Domino-effect na het verleiden van Van Aert? "Van der Poel komt ook wel een keertje"

Het is al heel straf dat ze dit jaar Wout van Aert konden strikken. Er wordt ook van Mathieu van der Poel gedroomd door de organisatie van de Marly Grav Race. De deelname van Van Aert kan hem misschien prikkelen.

De Limburgse gravelkoers maakt deel uit van de UCI Gravel World Series. "Wereldkampioenen Florian Vermeersch en Lorena Wiebes zijn present, met tevens Wout van Aert. Eurosport, TNT en HBO Max zenden het live uit. Voor de eerste keer is een gravelrace live in huiskamers over heel de wereld te zien", zegt Danny Nelissen bij De Telegraaf.

De voormalige wielrenner is een van de initiatiefnemers van het evenement. De deelname van Van Aert is voor de organisatie niets minder dan een stunt van jewelste. Van Aert won nog niet zo gek lang geleden Parijs-Roubaix. We kunnen geloven dat de focus van Van Aert even niet op de koers gericht is, na die explosie van vreugde.

Nelissen overtuigd van toekomstige deelname Van der Poel

De funfactor is echter toch groot genoeg om Van Aert te doen meerijden. Dat doet natuurlijk dromen. Als het mogelijk is om Van Aert te strikken, waarom dan ook niet die andere grote naam uit de Lage Landen? Nelissen wrijft zich nu al in de handen. "Als het in zijn schema past, komt Mathieu van der Poel echt wel een keertje hoor."

Van der Poel is tenslotte een ex-wereldkampioen gravel. Voor Van Aert wordt het alvast een hereniging met het gravelbiken. Op het WK gravel 2023 in Veneto, de editie die gewonnen werd door Mohoric, eindigde Van Aert achtste. Sinds datzelfde jaar worden er ook BK's georganiseerd, maar Van Aert zit natuurlijk ook met zijn planning op de weg.

Van Aert ook sterk in het gravelbiken?

Bovendien is er ook altijd een tikkeltje geluk nodig, maar het zou mooi zijn om Van Aert eindelijk eens een sterk resultaat te zien rijden in het gravelbiken. Gezien zijn veldritachtergrond zou hem dit toch ook moeten liggen.