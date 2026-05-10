Van Aert kondigt meteen zijn volgende plannen aan: "Het is nu het moment"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
De Marly Grav Race was een mooi tussendoortje. Wout van Aert schakelt meteen door naar de plannen die hij nu weer voor ogen heeft.

Dat houdt voor Van Aert een zo goed mogelijke voorbereiding op de Tour de France in. Na zijn zeges in Parijs-Roubaix en de Marly Grav Race zullen sommigen al dromen van weer zo'n ijzersterke editie in de Tour, zoals Van Aert in het verleden al gerealiseerd heeft. Er moeten echter toch weer wat procentjes bij om tegen de toppers te strijden op de weg.

Van Aert doet bij VTM NIEUWS dan ook uit de doeken hoe de komende weken en maanden eruit zien. Van Aert had 's ochtends al verklapt dat hij morgen op hoogtestage vertrekt. "Ik ga hard trainen richting de Dauphiné, da's de eerstvolgende koers. Daarna doe ik nog een andere hoogtestage en doe ik mee aan het Belgisch Kampioenschap."

Van Aert mikt weer op een mooie wielerzomer

Dat is het zowat wat de kalender van Van Aert betreft. "Daarna zou ik opnieuw klaar moeten zijn voor een mooie zomer." Een mooie, lange zomer als het van hem afhangt. Van Aert heeft immers twee grote ronden op zijn programma staan, met zowel deelname aan de Tour als aan de Vuelta. Dan moet hij in vorm blijven tot midden september.

Het moment is dus aangebroken om weer aan die vorm te werken en die omhoog te krikken. "De laatste drie weken ben ik natuurlijk altijd blijven trainen, maar heb ik ook wel veel ontspanning gehad. Het is nu het moment om alles rond de fiets ook goed te gaan doen." Van Aert zal de komende maanden weer leven als een echte wielerprof.

Van Aert eindelijk nog eens naar Dauphiné

Het is van 2022 geleden dat Van Aert de Tour nog eens voorbereidt in de Dauphiné. In 2023 reed hij de Ronde van Zwitserland. Een jaar later keerde hij pas terug uit blessure in de Ronde van Noorwegen. Vorig jaar heeft Van Aert dan weer de Giro uitgereden, voorafgaand aan de Tour. Logisch dat je voorbereiding dan anders is.  

Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

13:50
