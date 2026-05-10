Zoals Wout van Aert? Toon Aerts onthult zijn grote droom in Parijs-Roubaix

Toon Aerts is aan zijn eerste grote ronde in zijn carrière bezig. De crosser hoopt dat hij zo zijn motor nog wat groter kan maken en in koersen zoals Parijs-Roubaix het nog wat beter kan doen in de toekomst.

Vorig jaar mocht Toon Aerts voor het eerst proeven van het wegwielrennen bij Lotto-Intermarché, dit jaar kreeg hij een grotere rol met onder meer een debuut in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Met de Giro rijdt Aerts ook voor het eerst een grote ronde in zijn carrière en dat op zijn 32ste. De Ronde van Catalonië was met zeven ritten onlangs de langste rittenkoers die Aerts al reed, de Giro is drie keer zo lang.

Aerts legt grote verschil tussen cross en monumenten bloot

Aerts merkt dan ook iedere dag op de weg hoe groot het verschil is met het veldrijden. De cross is slechts een uurtje voluit rijden, terwijl een monument in de eerste drie uur vooral zo veel mogelijk energie moet gespaard worden.

"Nadien begint de koers pas en moet je nog volle gas proberen gaan. Dat kan ik niet, in tegenstelling tot Pogacar, Wout en Mathieu die dan nog hun hoogste wattages kunnen leveren", zegt Aerts dan ook bij HLN.

Aerts droomt van goed resultaat in Parijs-Roubaix

Toch deed Aerts het bij zijn eerste deelname aan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix al goed met een 33ste en een 38ste plaats. In Parijs-Roubaix kende Aerts ook nog pech met een lekke band op de tweede kasseistrook.





Hij hoopt in de toekomst dan ook ooit beter te doen in Parijs-Roubaix. Van Aert voelde na zijn eerste deelname aan Parijs-Roubaix dat er iets mogelijk was in die koers en ook Aerts heeft dat gevoel nu.

"Ik ga hier zeker niet zeggen dat ik ooit naar Roubaix zal gaan om te winnen, maar ik voel wel dat ik er top twintig moet kunnen rijden. Ik hoop die extra stap te kunnen zetten door in deze Giro mijn motor nog wat uit te boren", besluit Aerts dan ook nog.