Transformeert Vingegaard in Pogacar? Deen komt met ander verhaal, Visma is wel in de wolken

Is de Tadej Pogacar in Jonas Vingegaard opgestaan? Zelf aanvallen op het eerste lastige stuk in een grote ronde was atypisch voor Vingegaard, maar er zat een duidelijke bedoeling achter.

De analisten in het Eurosport-programma Kop over Kop schrokken in elk geval van de aanvallende koerswijze van Vingegaard. "Hij is niet het type renner dat in dit soort etappes tijd probeert te winnen", merkte Jip van den Bos op. "Misschien wel in dit deelnemersveld", repliceerde Annemiek van Vleuten. "Vorig jaar hebben we gezien dat hij best explosief is."

"Visma neemt in het begin van de klim de leiding in het peloton om de groep uit te dunnen. Ik denk in eerste instantie om het veilig te maken in een chaotische finale. Vingegaard probeert daarna de etappe naar zich toe te trekken. Het was echt niet op zijn Vingegaards", oordeelt Van den Bos. Was het nu echt om à la Pogacar tijd te winnen of was het voor de veiligheid?

Plan Visma met veiligheid in gedachten

Vingegaard geeft zelf het antwoord op de site van Visma-Lease a Bike. "De bedoeling was om de groep flink uit te dunnen, om de gevaren in de slotkilometer te vermijden", geeft de Deen toe dat het eerder een kwestie van veiligheid was. In elk geval zijn ze bij Visma-Lease a Bike heel tevreden over wat ze gezien hebben van hun kopman.

"Jonas heeft na de valpartij de knop snel kunnen omzetten. Hij laat zien dat hij in uitstekende vorm is", is de conclusie van ploegleider Marc Reef. Dat is veelbelovend voor de rest van de Giro. "Het plan was om aan te vallen op de slotklim, maar het is natuurlijk altijd even afwachten hoe de benen zijn. Dat Jonas zo sterk is, is mooi om te zien."

Minder behoudend koersende Vingegaard

In elk geval is het een nieuw beeld van Vingegaard, die in het verleden vaak conservatief koerste en daar ook kritiek voor kreeg. In de Tour van 2024 nam hij in de gravelrit niet over bij Pogacar. Vingegaard lijkt toch wel een lichte evolutie door te maken. In de Tour de France van 2025 koerste hij ook al minder behoudend.

Lof uit andere hoek, maar Giro-organisatie helemaal niet akkoord met naar koersdirecteur uithalende Stuyven

09:30
