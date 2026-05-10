Van Aert heeft grapje in huis voor Sarah en geeft toe waar hij nu eens geen held in is

Het is een dag om te lachen en te genieten voor Wout van Aert. Een grapje aan het adres van Sarah hoort er dan ook wel bij.

De Marly Grav Race, een gravelkoers in het Nederlandse Valkenburg, is de eerste koers van Van Aert na Parijs-Roubaix. Duidelijk puur voor de fun, maar op Moederdag maakt Van Aert dus toch weer tijd voor een wielerwedstrijd. Van Aert ziet er de humor van in en verklapt bij Het Nieuwsblad dat hij tegen Sarah zei dat het niet de echte Moederdag is.

In Antwerpen vieren ze Moederdag immers niet in mei maar op 15 augustus. Toch heeft Van Aert nog een mooie boodschap voor alle moeders in Vlaanderen. "Fijne Moederdag, zeker? Het is elke dag een beetje Moederdag, toch?" Het is een mooie manier om het zo op te vatten. Dat zal Sarah misschien ook doen, na het grapje van Wout.

Van Aert wil ook bij pech uitrijden

Gravelen dat betekent: oppassen voor materiaalpech. "Het zou jammer zijn als ik pech heb, maar je moet je er toch op voorbereiden zodat je uw eigen materiaal kunt repareren. Ik ben er geen held in", geeft Van Aert toe bij VTM NIEUWS. "Hopelijk valt het niet te veel voor. Als het zo is, wil ik wel nog aan de finish komen." Finishen wil hij sowieso doen.

Indien het noodzakelijk is, wil Van Aert dus wel de technieker in zichzelf naar boven halen. "Ik heb onbewust geoefend om een paar keer te pluggen. Het viel wel eens voor dat ik lek reed. Een wiel wisselen kon ik al langer", lacht Van Aert. Laten we voor hem hopen dat hij zelfs hiervan gespaard blijft en zonder pech de dag doorkomt.

Gravel geen onbekend terrein voor Van Aert

Het gravel is in elk geval geen onbekend terrein voor Van Aert. We herinneren ons nog hoe hij in 2023 een gravelwedstrijd domineerde in Houffalize. Ook niet vergeten dat een van zijn weinige zeges op de weg er vorig seizoen kwam in Siena in de Giro. Op weg naar de aankomst waren er toen ook veel passages over gravel.