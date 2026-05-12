Domper voor Visma-Lease a Bike: Vingegaard verliest ploegmaat
Visma-Lease a Bike moet verder in de Giro met zeven renner. De Nederlander Wilco Kelderman heeft te veel last van zijn valpartij in de tweede etappe en ging in de vierde etappe niet meer van start.
Kelderman verlaat de Giro
Er werd al voor gevreesd en het is ook waarheid geworden bij Visma-Lease a Bike. De 35-jarige Nederlander kwam in de tweede etappe ten val en had het de voorbije dagen al moeilijk. Kelderman heeft de rustdag nog afgewacht, maar is niet voldoende hersteld van de gevolgen van zijn valpartij.
"Helaas zal Wilco Kelderman niet starten in de vierde etappe van de Giro d’Italia na zijn val van een paar dagen geleden, aangezien hij nog steeds hinder ondervindt van de val", meldt Visma-Lease a Bike op zijn sociale media.
Vingegaard heeft zo nog zes ploegmaats in de Giro: Sepp Kuss, Victor Campenaerts, Davide Piganzoli, Tim Rex, Timo Kielich en Bart Lemmen.
🇮🇹 #GirodItalia— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) May 12, 2026
Unfortunately, Wilco Kelderman will not start stage 4 of the Giro d’Italia following his crash a couple of days ago, as he is still experiencing lingering effects from the crash. pic.twitter.com/EPnIH7imJf
Met Adam Yates, Jay Vine en Marc Soler verloor UAE Team Emirates-XRG al drie renners in de eerste drie ritten van de Giro. Zij waren alle drie betrokken bij de zware valpartij in de tweede etappe in Bulgarije.
Ook Visma-Lease a Bike kwam niet ongeschonden uit die zware valpartij. De Nederlander Wilco Kelderman kwam zwaar ten val, maar reed de etappe wel uit. Al deed Kelderman dat wel met een gescheurde broek.
Blijft Kelderman in de Giro na zware valpartij?
De Nederlander reed ook de derde etappe uit, maar vlekkeloos ging dat niet. "Wilco heeft veel last van zijn borst, net onder zijn sleutelbeen. En dat terwijl hij net was hersteld van een val tijdens het trainingskamp", zei ploegleider Arthur van Dongen bij De Telegraaf.
Kelderman kwam op een van de laatste dagen van zijn stage ten val, maar ontsnapte aan blessures. Ploegmaat Bart Lemmen zag Kelderman ook afzien tijdens de derde etappe. "Hij heeft heel veel pijn", zei hij bij NOS Wielerpodcast.
"Hij is de derde etappe wel goed doorgekomen, maar zo'n val kruipt natuurlijk wel in de kleren." Het is dan ook afwachten hoe Kelderman zal herstellen de komende dagen en of hij Vingegaard nog van dienst zal kunnen zijn.
