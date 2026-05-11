Campenaerts krijgt boete, renner van Alpecin-Premier Tech moet opletten voor diskwalificatie

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Campenaerts krijgt boete, renner van Alpecin-Premier Tech moet opletten voor diskwalificatie
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De renners zijn toe aan hun eerste rustdag in de Giro, na de lange reis van Bulgarije naar Italië. De laatste etappe in Bulgarije leverde wel nog wat boetes en ook een gele kaart op voor een renner van Alpecin-Premier Tech.

De driedaagse in Bulgarije heeft in het peloton al voor heel wat schade gezorgd met zware valpartijen en al zeven opgaves. Matteo Moschetti, Jay Vine, Marc Soler, Adne Holter, Santiago Buitrago, Andrea Vendrame en Adam Yates hebben Italië niet gehaald. 

Yates gaf op voor aanvang van de derde etappe, niemand moest opgeven tijdens de laatste kilometers in Bulgarije. De Nederlander Timo de Jong (Picnic PostNL Raisin) had wel last van pols na een valpartij.

Scaroni en Price-Pejtersen kregen al gele kaart

Twee renners hebben ook al een gele kaart overgehouden aan de passage in Bulgarije. Christian Scaroni (XDS Astana) kreeg na de tweede etappe een gele kaart omdat hij juichte voor de streep voor de zege van zijn ploegmaat Guillermo Silva. 

In de derde etappe kreeg Johan Price-Pejtersen van Alpecin-Premier Tech dan weer een gele kaart, een boete van 500 Zwitserse frank en een aftrek van 25 UCI-punten voor het "onzorgvuldig of gevaarlijk weggooien van kleding".

Scaroni en Price-Pejtersen zullen nu de rest van de Giro op hun hoede moeten zijn. Als ze nog een gele kaart krijgen in de volgende 18 etappes, dan worden ze gediskwalificeerd en uit de Giro gezet door de wedstrijdjury. 

Lees ook... 🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

Campenaerts op de bon geslingerd door de jury

In de derde etappe kregen Maximilian Walscheid (Lidl-Trek), Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike) and Rasmus Pedersen (Decathlon-CMA CGM) een boete van 200 Zwitserse frank voor "ongepast gedrag (plassen in het openbaar)".

In de tweede etappe hadden ook Oliver Naesen (Decahtlon-CMA CGM) en Dries Van Gestel (Soudal Quick-Step) ook al een boete van 200 Zwitserse frank gekregen van de jury voor dezelfde overtreding. 

De Nederlander Hartthijs De Vries (Unibet Rose Rockets) kreeg dan weer een waarschuwing van de jury omdat hij zijn helm had afgezet tijdens de derde etappe, wat verboden is. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Johan Price-Pejtersen
Victor Campenaerts

Meer nieuws

Stevige problemen voor Milan en Lidl-Trek: "Twee Belgen worden enorm gemist"

Stevige problemen voor Milan en Lidl-Trek: "Twee Belgen worden enorm gemist"

11:05
'Soudal Quick-Step wil Belgische sprinter binnenhalen, Lotto-Intermarché denkt aan oude bekende'

'Soudal Quick-Step wil Belgische sprinter binnenhalen, Lotto-Intermarché denkt aan oude bekende'

09:50
Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk

Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk

09:00
Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte

Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte

08:20
📷 "Liever niet": Jonas Vingegaard niet blij met wat hij meemaakt in de Giro

📷 "Liever niet": Jonas Vingegaard niet blij met wat hij meemaakt in de Giro

07:30
Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

07:00
🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

16:50
Van Aert kondigt meteen zijn volgende plannen aan: "Het is nu het moment"

Van Aert kondigt meteen zijn volgende plannen aan: "Het is nu het moment"

19:45
Koers LIVE: Van Aert en Magnier de grote triomfators, Belg Thijssen schiet net niet raak

Koers LIVE: Van Aert en Magnier de grote triomfators, Belg Thijssen schiet net niet raak

18:45
De Lie moet zich optrekken aan Van Aert en hem zien als een inspirerend voorbeeld Analyse

De Lie moet zich optrekken aan Van Aert en hem zien als een inspirerend voorbeeld

17:45
🎥 "Is het doel om meisjes te versieren?": Campenaerts wekt met zijn vlogs verbazing over Visma-Lease a Bike

🎥 "Is het doel om meisjes te versieren?": Campenaerts wekt met zijn vlogs verbazing over Visma-Lease a Bike

13:05
Bruyneel haalt uit: "We weten dat we geen vrienden zijn, maar Thijs Zonneveld: je bent een idioot"

Bruyneel haalt uit: "We weten dat we geen vrienden zijn, maar Thijs Zonneveld: je bent een idioot"

15:50
Na massa van kritiek op motards en insinuaties over Pogacar: één man is gestraft met een schorsing

Na massa van kritiek op motards en insinuaties over Pogacar: één man is gestraft met een schorsing

14:50
Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

13:50
Miste Van Eetvelt kans van zijn leven tegen Vingegaard? "Heel erg verrassend, hij leek me de snelste"

Miste Van Eetvelt kans van zijn leven tegen Vingegaard? "Heel erg verrassend, hij leek me de snelste"

