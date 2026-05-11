Dit jaar al naar de Tour? Paul Magnier spreekt klare taal over Tim Merlier

Met twee ritzeges na drie ritten is Paul Magnier nu al de ster van de Giro. Moet Soudal Quick-Step hem straks meenemen naar de Tour de France? De Fransman wil alvast zelf de plaats van Tim Merlier niet innemen.

Vorig jaar debuteerde Paul Magnier in de Giro om ervaring op te doen en kwam hij niet verder dan een derde plaats. Soudal Quick-Step haalde Magnier na twee weken ook uit de Giro, om hem de rest van zijn seizoen te laten voorbereiden.

Magnier deed het in de maanden daarna uitstekend en won vier ritten in de Ronde van Slovakije en de CRO Race, in de Ronde van Guangxi won Magnier zelfs vijf ritten. In totaal mocht hij 19 keer zegevieren in 2025.

Magnier dé sprinter van de Giro

Voor de Fransman was 2026 nog geen topjaar, al won hij wel twee ritten in de Ronde van de Algarve. In de Giro doet Magnier het uitstekend en hij klopte al twee keer topsprinters als Jonathan Milan en Dylan Groenewegen.

Ook al heeft Magnier een stap vooruit gezet, zijn debuut in de Ronde van Frankrijk is nog niet voor dit jaar. De 22-jarige Fransman vindt dat nog een te zware koers voor hem op dit moment.

Magnier niet, Merlier wél naar de Tour

De rolverdeling bij Soudal Quick-Step is ook voor het seizoen al afgesproken. Tim Merlier gaat opnieuw naar de Tour dit jaar, ook al kwam hij nog maar vier keer in actie dit jaar. Hij won wel al de Scheldeprijs en de Ronde van Limburg.



En ook Magnier zelf vindt dat Merlier nog altijd de geknipte man is om naar de Tour te gaan voor Soudal Quick-Step. "Tim smult daar momenteel met volle teugen van, dus ik laat die enorme taak met alle liefde nog even aan hem", zegt Magnier bij HLN.

Dringt keuze tussen Merlier en Magnier zich wel op in 2027?

Dit jaar trekt Magnier dus niet naar de Tour, maar dat zal niet blijven duren. Als hij stappen blijft zetten als topsprinter, zal Soudal Quick-Step in 2027 wellicht een keuze moeten tussen Merlier en Magnier voor de Tour.