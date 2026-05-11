📷 Van Aert laat een traantje, Evenepoel is er al aan begonnen

De Tour de France gaat over zo'n 50 dagen van start en voor veel renners is het dan ook tijd voor een hoogtestage. Remco Evenepoel is al in de Sierra Nevada, Wout van Aert zette maandag voor het laatst in weken zijn kinderen af aan school.

Zondag won Wout van Aert nog de gravelrace Marly Grav, zijn eerste wedstrijd sinds hij een maand geleden Parijs-Roubaix won. Van Aert rondde een solo van iets meer dan 20 kilometer af, terwijl hij zich niet specifiek had voorbereid.

Van Aert zet kinderen laatste keer af op school voor hoogtestage

Voor Van Aert was het zijn laatste wedstrijd voor hij op hoogtestage vertrekt. Maandagochtend kon Van Aert nog een laatste keer zijn kinderen afzetten op school. "Laatste keer voor een tijdje", schreef Van Aert met een traantje op Strava.

Van Aert zal zo'n drie weken op hoogtestage gaan, in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes (7 tot 14 juni), de nieuwe naam van het Criterium du Dauphiné, zal Van Aert dan opnieuw aan de start staan. Voor de Tour rijdt Van Aert dan nog het BK op de weg.

Remco Evenepoel is al in de Sierra Nevada en werkte er ook al twee trainingen af. Evenepoel reed zondag iets meer dan 85 kilometer en met onderweg zo'n 1.500 hoogtemeters en dat in 2 uur en 43 minuten.

Maandag ging Evenepoel opnieuw op pad, opnieuw voor zo'n 85 kilometer, maar nu met meer dan 2.000 hoogtemeters en in net geen drie uur. "Gianni de klimmende geit", verwees Evenepoel op Strava naar zijn ploegmaat Gianni Vermeersch.



Lees ook... "Anders was Remco gebleven": Soudal Quick-Step ziet vader Evenepoel als schuldige van transfer›

Evenepoel rijdt enkel nog BK voor de Tour

In tegenstelling tot Van Aert zal Evenepoel de Tour Auvergne-Rhône-Alpes niet rijden, hij schrapte de Franse rittenkoers van zijn programma. Evenepoel zal zich met trainingen klaarstomen voor de Tour, hij rijdt ook nog het BK op de weg voor de Tour.

Evenepoel wil door het schrappen van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes frisheid inbouwen voor de Tour. Dit jaar verzamelde Evenepoel al 25 koersdagen, een stuk meer dan onder meer Tadej Pogacar en Paul Seixas.