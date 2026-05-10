Miste Van Eetvelt kans van zijn leven tegen Vingegaard? "Heel erg verrassend, hij leek me de snelste"

Kevin Vanbuggenhout
Hoe zou Lennert Van Eetvelt vannacht geslapen hebben? Gisteren was hij met Jonas Vingegaard op pad. Het was een kans voor het roze op Van Eetvelt, maar ze werden nog ingehaald door een achtervolgende groep.

Vingegaard, Van Eetvelt en Pellizzari waren met hun drieën voorop en leken een marge te hebben die groot genoeg was. Op het laatste klimmetje beloerden ze elkaar en kwamen de achtervolgers met rasse schreden dichterbij. Een kwestie van onderschatting? "Een keer achteromkijken en ze hadden het geweten", stelt Annemiek van Vleuten in Kop over Kop.

De Nederlandse ex-renster corrigeert zich daarna deels. "Dan nog had je niet meteen gezien dat die groep er wel aankwam. Het was vrij bochtig." Vingegaard nam het initiatief om aan te vallen, maar besefte op het einde natuurlijk ook wel dat hij de sprint niet zou winnen. "Als hij voorop was gebleven met Pellizzari, wilde ik het nog zien", aldus Jip van den Bos.

Van den Bos zag Van Eetvelt al winnen

Ze sluit dus niet uit dat Vingegaard het kon afronden als het enkel tussen die twee klassementsmannen ging. "Toen Van Eetvelt erbij kwam, leek hij me wel de snelste." Is het dan vooral voor hem een gemiste kans? "Het was mooi om te zien en heel erg verrassend dat hij als enige mee kon. Misschien laat hij nog mooie dingen zien", is Van Vleuten vooral positief.

"Hij kon zeggen: jullie zijn de klassementsrenners, nemen jullie maar de verantwoordelijkheid. Hij deed zelf kleine kopbeurtjes. Het roze flitste wel door zijn hoofd." Van Eetvelt analyseerde achteraf dat hij misschien iets te veel had gegokt en wat meer kopwerk had kunnen doen. Toch was het ook begrijpelijk hoe hij het nu heeft afgehandeld.

Van Eetvelt op zoek naar nieuw hoogtepunt

In elk geval lijkt Van Eetvelt te beschikken over de vorm om op zoek te gaan naar een nieuw hoogtepunt in zijn carrière. Voorlopig zal hij vooral de eindzege in de UAE Tour koesteren. In de eerste Giro-rit ging hij ook al voor de bonificatieseconden. We zien dus een heel erg actieve Van Eetvelt in de eerste Giro-dagen. 

