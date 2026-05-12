Domper voor Visma-Lease a Bike: Vingegaard verliest ploegmaat

Visma-Lease a Bike moet verder in de Giro met zeven renner. De Nederlander Wilco Kelderman heeft te veel last van zijn valpartij in de tweede etappe en ging in de vierde etappe niet meer van start.