Moet Vingegaard op zijn hoede zijn? Uitdager Pellizzari ziet groot voordeel in de Giro

Door het afhaken en uitvallen van heel wat toppers lijkt Giulio Pellizzari de grootste concurrent te worden van Jonas Vingegaard in de Giro. De 22-jarige Italiaan ziet deze week al meteen een mogelijkheid om te scoren.

Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), Mikel Landa (Soudal Quick-Step) en Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) kwamen als uitdagers van Jonas Vingegaard zelfs niet aan de start van de Giro.

In de eerste drie etappes zijn dan ook nog eens Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) en Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) uitgevallen. En zo is de concurrentie voor Jonas Vingegaard wel erg klein geworden.

Wordt Pellizzari grootste uitdager van Vingegaard in de Giro?

Zijn grootste rivaal zou wel eens Giulio Pellizzari van Red Bull-BORA-hansgrohe kunnen worden, de 22-jarige Italiaan werd vorig jaar zesde in de Giro en de Vuelta. En Pellizzari kon Vingegaard samen met Van Eetvelt al volgen in de tweede etappe.

"Ik voel me echt goed. Vingegaard rijdt erg sterk, maar ik ben blij dat ik dicht bij hem ben gebleven en mijn mannetje heb gestaan", zegt Pellizzari bij La Gazzetta dello Sport. "En niemand is ook onverslaanbaar", zegt hij duidelijk.

Lange etappe met Blockhaus moet Pellizzarri uitstekend liggen

Vrijdag staat in de zevende etappe de eerste test voor de klassementsrenners op het programma. In een etappe van 244 kilometer ligt de aankomst op Blockhaus (13,4 kilometer aan gemiddeld 8,5%).



Pellizzari heeft er alvast geen schrik van. "Voor mij is het juist beter dat het zo is. Ik word beter naarmate de kilometers vorderen, en het feit dat zo'n lange klim na bijna zes uur koersen komt, is absoluut een voordeel voor mij."

Kan Pellizzari een grote ronde winnen?

Of Pellizzari ook de Giro kan winnen, daar wil de Italiaan nog geen uitspraken over doen. "Niemand weet of ik een grote ronde kan winnen. Ik weet niet wanneer ik er klaar voor zal zijn, of het dit jaar, volgend jaar of over vijf jaar zal zijn."

"Ik zal er zeker alles aan doen om dat te bereiken voor mezelf en voor Italië. Maar het enige wat nu telt, is leven in het heden en elke dag uitzoeken waar ik kan komen", besluit de 22-jarige Italiaan nog.