Gevolgen voor Arjen Livyns door roze trui ploegmaat, maar hij kampt ook met probleem in de Giro

Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Arjen Livyns deelt in de Giro de kamer met de verrassende roze trui Guillermo Thomas Silva. Doordat de Uruguayaan de roze trui draagt, zal de taak van Livyns tijdens de Giro ook wat veranderen.

XDS Astana was een van de twee ploegen die al mocht zegevieren in de eerste drie etappes van de Giro in Bulgarije. Soudal Quick-Step won met Paul Magnier de eerste en de derde rit, de Kazachse ploeg won de tweede etappe met Guillermo Thomas Silva. 

De 24-jarige Uruguayaan zorgde met een ritzege voor een primeur voor zijn land. De Uruguayaan draagt nu al twee dagen de roze trui, wellicht dal hij dat nog enkele dagen toen. Pas in de zevende etappe is er een eerste aankomst bergop 

Andere taak voor Livyns door roze trui van Silva

Silva deelt in de Giro ook de kamer met Arjen Livyns, de 31-jarige Belg debuteert in de Giro nadat hij de voorbije twee jaar de Tour reed bij Lotto. Voor Liyvns zal zijn taak in de Giro nu ook licht veranderen door de roze trui van Silva. 

Hij was aan de Giro begonnen als knecht in de etappes voor de sprinters en punchers, hij mocht zelf meeschuiven als de ontsnapping tot het einde kan gaan. "Het kan dat nu ik veel kopwerk zal moeten doen, maar dat neem ik er nu graag bij", zegt Liyvns bij HLN

Livyns moet Italiaans leren tijdens de Giro

Voor XDS Astana is de Giro echter nu al geslaagd en ze is nog maar pas begonnen. Voor Livyns is de Giro een grote ontdekkingstocht, want hij rijdt de Giro samen met vijf Italianen, een Colombiaan en een Uruguayaan.

De voertaal bij de Kazachse ploeg is dan ook Italiaans en dat is voor Livyns wel een klein probleem. "Tachtig procent van wat er gezegd wordt, begrijp ik wel, maar spreken is nog moeilijk." Al heeft hij wel een boek mee om Italiaans te leren. 

Met een spiekbriefje met Italiaanse koerstermen probeert Livyns zijn plan te trekken tijdens de tactische bespreking. Al verloopt alles momenteel uitstekend voor XDS Astana in de Giro en dan zijn er weinig woorden nodig. 

