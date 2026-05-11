📷 Van Aert laat een traantje, Evenepoel is er al aan begonnen

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
📷 Van Aert laat een traantje, Evenepoel is er al aan begonnen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Tour de France gaat over zo'n 50 dagen van start en voor veel renners is het dan ook tijd voor een hoogtestage. Remco Evenepoel is al in de Sierra Nevada, Wout van Aert zette maandag voor het laatst in weken zijn kinderen af aan school.

Zondag won Wout van Aert nog de gravelrace Marly Grav, zijn eerste wedstrijd sinds hij een maand geleden Parijs-Roubaix won. Van Aert rondde een solo van iets meer dan 20 kilometer af, terwijl hij zich niet specifiek had voorbereid. 

Van Aert zet kinderen laatste keer af op school voor hoogtestage

Voor Van Aert was het zijn laatste wedstrijd voor hij op hoogtestage vertrekt. Maandagochtend kon Van Aert nog een laatste keer zijn kinderen afzetten op school. "Laatste keer voor een tijdje", schreef Van Aert met een traantje op Strava. 

Van Aert zal zo'n drie weken op hoogtestage gaan, in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes (7 tot 14 juni), de nieuwe naam van het Criterium du Dauphiné, zal Van Aert dan opnieuw aan de start staan. Voor de Tour rijdt Van Aert dan nog het BK op de weg. 

 

Remco Evenepoel is al in de Sierra Nevada en werkte er ook al twee trainingen af. Evenepoel reed zondag iets meer dan 85 kilometer en met onderweg zo'n 1.500 hoogtemeters en dat in 2 uur en 43 minuten. 

Maandag ging Evenepoel opnieuw op pad, opnieuw voor zo'n 85 kilometer, maar nu met meer dan 2.000 hoogtemeters en in net geen drie uur. "Gianni de klimmende geit", verwees Evenepoel op Strava naar zijn ploegmaat Gianni Vermeersch. 

Lees ook... "Anders was Remco gebleven": Soudal Quick-Step ziet vader Evenepoel als schuldige van transfer

Evenepoel rijdt enkel nog BK voor de Tour

In tegenstelling tot Van Aert zal Evenepoel de Tour Auvergne-Rhône-Alpes niet rijden, hij schrapte de Franse rittenkoers van zijn programma. Evenepoel zal zich met trainingen klaarstomen voor de Tour, hij rijdt ook nog het BK op de weg voor de Tour. 

Evenepoel wil door het schrappen van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes frisheid inbouwen voor de Tour. Dit jaar verzamelde Evenepoel al 25 koersdagen, een stuk meer dan onder meer Tadej Pogacar en Paul Seixas.

 
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Dit jaar al naar de Tour? Paul Magnier spreekt klare taal over Tim Merlier

Dit jaar al naar de Tour? Paul Magnier spreekt klare taal over Tim Merlier

17:45
"Anders was Remco gebleven": Soudal Quick-Step ziet vader Evenepoel als schuldige van transfer

"Anders was Remco gebleven": Soudal Quick-Step ziet vader Evenepoel als schuldige van transfer

14:00
Gevolgen voor Arjen Livyns door roze trui ploegmaat, maar hij kampt ook met probleem in de Giro

Gevolgen voor Arjen Livyns door roze trui ploegmaat, maar hij kampt ook met probleem in de Giro

17:00
"Wat denk je ermee te bereiken?" Campenaerts stelt zich vragen bij dure smaak Van der Poel

"Wat denk je ermee te bereiken?" Campenaerts stelt zich vragen bij dure smaak Van der Poel

16:15
Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

07:00
Opnieuw in actie: Soudal Quick-Step onhult plannen met Tim Merlier

Opnieuw in actie: Soudal Quick-Step onhult plannen met Tim Merlier

14:45
Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk

Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk

09:00
Nieuwe tactiek van Visma-Lease a Bike: ploegleider legt uit wat de bedoeling is

Nieuwe tactiek van Visma-Lease a Bike: ploegleider legt uit wat de bedoeling is

13:00
Moet Van Eetvelt toch op klassement mikken in de Giro? Lotto-Intermarché is klaar en duidelijk

Moet Van Eetvelt toch op klassement mikken in de Giro? Lotto-Intermarché is klaar en duidelijk

12:00
Stevige problemen voor Milan en Lidl-Trek: "Twee Belgen worden enorm gemist"

Stevige problemen voor Milan en Lidl-Trek: "Twee Belgen worden enorm gemist"

11:05
Campenaerts krijgt boete, renner van Alpecin-Premier Tech moet opletten voor diskwalificatie

Campenaerts krijgt boete, renner van Alpecin-Premier Tech moet opletten voor diskwalificatie

10:25
Van Aert kondigt meteen zijn volgende plannen aan: "Het is nu het moment"

Van Aert kondigt meteen zijn volgende plannen aan: "Het is nu het moment"

19:45
'Soudal Quick-Step wil Belgische sprinter binnenhalen, Lotto-Intermarché denkt aan oude bekende'

'Soudal Quick-Step wil Belgische sprinter binnenhalen, Lotto-Intermarché denkt aan oude bekende'

