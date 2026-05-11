Nieuwe tactiek van Visma-Lease a Bike: ploegleider legt uit wat de bedoeling is

Visma-Lease a Bike hield zich in de etappes voor de sprinters al twee keer achteraan schuil in het peloton in de Giro. En dat is geen toeval, de Nederlandse ploeg probeert zo energie te sparen. En de risico's zijn volgens ploegleider Marc Reef minimaal.

In de eerste etappe van de Giro bolde Jonas Vingegaard als 76ste over de streep, in de derde etappe als 107de. Piganzoli (102de), Campenaerts (109de), Lemmen (110de) en Rex (114de) zaten in de derde etappe in de buurt van hun kopman.

Het was dan ook een doelbewuste tactiek van de Nederlandse ploeg om niet vooraan in het peloton te zitten in de massasprints. Ploegleider Marc Reef gaf bij The Cycling Podcast meer uitleg over de tactiek van de Nederlandse ploeg.

Bewuste tactiek van Visma-Lease a Bike

"We hebben er al over gesproken in de winter. We spendeerden te veel energie om de hectiek en het gevaar te proberen voorkomen en dat wilden we niet meer. Dat hebben we ook besproken met Jonas en de andere renners."

"Het viel ons op dat andere klassementsploegen ook achteraan reden, waardoor enkel de sprintersploegen vooraan overbleven." Het risico op tijdverlies weegt volgens Reef niet op tegen de energie die de ploeg ermee uitspaart.

Minder energie verspillen grootste drijfveer voor Visma-Lease a Bike

"Het is of heel veel energie spenderen of veilig achteraan zitten. We geloven dat als je daar met de hele ploeg zit, er ook iets rechtgezet kan worden als dat nodig zou zijn. Als je naar alle Giro-ritten kijkt, kan deze tactiek goed werken."





"We hebben gekeken naar de sprintetappes in grote rondes van de laatste jaren. Slechts een of twee keer verloor een klassementsrenner tijd. Alleen toen waren ze ook niet klaar om iets recht te zetten."

"Onze eerste ervaring in Parijs-Nice was goed, de renners waren positief. Er kan een situatie zijn die ons zal nekken, maar in andere situaties helpt het ons. Het zorgt ervoor dat we veel fysieke en mentale energie besparen."

Voor Vingegaard kan dat belangrijk zijn om de Giro te winnen en weinig energie te verbruiken. De Deen staat ruim een maand na de Giro ook aan de start van de Tour, waar hij Tadej Pogacar wil kloppen.