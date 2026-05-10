Nieuwe Remco of Widar in aantocht? Belgisch talent treedt alvast in voetsporen van Seixas

Noem hem de nieuwe Evenepoel of de nieuwe Seixas. België heeft in ieder geval weer een nieuw klimtalent in de persoon van de 17-jarige Vic De Smet.

Dat is een naam die u moet onthouden. Het is niet de eerste keer in het moderne wielrennen dat een jonge veelbelovende renner met potentieel in de zware koersen doorbreekt in ons land. Remco Evenepoel past zeker in die categorie. Jarno Widar, die dit jaar de overstap naar de profs maakte, wordt door sommigen nog beter geacht in het rondewerk.

In Frankrijk worden ze momenteel gek gemaakt door ene Paul Seixas. Volledig terecht op basis van wat hij al laten zien heeft. Tegelijkertijd is het nog niet zo lang geleden dat hij zich enkel bewees in de jeugdcategorieën. In 2024 was Seixas bijvoorbeeld de beste in Luik-Bastenaken-Luik voor junioren. Dat is zijn geval een waardemeter gebleken.

Nieuw Belgisch talent rijdt voor Soudal Quick-Step

Of het met De Smet ook zo'n vaart zal lopen als bij Seixas, durven we zeker niet te voorspellen. In elk geval heeft De Smet zaterdag wel de nieuwe editie van Luik-Bastenaken-Luik voor junioren gewonnen en is dat een teken van zijn talent. De Waaslander rijdt sinds dit jaar voor de U19-ploeg van Soudal Quick-Step. De weg naar een profcarrière ligt open.

Het zou dus goed kunnen dat hij in de toekomst zijn eerste stapjes bij de profs ook zet bij Soudal Quick-Step: dan heeft hij sowieso iets gemeen met Evenepoel. Eerder deze maand werd De Smet nog tweede op het BK tijdrijden voor junioren. In Luik-Bastenaken-Luik had niemand een antwoord op zijn eindschot op de aankomst boven op La Redoute.

Nu ook toeslaan in In Flanders Fields?



De Franse renner Hawrylak en de Rus Iakolev waren de enigen die de schade konden beperken, maar ook zij moesten een volledige seconde toegeven. Met Thomas Verdonck en Emilien Verheughe op plaatsen 4 en 6 eindigden nog twee Belgen in de top 10. Vandaag rijdt De Smet in zijn categorie nog In Flanders Fields.