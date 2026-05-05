Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set

Ruben Van Gucht is al jaren sportanker bij de VRT. Hij wordt ook vaak gevraagd als moderator bij events, maar sinds kort heeft hij ook iets nieuws: Van Gucht komt ook op feestjes aan de bak als DJ van dienst.

Van Gucht als DJ

Ruben Van Gucht is van vele markten thuis. En nu mag je hem ook zien als volleerd DJ. Van Gucht heeft ondertussen al zo’n 70 boekingen achter zijn naam staan, waarvan hij er al twintig afgewerkt heeft de voorbije maanden.

En de grootste acts moten nog komen. Zo is hij te gast op Rock Werchter, Kamping Kitsch, Fantasia en de Parkies. Kostprijs: 2850 euro, exclusief btw voor een set van 60 minuten. Daar kwam al de nodige kritiek op.

“Ik vind dat een correcte prijs”, vertelt Van Gucht aan Het Laatste Nieuws. Hij organiseert zelf in Oostende, eind deze maand, het Wielerclub Wattage-festival op de ACEG Wellington Hippodroom, en zo kent hij de prijzen.

Keihard werken

Van Gucht leeft aan 200 kilometer per uur en staat, zeker met zijn privé-leven, meer dan ooit in de spotlights. Er wordt over hem heel veel gezegd en geschreven. “De realiteit is dat alles wat ik bereikt heb er enkel en alleen is gekomen door kei- en keihard te werken.”

Dat doet hij nu ondertussen al bijna 20 jaar. “Ik kan nog heel mijn leven Ruben Van Gucht zijn. Maar als je doelt op de zot die dit soort dagen aan elkaar rijgt, dan is het niet mijn ambitie om dit tot mijn 65ste te doen.”





Financiële zekerheid

Van Gucht hoopt snel financiële zekerheid in het leven te hebben. “Stel dat mijn lening is afbetaald, ik met een goede auto kan rijden, ik boodschappen kan doen en goed voor mijn kinderen kan zorgen: dan is me dat heel veel waard.”

Van Gucht werkt gigantisch graag en doet ontzettend graag wat hij nu allemaal doet, maar hij wil absoluut niet dat zijn leven zijn werk is. Of dat het dat niet moet blijven voor de rest van zijn dagen, zo besluit hij.