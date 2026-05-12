"Dan komt er vaak geen gesprek": Foré pakt uit met stevige waarschuwing voor managers

De lonen in het peloton stijgen elk jaar, onder druk van enkele rijke ploegen. Toch wil Jurgen Foré niet meegaan in dat opbod en heeft hij ook een duidelijke boodschap voor managers van renners die vooral aan geld denken.

Soudal Quick-Step hoort niet meer bij de top van het wielrennen als het gaat over het budget van de ploeg. Dat onder meer door de komst van multinationals als Red Bull, Decathlon en Lidl naar het wielrennen de voorbije jaren.

Zij kunnen renners een stuk meer geld betalen, maar dat betekent nog niet dat er ook sportieve prestaties volgen. Soudal Quick-Step staat dit seizoen in de UCI-ranking boven ploegen zoals Lidl-Trek en Netcompany INEOS, die een veel groter budget hebben.

Performance prioriteit bij Soudal Quick-Step

Jurgen Foré, CEO van Soudal Quick-Step wil dan ook niet meegaan in het financiële opbod van de rijke ploegen. En die boodschap geeft hij ook duidelijk mee aan managers van renners die naar Soudal Quick-Step willen komen.

"Als een manager nog voor het eerste gesprek zegt hoeveel de renner moet verdienen, dan vind ik dat niet meteen de juiste basis om van te vertrekken en komt er vaak geen gesprek", zegt Foré bij Het Nieuwsblad.

Soudal Quick-Step wereldtop op vlak van performance en begeleiding

Hij wil renners de kans geven om te kunnen groeien op hun tempo, onder meer met een uitgebouwde omkadering die gebaseerd is op performance en een goed programma. Daar moet een eerste gesprek volgens Foré dan ook over gaan.





"Ik ben er echt van overtuigd dat we bij de beste ploegen van de wereld horen qua performance en begeleiding." Als renners in dat verhaal willen meegaan, kan er daarna over geld worden gesproken voor Foré.

Iets anders waar Soudal Quick-Step op inzet is om renners zelf op te leiden en te laten doorstromen. Dit jaar gebeurde dat met Jonathan Vervenne, volgend jaar maken Jasper Schoofs en Viktor Soenens de overstap. Bij de vrouwen doet Lore De Schepper het dan weer uitstekend.