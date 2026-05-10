De Lie moet zich optrekken aan Van Aert en hem zien als een inspirerend voorbeeld

In tegenstelling tot vorig jaar rijdt Wout van Aert de Giro niet. Arnaud De Lie doet dat wel en heeft het daar enorm lastig. Van Aert kan misschien als voorbeeld dienen: hij heeft getoond dat je er na een moeilijk begin weer bovenop kan komen in de Giro.

De Borovetspas overleven, dat was de uitdaging van de dag voor alle sprinters in de Giro, inclusief De Lie. Ruim negen kilometer bergop op de tanden bijten. Een klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,4% is niet het allerzwaarste, maar er zaten wel stukken bij die oplopen tot 11%. Zonder dat er vooraan versnellingen kwamen, moest De Lie achteraan het peloton al flink zwoegen.

Bij Lotto-Intermarché hadden ze wel begrepen hoe laat het is. De in extremis opgeroepen Giddings stond hem al bij. Op drie kilometer van de top brak het bij De Lie. Naast Giddings reed ook ploegmaat Rutsch in functie van De Lie. Campenaerts (Visma-Lease a Bike) stond zijn landgenoot bij door hem van een drinkbus te verlossen. Met een minuut achterstand kwam het peloton boven.

Ziekte of offdays bij De Lie?

De Lie werd terug in het peloton gebracht, maar had aan de aankomst geen sprint in huis. Zijn conditie is duidelijk nog aan verbetering toe. Dit lijkt een gevolg van zijn maag- en darminfectie, hoewel we dat niet helemaal zeker weten. De Lie kan zeker tijdens het voorjaar goede dagen ook afwisselen met enorm slechte dagen.

De Lie zomaar zien lossen uit het peloton is geen unicum. Dat fenomeen heeft zich de laatste seizoenen wel vaker voorgedaan, zonder dat daar een ziekte aan te pas kwam. Wel zijn een hele hoop renners ziek geworden tijdens de Famenne Ardenne Classic, vermoedelijk door een koevlaai op de weg. De Lie reed en won die wedstrijd zelfs: het is dus aannemelijk dat die ziekte hem nog parten speelt.

Van Aert vorig jaar ook geteisterd door ziekte

In dat geval kan hij het best een voorbeeld nemen aan Wout van Aert, die vorig jaar van de Giro een groot doel had gemaakt. Hij droomde van het roze, maar werd ook ziek vlak voor de start van de Giro. Op zo'n korte tijd is het onmogelijk om volledig te herstellen. Een tweede plek in Tirana kon het nog wat verbloemen, maar daarna zagen we nog een hele tijd niet de beste Van Aert.



Weg roze droom. In de negende rit met aankomst in Siena zagen we Van Aert echter op karakter overleven in het wiel van Del Toro, om vervolgens met de Mexicaan af te rekenen in een sprint. Het is dus mogelijk om een moeizaam begin door ziekte achter je te laten en te groeien in de Giro, om vervolgens later alsnog toe te slaan.

De Lie mag nu niet te vroeg afstappen

Dat moet De Lie in zijn hoofd prenten. Mentaal is dit geen evidentie, want De Lie weet dat hij sowieso maar een halve Giro rijdt. Als je weet dat je sowieso gaat afstappen, is de neiging misschien aanwezig om dat nog vroeger te doen. De Lie moet zichzelf voorbij die gedachte helpen, met in het achterhoofd wat Van Aert vorig jaar presteerde.

Het is natuurlijk zo dat Van Aert al veel vaker bewezen heeft dat hij zich door een grote ronde kan knokken, om dan nog iets te presteren dat niemand verwacht. Denk maar aan de Tour van vorig jaar. De Lie heeft zulke kunststukjes nog niet op zijn palmares staan. Het talent heeft hij echter wel en er zijn nog genoeg vlakke ritten in de Giro. Ook al zijn er reeds twee kansen vervlogen.