09:50
Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte

Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte

08:20
📷 "Liever niet": Jonas Vingegaard niet blij met wat hij meemaakt in de Giro

📷 "Liever niet": Jonas Vingegaard niet blij met wat hij meemaakt in de Giro

07:30
Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

10/05
De Lie moet zich optrekken aan Van Aert en hem zien als een inspirerend voorbeeld Analyse

De Lie moet zich optrekken aan Van Aert en hem zien als een inspirerend voorbeeld

10/05
Koers LIVE: Van Aert en Magnier de grote triomfators, Belg Thijssen schiet net niet raak

Koers LIVE: Van Aert en Magnier de grote triomfators, Belg Thijssen schiet net niet raak

18:45
Van Aert heeft grapje in huis voor Sarah en geeft toe waar hij nu eens geen held in is

Van Aert heeft grapje in huis voor Sarah en geeft toe waar hij nu eens geen held in is

10/05
🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

10/05
Bruyneel haalt uit: "We weten dat we geen vrienden zijn, maar Thijs Zonneveld: je bent een idioot"

Bruyneel haalt uit: "We weten dat we geen vrienden zijn, maar Thijs Zonneveld: je bent een idioot"

10/05
Na massa van kritiek op motards en insinuaties over Pogacar: één man is gestraft met een schorsing

Na massa van kritiek op motards en insinuaties over Pogacar: één man is gestraft met een schorsing

10/05
Domino-effect na het verleiden van Van Aert? "Van der Poel komt ook wel een keertje"

Domino-effect na het verleiden van Van Aert? "Van der Poel komt ook wel een keertje"

10/05
🎥 "Is het doel om meisjes te versieren?": Campenaerts wekt met zijn vlogs verbazing over Visma-Lease a Bike

🎥 "Is het doel om meisjes te versieren?": Campenaerts wekt met zijn vlogs verbazing over Visma-Lease a Bike

10/05
Miste Van Eetvelt kans van zijn leven tegen Vingegaard? "Heel erg verrassend, hij leek me de snelste"

Miste Van Eetvelt kans van zijn leven tegen Vingegaard? "Heel erg verrassend, hij leek me de snelste"

10/05
Lof uit andere hoek, maar Giro-organisatie helemaal niet akkoord met naar koersdirecteur uithalende Stuyven

Lof uit andere hoek, maar Giro-organisatie helemaal niet akkoord met naar koersdirecteur uithalende Stuyven

10/05
Transformeert Vingegaard in Pogacar? Deen komt met ander verhaal, Visma is wel in de wolken

Transformeert Vingegaard in Pogacar? Deen komt met ander verhaal, Visma is wel in de wolken

10/05
Nieuwe Remco of Widar in aantocht? Belgisch talent treedt alvast in voetsporen van Seixas

Nieuwe Remco of Widar in aantocht? Belgisch talent treedt alvast in voetsporen van Seixas

10/05
Zoals Wout van Aert? Toon Aerts onthult zijn grote droom in Parijs-Roubaix

Zoals Wout van Aert? Toon Aerts onthult zijn grote droom in Parijs-Roubaix

10/05
"Buitenwereld denkt dat, maar...": Campenaerts doet boekje open over Vingegaard en Visma-Lease a Bike

"Buitenwereld denkt dat, maar...": Campenaerts doet boekje open over Vingegaard en Visma-Lease a Bike

09/05
Wout van Aert komt dit weekend voor het eerst sinds Parijs-Roubaix weer in actie

Wout van Aert komt dit weekend voor het eerst sinds Parijs-Roubaix weer in actie

09/05
"Bange hond": Jasper Stuyven haalt zwaar uit naar koersdirecteur van de Giro

"Bange hond": Jasper Stuyven haalt zwaar uit naar koersdirecteur van de Giro

09/05
UAE likt wonden na zware val in de Giro: twee renners naar het ziekenhuis, kopman verliest veel tijd

UAE likt wonden na zware val in de Giro: twee renners naar het ziekenhuis, kopman verliest veel tijd

09/05
Geen ritzege en roze trui: Van Eetvelt geeft foutje toe in finale met Vingegaard

Geen ritzege en roze trui: Van Eetvelt geeft foutje toe in finale met Vingegaard

09/05
LIVE KOERS: Van Eetvelt volgt Vingegaard bergop, verrassende Silva wint in de Giro

LIVE KOERS: Van Eetvelt volgt Vingegaard bergop, verrassende Silva wint in de Giro

09/05
"Verschrikkelijk, nog nooit meegemaakt": Lotte Kopecky windt er geen doekjes om

"Verschrikkelijk, nog nooit meegemaakt": Lotte Kopecky windt er geen doekjes om

09/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Victor Campenaerts Annemiek Van Vleuten Arnaud De Lie Marc Reef Tadej Pogacar Van Eetvelt Lennert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Jasper Stuyven Jip Van Den Bos Kaden Groves Lotte Kopecky Patrick Lefevere Arjen Livyns Karsten Kroon Jai Hindley Danny Nelissen Simon Yates

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved