Peloton doet smeekbede aan topfavoriet Jonas Vingegaard in de Giro

Jonas Vingegaard is de grote topfavoriet voor de eindzege in de Giro. De Deen zal ook wel eens een etappe willen winnen, maar de rest van het peloton hoopt dat hij niet zoals Pogacar twee jaar geleden een hele hoop etappes zal willen winnen.

Twee doelen van Vingegaard in de Giro

Voor Jonas Vingegaard is er een dubbel doel in de Giro d'Italia: een rit winnen en het eindklassement. De Deen kan met ritwinst de 115de renner in de geschiedenis worden die een rit wint in alle drie de grote rondes.

Het grootste doel van Vingegaard is echter de eindzege. De Deen won al de Tour in 2022 en 2023, vorig jaar ook de Vuelta. Als hij de Giro wint, wordt hij de achtste renner ooit met een eindzege in de drie grote rondes op zijn palmares.

Gunt Vingegaard de vluchters hun kansen in de Giro?

In het peloton hopen ze dat Vingegaard niet zoals Pogacar twee jaar geleden de hele Giro naar zijn hand wil zetten. Pogacar won in 2024 maar liefst zes etappes, bijna een derde in totaal. En dan blijft er weinig over voor de rest van het peloton.

Bij de Noorse ploeg Uno-X hopen ze alvast dat Vingegaard iedereen wat kansen zal geven in de Giro op ritwinst. "Het is geen geheim dat we hopen op een aantal kansen voor de vluchters", zegt Emil Vinjebo, ploegleider van Uno-X, aan Eurosport.

Vingegaard liet zich in lastige tweede etappe al eens zien

"De vierde etappe zou al een voor de vluchters kunnen zijn, of in ieder geval een sprint met een kleiner peloton. En de vijfde etappe is absoluut een voor de vluchters." De zevende etappe is dan weer de eerste aankomst bergop, op Blockhaus.



In de lastige finale van de tweede etappe liet Vingegaard zich al even zien. "Jonas wilde zaterdag even plezier maken en heeft duidelijk zin om te koersen. Maar ik denk ook dat ze de komende dagen in Italië hun verstand zullen gebruiken en wat verder vooruit zullen kijken."