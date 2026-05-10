🎥 "Is het doel om meisjes te versieren?": Campenaerts wekt met zijn vlogs verbazing over Visma-Lease a Bike

Laat Victor Campenaerts gerust verder doen met zijn heerlijke vlogs. Net zoals in de Tour zijn ze ook in de Giro een vorm van amusement.

Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem lachte zich een breuk met de eerste vlog van Campenaerts in deze Giro en vermeldde die daarom ook in de uitzending van de tweede rit. In die eerste video werd Tim Rex aangekondigd als het geheime wapen van de ploeg. De 22-jarige Rex is echter nog single. Meer inspiratie had Campi niet nodig.

Hij riep dames met interesse in Rex alvast op om een bericht te sturen. De Giro-debutant zei heel serieus dat het doel is om de Giro te winnen met Vingegaard. Campenaerts reageerde hierop gevat: "En om meisjes te versieren, toch?" Volgens Bart Lemmen is het ook een van de specialiteiten van Rex om gekke bekken te trekken.

De tweede vlog van Campenaerts gaat dan weer over wie ze bij Visma zeker niet in de ontsnapping willen zien. Ook Annemiek van Vleuten is fan van zijn vlogs. "Ik vind zijn filmpjes heel erg leuk. Ik verbaas me er wel eens over dat Visma-Lease a Bike het prima vindt dat hij daarmee bezig is. Het zegt misschien ook wel iets over Visma-Lease a Bike."

"Er is veel meer mogelijk is dan we denken, want van buitenaf denken we dat alles er heel gestructureerd aan toegaat." Campenaerts beweerde ook zelf al dat het hem dan weer verbaast dat iedereen denkt dat alles er heel serieus aan toegaat bij Visma-Lease a Bike. Dat blijkt dus niet het geval te zijn: de sfeer zit er goed in bij de ploeg.

Vlogs Campenaerts een begrip geworden

"Het is goed voor de jeugd dat niet-kopmannen met een beetje humor een kijk geven achter de schermen. Ook voor de coureurs zorgt het voor ontspanning", looft Van Vleuten het in de Eurosport-uitzending. De vlogs van Campenaerts werden een begrip in de Tour en Vuelta van 2024 en 2025. In de Giro gaat dit zo door.