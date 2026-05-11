Dit jaar al naar de Tour? Paul Magnier spreekt klare taal over Tim Merlier

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Dit jaar al naar de Tour? Paul Magnier spreekt klare taal over Tim Merlier

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met twee ritzeges na drie ritten is Paul Magnier nu al de ster van de Giro. Moet Soudal Quick-Step hem straks meenemen naar de Tour de France? De Fransman wil alvast zelf de plaats van Tim Merlier niet innemen.

Vorig jaar debuteerde Paul Magnier in de Giro om ervaring op te doen en kwam hij niet verder dan een derde plaats. Soudal Quick-Step haalde Magnier na twee weken ook uit de Giro, om hem de rest van zijn seizoen te laten voorbereiden. 

Magnier deed het in de maanden daarna uitstekend en won vier ritten in de Ronde van Slovakije en de  CRO Race, in de Ronde van Guangxi won Magnier zelfs vijf ritten. In totaal mocht hij 19 keer zegevieren in 2025. 

Magnier dé sprinter van de Giro 

Voor de Fransman was 2026 nog geen topjaar, al won hij wel twee ritten in de Ronde van de Algarve. In de Giro doet Magnier het uitstekend en hij klopte al twee keer topsprinters als Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. 

Ook al heeft Magnier een stap vooruit gezet, zijn debuut in de Ronde van Frankrijk is nog niet voor dit jaar. De 22-jarige Fransman vindt dat nog een te zware koers voor hem op dit moment. 

Magnier niet, Merlier wél naar de Tour

De rolverdeling bij Soudal Quick-Step is ook voor het seizoen al afgesproken. Tim Merlier gaat opnieuw naar de Tour dit jaar, ook al kwam hij nog maar vier keer in actie dit jaar. Hij won wel al de Scheldeprijs en de Ronde van Limburg. 

Lees ook... Opnieuw in actie: Soudal Quick-Step onhult plannen met Tim Merlier

En ook Magnier zelf vindt dat Merlier nog altijd de geknipte man is om naar de Tour te gaan voor Soudal Quick-Step. "Tim smult daar momenteel met volle teugen van, dus ik laat die enorme taak met alle liefde nog even aan hem", zegt Magnier bij HLN.

Dringt keuze tussen Merlier en Magnier zich wel op in 2027?

Dit jaar trekt Magnier dus niet naar de Tour, maar dat zal niet blijven duren. Als hij stappen blijft zetten als topsprinter, zal Soudal Quick-Step in 2027 wellicht een keuze moeten tussen Merlier en Magnier voor de Tour. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tim Merlier

Meer nieuws

"Kan er niet meer naar kijken": CEO Foré eerlijk over Soudal Quick-Step

"Kan er niet meer naar kijken": CEO Foré eerlijk over Soudal Quick-Step

20:00
De ellende stopt niet: nieuwe tegenslag voor ploeg van Tadej Pogacar

De ellende stopt niet: nieuwe tegenslag voor ploeg van Tadej Pogacar

19:15
Opnieuw in actie: Soudal Quick-Step onhult plannen met Tim Merlier

Opnieuw in actie: Soudal Quick-Step onhult plannen met Tim Merlier

14:45
Zeker niet wat het lijkt: Van Aert zet misvatting na nieuwe triomf recht

Zeker niet wat het lijkt: Van Aert zet misvatting na nieuwe triomf recht

18:30
Gevolgen voor Arjen Livyns door roze trui ploegmaat, maar hij kampt ook met probleem in de Giro

Gevolgen voor Arjen Livyns door roze trui ploegmaat, maar hij kampt ook met probleem in de Giro

17:00
"Wat denk je ermee te bereiken?" Campenaerts stelt zich vragen bij dure smaak Van der Poel

"Wat denk je ermee te bereiken?" Campenaerts stelt zich vragen bij dure smaak Van der Poel

16:15
📷 Van Aert laat een traantje, Evenepoel is er al aan begonnen

📷 Van Aert laat een traantje, Evenepoel is er al aan begonnen

15:25
"Anders was Remco gebleven": Soudal Quick-Step ziet vader Evenepoel als schuldige van transfer

"Anders was Remco gebleven": Soudal Quick-Step ziet vader Evenepoel als schuldige van transfer

14:00
Nieuwe tactiek van Visma-Lease a Bike: ploegleider legt uit wat de bedoeling is

Nieuwe tactiek van Visma-Lease a Bike: ploegleider legt uit wat de bedoeling is

13:00
Moet Van Eetvelt toch op klassement mikken in de Giro? Lotto-Intermarché is klaar en duidelijk

Moet Van Eetvelt toch op klassement mikken in de Giro? Lotto-Intermarché is klaar en duidelijk

12:00
Stevige problemen voor Milan en Lidl-Trek: "Twee Belgen worden enorm gemist"

Stevige problemen voor Milan en Lidl-Trek: "Twee Belgen worden enorm gemist"

11:05
Campenaerts krijgt boete, renner van Alpecin-Premier Tech moet opletten voor diskwalificatie