12:05
Domino-effect na het verleiden van Van Aert? "Van der Poel komt ook wel een keertje"

Domino-effect na het verleiden van Van Aert? "Van der Poel komt ook wel een keertje"

10/05
Van Aert heeft grapje in huis voor Sarah en geeft toe waar hij nu eens geen held in is

Van Aert heeft grapje in huis voor Sarah en geeft toe waar hij nu eens geen held in is

10/05
Lof uit andere hoek, maar Giro-organisatie helemaal niet akkoord met naar koersdirecteur uithalende Stuyven

Lof uit andere hoek, maar Giro-organisatie helemaal niet akkoord met naar koersdirecteur uithalende Stuyven

10/05
Transformeert Vingegaard in Pogacar? Deen komt met ander verhaal, Visma is wel in de wolken

Transformeert Vingegaard in Pogacar? Deen komt met ander verhaal, Visma is wel in de wolken

10/05
Nieuwe Remco of Widar in aantocht? Belgisch talent treedt alvast in voetsporen van Seixas

Nieuwe Remco of Widar in aantocht? Belgisch talent treedt alvast in voetsporen van Seixas

10/05
Zoals Wout van Aert? Toon Aerts onthult zijn grote droom in Parijs-Roubaix

Zoals Wout van Aert? Toon Aerts onthult zijn grote droom in Parijs-Roubaix

10/05
"Buitenwereld denkt dat, maar...": Campenaerts doet boekje open over Vingegaard en Visma-Lease a Bike

"Buitenwereld denkt dat, maar...": Campenaerts doet boekje open over Vingegaard en Visma-Lease a Bike

09/05
'Dubbel heuglijk nieuws voor Victor Campenaerts'

'Dubbel heuglijk nieuws voor Victor Campenaerts'

09/05
"Bange hond": Jasper Stuyven haalt zwaar uit naar koersdirecteur van de Giro

"Bange hond": Jasper Stuyven haalt zwaar uit naar koersdirecteur van de Giro

09/05
UAE likt wonden na zware val in de Giro: twee renners naar het ziekenhuis, kopman verliest veel tijd

UAE likt wonden na zware val in de Giro: twee renners naar het ziekenhuis, kopman verliest veel tijd

09/05
Geen ritzege en roze trui: Van Eetvelt geeft foutje toe in finale met Vingegaard

Geen ritzege en roze trui: Van Eetvelt geeft foutje toe in finale met Vingegaard

09/05
LIVE KOERS: Van Eetvelt volgt Vingegaard bergop, verrassende Silva wint in de Giro

LIVE KOERS: Van Eetvelt volgt Vingegaard bergop, verrassende Silva wint in de Giro

09/05
"Verschrikkelijk, nog nooit meegemaakt": Lotte Kopecky windt er geen doekjes om

"Verschrikkelijk, nog nooit meegemaakt": Lotte Kopecky windt er geen doekjes om

09/05
Dubbele verrassing in de Vuelta: eindwinnares Blasi en ritwinnares Stiasny laten van zich horen

Dubbele verrassing in de Vuelta: eindwinnares Blasi en ritwinnares Stiasny laten van zich horen

09/05
Wie zorgt voor Belgisch succes in de Giro? De Cauwer noemt verrassende naam

Wie zorgt voor Belgisch succes in de Giro? De Cauwer noemt verrassende naam

09/05
📷 Tweede dag op rij: Jonas Vingegaard flirt met diskwalificatie in de Giro

📷 Tweede dag op rij: Jonas Vingegaard flirt met diskwalificatie in de Giro

09/05
Patrick Lefevere wil stevig ingrijpen tegen invloed van motoren: "Maar één remedie"

Patrick Lefevere wil stevig ingrijpen tegen invloed van motoren: "Maar één remedie"

09/05
Dubbel doel in de slotrit van de Vuelta: Kopecky klaar en duidelijk over haar opdracht

Dubbel doel in de slotrit van de Vuelta: Kopecky klaar en duidelijk over haar opdracht

09/05
Wout van Aert komt dit weekend voor het eerst sinds Parijs-Roubaix weer in actie

Wout van Aert komt dit weekend voor het eerst sinds Parijs-Roubaix weer in actie

09/05
Bruyneel maakt zich boos over zware valpartij in de Giro, Dumoulin ziet andere oorzaak

Bruyneel maakt zich boos over zware valpartij in de Giro, Dumoulin ziet andere oorzaak

09/05
Dit kunnen ze zelfs bij Visma Lease a Bike niet laten: "Als puntje bij paaltje komt..."

Dit kunnen ze zelfs bij Visma Lease a Bike niet laten: "Als puntje bij paaltje komt..."

09/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Victor Campenaerts Arnaud De Lie Tadej Pogacar Annemiek Van Vleuten Remco Evenepoel Jasper Stuyven Marc Reef Lotte Kopecky Patrick Lefevere Van Eetvelt Lennert Jip Van Den Bos Mathieu Van Der Poel Kaden Groves Thijs Zonneveld Matteo Moschetti Nathan Van Hooydonck Bjarne Riis Stan Dewulf

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved