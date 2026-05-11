Jeroen Deheegher, wielerjournalist
"Anders was Remco gebleven": Soudal Quick-Step ziet vader Evenepoel als schuldige van transfer
Remco Evenepoel trok afgelopen winter na zeven jaar de deur achter zich dicht bij Soudal Quick-Step. Ploegdokter Yvan Vanmol legt daarvoor de schuld bij zijn vader Patrick Evenepoel.

Een vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step hing al enkele jaren in de lucht, maar op 5 augustus vorig jaar werd officieel bekendgemaakt dat de dubbele olympische kampioen de deur achter zich dicht trok bij The Wolfpack. 

Evenepoel zette zijn handtekening onder een contract bij Red Bull-BORA-hansgrohe, met de ambitie om nog beter te worden en de Tour te winnen. De komende jaren zal duidelijk moeten worden of dat zal lukken. 

Een vertrek van Evenepoel was volgens ploegdokter Yvan Vanmol onvermijdelijk geworden. "Als zijn omgeving zegt dat het beter is om naar een andere ploeg te gaan, stopt het verhaal. Het was gewoon onhoudbaar geworden", zegt hij bij Stamcafé Koers. 

Patrick Evenepoel schuldig aan transfer van Remco?

"Remco zelf was heel graag bij onze ploeg. Maar als zijn manager, zijn vader Patrick Evenepoel, niet constant druk had uitgeoefend op hem, dan was hij gewoon bij ons gebleven", stelt Vanmol duidelijk. 

"Het ergste vind ik dat Patrick Evenepoel onze ploeg constant als tweederangs afschilderde, terwijl dat dat totaal niet het geval was." Door die uitspraken deed Patrick Evenepoel ook mensen pijn bij Soudal Quick-Step. 

"Dat heeft ervoor gezorgd dat een aantal mensen binnen de ploeg zeggen dat het goed is dat Remco vertrokken is. Maar als mens kan ik absoluut geen slecht woord over hem zeggen. Hij is een dankbaar en beleefd iemand."

Evenepoel reageert soms als voetballer

Al kan Vanmol niet ontkennen dat Evenepoel tijdens de koers niet altijd zo is. "Zijn reacties zijn soms wel die van een voetballer." Evenepoel voetbalde ook op hoog niveau voor hij de overstap maakte naar de koers. 

"In het peloton is dat niet altijd gepast. Maar het feit dat hij uitkomt voor zijn mening en ook zijn ambities uit, vind ik goed. Je moet niet vals bescheiden zijn. Zeker niet met de erelijst dat hij heeft", besluit Vanmol nog. 