Campenaerts krijgt boete, renner van Alpecin-Premier Tech moet opletten voor diskwalificatie

10:25
'Soudal Quick-Step wil Belgische sprinter binnenhalen, Lotto-Intermarché denkt aan oude bekende'

'Soudal Quick-Step wil Belgische sprinter binnenhalen, Lotto-Intermarché denkt aan oude bekende'

09:50
Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk

Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk

09:00
Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte

Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte

08:20
📷 "Liever niet": Jonas Vingegaard niet blij met wat hij meemaakt in de Giro

📷 "Liever niet": Jonas Vingegaard niet blij met wat hij meemaakt in de Giro

07:30
Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

07:00
Van Aert kondigt meteen zijn volgende plannen aan: "Het is nu het moment"

Van Aert kondigt meteen zijn volgende plannen aan: "Het is nu het moment"

10/05
Koers LIVE: Van Aert en Magnier de grote triomfators, Belg Thijssen schiet net niet raak

Koers LIVE: Van Aert en Magnier de grote triomfators, Belg Thijssen schiet net niet raak

10/05
De Lie moet zich optrekken aan Van Aert en hem zien als een inspirerend voorbeeld Analyse

De Lie moet zich optrekken aan Van Aert en hem zien als een inspirerend voorbeeld

10/05
🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

10/05
Bruyneel haalt uit: "We weten dat we geen vrienden zijn, maar Thijs Zonneveld: je bent een idioot"

Bruyneel haalt uit: "We weten dat we geen vrienden zijn, maar Thijs Zonneveld: je bent een idioot"

10/05
Na massa van kritiek op motards en insinuaties over Pogacar: één man is gestraft met een schorsing

Na massa van kritiek op motards en insinuaties over Pogacar: één man is gestraft met een schorsing

10/05
Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

10/05
🎥 "Is het doel om meisjes te versieren?": Campenaerts wekt met zijn vlogs verbazing over Visma-Lease a Bike

🎥 "Is het doel om meisjes te versieren?": Campenaerts wekt met zijn vlogs verbazing over Visma-Lease a Bike

10/05
Miste Van Eetvelt kans van zijn leven tegen Vingegaard? "Heel erg verrassend, hij leek me de snelste"

Miste Van Eetvelt kans van zijn leven tegen Vingegaard? "Heel erg verrassend, hij leek me de snelste"

10/05
Domino-effect na het verleiden van Van Aert? "Van der Poel komt ook wel een keertje"

Domino-effect na het verleiden van Van Aert? "Van der Poel komt ook wel een keertje"

10/05
Van Aert heeft grapje in huis voor Sarah en geeft toe waar hij nu eens geen held in is

Van Aert heeft grapje in huis voor Sarah en geeft toe waar hij nu eens geen held in is

10/05
Lof uit andere hoek, maar Giro-organisatie helemaal niet akkoord met naar koersdirecteur uithalende Stuyven

Lof uit andere hoek, maar Giro-organisatie helemaal niet akkoord met naar koersdirecteur uithalende Stuyven

10/05
Transformeert Vingegaard in Pogacar? Deen komt met ander verhaal, Visma is wel in de wolken

Transformeert Vingegaard in Pogacar? Deen komt met ander verhaal, Visma is wel in de wolken

10/05
Nieuwe Remco of Widar in aantocht? Belgisch talent treedt alvast in voetsporen van Seixas

Nieuwe Remco of Widar in aantocht? Belgisch talent treedt alvast in voetsporen van Seixas

10/05
Zoals Wout van Aert? Toon Aerts onthult zijn grote droom in Parijs-Roubaix

Zoals Wout van Aert? Toon Aerts onthult zijn grote droom in Parijs-Roubaix

10/05
"Buitenwereld denkt dat, maar...": Campenaerts doet boekje open over Vingegaard en Visma-Lease a Bike

"Buitenwereld denkt dat, maar...": Campenaerts doet boekje open over Vingegaard en Visma-Lease a Bike

09/05
"Bange hond": Jasper Stuyven haalt zwaar uit naar koersdirecteur van de Giro

"Bange hond": Jasper Stuyven haalt zwaar uit naar koersdirecteur van de Giro

09/05
UAE likt wonden na zware val in de Giro: twee renners naar het ziekenhuis, kopman verliest veel tijd

UAE likt wonden na zware val in de Giro: twee renners naar het ziekenhuis, kopman verliest veel tijd

09/05
Geen ritzege en roze trui: Van Eetvelt geeft foutje toe in finale met Vingegaard

Geen ritzege en roze trui: Van Eetvelt geeft foutje toe in finale met Vingegaard

09/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Victor Campenaerts Annemiek Van Vleuten Arnaud De Lie Marc Reef Van Eetvelt Lennert Jasper Stuyven Jip Van Den Bos Tim Merlier Mathieu Van Der Poel Lotte Kopecky Patrick Lefevere Tadej Pogacar Remco Evenepoel Dylan Groenewegen Kaden Groves Wilfried Peeters Karsten Kroon Arjen Livyns

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved