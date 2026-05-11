Campenaerts krijgt boete, renner van Alpecin-Premier Tech moet opletten voor diskwalificatie

De renners zijn toe aan hun eerste rustdag in de Giro, na de lange reis van Bulgarije naar Italië. De laatste etappe in Bulgarije leverde wel nog wat boetes en ook een gele kaart op voor een renner van Alpecin-Premier Tech.

De driedaagse in Bulgarije heeft in het peloton al voor heel wat schade gezorgd met zware valpartijen en al zeven opgaves. Matteo Moschetti, Jay Vine, Marc Soler, Adne Holter, Santiago Buitrago, Andrea Vendrame en Adam Yates hebben Italië niet gehaald.

Yates gaf op voor aanvang van de derde etappe, niemand moest opgeven tijdens de laatste kilometers in Bulgarije. De Nederlander Timo de Jong (Picnic PostNL Raisin) had wel last van pols na een valpartij.

Scaroni en Price-Pejtersen kregen al gele kaart

Twee renners hebben ook al een gele kaart overgehouden aan de passage in Bulgarije. Christian Scaroni (XDS Astana) kreeg na de tweede etappe een gele kaart omdat hij juichte voor de streep voor de zege van zijn ploegmaat Guillermo Silva.

In de derde etappe kreeg Johan Price-Pejtersen van Alpecin-Premier Tech dan weer een gele kaart, een boete van 500 Zwitserse frank en een aftrek van 25 UCI-punten voor het "onzorgvuldig of gevaarlijk weggooien van kleding".

Scaroni en Price-Pejtersen zullen nu de rest van de Giro op hun hoede moeten zijn. Als ze nog een gele kaart krijgen in de volgende 18 etappes, dan worden ze gediskwalificeerd en uit de Giro gezet door de wedstrijdjury.



Campenaerts op de bon geslingerd door de jury

In de derde etappe kregen Maximilian Walscheid (Lidl-Trek), Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike) and Rasmus Pedersen (Decathlon-CMA CGM) een boete van 200 Zwitserse frank voor "ongepast gedrag (plassen in het openbaar)".

In de tweede etappe hadden ook Oliver Naesen (Decahtlon-CMA CGM) en Dries Van Gestel (Soudal Quick-Step) ook al een boete van 200 Zwitserse frank gekregen van de jury voor dezelfde overtreding.

De Nederlander Hartthijs De Vries (Unibet Rose Rockets) kreeg dan weer een waarschuwing van de jury omdat hij zijn helm had afgezet tijdens de derde etappe, wat verboden is.