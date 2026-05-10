Lof uit andere hoek, maar Giro-organisatie helemaal niet akkoord met naar koersdirecteur uithalende Stuyven

Jasper Stuyven windt er geen doekjes om. Hij heeft een duidelijke mening over de toestand van de neutralisatie in de tweede Giro-rit. De organisatie vindt in tegenstelling tot Stuyven dat er voldoende ambulances in koers waren na de crash.

Als gevolg van een massale en harde valpartij werd de tweede etappe eventjes geneutraliseerd. Op dat moment ging Stuyven met de koersdirecteur spreken. Stuyven was van mening dat er geen ambulances meer inzetbaar waren maar er wel nog een gevaarlijke afdaling volgde. Daarom wilde hij een neutralisatie van de tijden van het klassement.

Zo zouden klassementsrenners niet meer moeten vrezen voor verschillen en konden renners die voor de ritzege wilden gaan dat wel nog doen. De koersdirecteur had er geen oren naar en stak snel zijn vlag de lucht in om aan te geven dat er weer gekoerst mocht worden. Daarom noemde Stuyven hem na afloop van de etappe 'een bange hond'.

Giro-organisatie zeker van aanwezigheid dokters en ambulances

In het dagelijkse juryrapport brengt de Giro-organisatie een ander beeld naar voren. "De race werd 4 kilometer geneutraliseerd, nadat zo'n 30 renners waren gevallen, om zo de doktoren en ambulances bij de gevallen renners te laten komen. De etappe is herstart, toen de medische service bevestigde dat twee doktor-auto's en twee ambulances terug waren in de koers."

De organisatie weerlegt dus de opvatting van Stuyven dat er geen ambulances meer in koers waren. In elk geval kon Stuyven ook op lof rekenen. Dit stond los van de neutralisatie en ging puur om het sportieve. In de Eurosport-uitzending loofden Annemiek van Vleuten en Karsten Kroon de waarde van Stuyven voor Soudal Quick-Step.

Stuyven meer waard dan zijn uitslagen

"Ik wil hem een compliment geven. Achter de schermen is hij qua koerstactiek ongetwijfeld ook belangrijk", vindt Kroon dat Stuyven zoveel meer is dan enkel zijn uitslagen. Die zijn nochtans ook niet mis. Stuyven werd derde in een rit in Parijs-Nice, zevende in Sanremo, zesde in de Ronde van Vlaanderen en derde in Roubaix.