat Seixas zijn concurrenten meteen op een hoopje zal rijden, al zijn er natuurlijk positieve signalen.

Zo reed hij Lipowitz in de Ronde van het Baskenland helemaal in de vernieling. En ook bij Ayuso zijn er heel veel vraagtekens. Hij klopte Seixas nog in de Algarve, maar na zijn valpartij ziet het er voorlopig niet goed uit.

Laat ons hopen dat we een mooie Tour de France krijgen, waarin de verschillen kleiner zijn dan de voorbije edities. Dat de bergetappes niet beslist zijn op tien kilometer van het einde en dat het een secondenspel wordt.

