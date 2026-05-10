Na massa van kritiek op motards en insinuaties over Pogacar: één man is gestraft met een schorsing

Tadej Pogacar heeft de Ronde van Romandië gewonnen maar daar was nogal wat om te doen. Motards waren Kop van Jut bij vele andere renners. Eén motard heeft toch een straf gekregen, zo blijkt.

In het peloton werd een groot effect ervaren van de motoren op de koers. Valentin Paret-Peintre van Soudal Quick-Step ging wel erg ver in zijn kritiek. "Als de organisatie wil dat Pogacar wint, dan is dat hun keuze", stelde de Fransman. Zo insinueerde hij dat het doorgestoken kaart was en Pogacar bevoordeeld werd door de motoren.

Paret-Peintre stond echter zeker niet alleen met zijn kritiek op de motoren. In zijn ploeg was Louis Vervaeke dezelfde mening toegedaan en onlangs stak Luke Plapp nog een tirade af over de motoren. De Australiër van Jayco AlUla vond het zelfs ronduit belachelijk hoeveel invloed de motoren hadden op het koersverloop in bepaalde etappes.

Lefevere klopt al jaren op dezelfde nagel

In zijn meest recente column kaartte ook Patrick Lefevere aan hoe motoren volgens hem de koers vervalsen. Lefevere stelde echter niet in vraag dat Pogacar anders ook de Ronde van Romandië had gewonnen. Voor Lefevere is het een nagel waar hij al jaren op klopt. Hij roept dan ook op tot strengere straffen voor motards die te dicht komen.

In elk geval heeft één motard aan de Ronde van Romandië wel een straf overgehouden. Albert Hurlimann is een week geschorst voor twee inbreuken op de reglementen voor motoren. Vandaag loopt zijn schorsing af. Hij zou sowieso toch geen wedstrijden missen, er stonden immers geen Zwitserse koersen op het programma deze week.

In die zin gaat het toch maar om een lichte straf. De motard in kwestie heeft ook een gele kaart gekregen in de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland vorig jaar. Mogelijk komt hij volgende maand dus weer in actie in de Ronde van Zwitserland. Dan zullen zijn acties op de motor toch met argusogen bekeken worden.