Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Het is nog net geen maand geleden dat Wout van Aert Parijs-Roubaix gewonnen heeft. Van Aert bewees in de Marly Grav Race dat hij de smaak te pakken heeft. Een late plaspauze deerde hem niet al te veel.

In het flashinterview achteraf kreeg Van Aert meteen voorgelegd dat het een goede maand was voor hem. "Ja, ik voel me minder vermoeid dan een maand geleden", verwijst hij naar Parijs-Roubaix. "Het was wel een superharde dag vandaag. Ook heel genietbaar, maar ik heb toch ook behoorlijk afgezien. Het was een natuurlijke selectie."

Van Aert merkte al vrij snel dat vaak dezelfde namen vooraan reden. "Een paar WorldTour-renners maakten de koers hard. Eens we met een zestal vooraan reden, was het makkelijker koersen en minder vechten voor positie. Ik had nog iets over in de benen. Ik wachtte tot een zwaar moment in de finale om iets te proberen. Dat leek me een goed moment."

Van Aert wilde geen val riskeren

Weer een triomf erbij voor Van Aert, al kan de Marly Grav Race geen doel genoemd worden. Zijn enige doel was om uit de problemen te blijven. "Het was de moeite niet waard om hier te vallen. Daarom ontwikkelde ik een goed tempo en bracht ik mezelf in een goede positie om risico’s te ontwijken." Zo is alles verlopen zoals hij gehoopt had.

Of bijna alles: nog redelijk diep in de finale nam hij een plaspauze. "Op de weg kun je makkelijker een moment kiezen om te plassen. Het was nodig. Elke mens die naar toilet moet, weet dat je dan moeilijk kunt focussen op iets anders. Ik moest het op dit moment doen, anders kon ik geen goede finale meer rijden", was de opmerkelijke uitleg van Wout.

Van Aert doet beter dan op WK 2023

Zijn vorige grote gravelwedstrijd is ondertussen al drie jaar geleden, met het WK van 2023. Toen werd hij pas achtste. In die drie jaar tijd is Van Aert zeker niet slechter geworden in het gravelbiken. Zijn dominantie in Valkenburg sprak voor zich. 

