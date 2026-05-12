Mooi moment met Campenaerts krijgt ook kritiek: Arnaud De Lie stevig aangepakt

Arnaud De Lie had het in de derde etappe van de Giro lastig bergop en moest lossen uit het peloton. Hij kreeg nog even hulp van Campenaerts met een plakbidon, maar veel hielp dat niet. Ex-renner Bobbie Traksel vond het sympathiek, maar is ook kritisch.

Met een zege in de Famenne Ardenne Classic, zijn eerste van het seizoen, kon Arnaud De Lie vertrouwen tanken voor de Giro. Op het vliegtuig naar Bulgarije liep het echter mis, De Lie werd heel ziek.

Zieke De Lie brak nog geen potten in de Giro

De kopman van Lotto-Intermarché zegde af voor de ploegenpresentatie, maar kwam vorige vrijdag wel aan de start van de Giro. Potten heeft hij nog niet kunnen breken, De Lie had het vaak zelfs moeilijk om het peloton te volgen.

Ook afgelopen zondag in de derde etappe in Bulgarije was dat het geval. Op 76 kilometer van de streep, op zo'n 5 kilometer van de top van de Borovets Pass (9,2 kilometer aan gemiddeld (5,3%), moest De Lie lossen uit het peloton.

Traksel streng voor plakbidon Campenaerts aan De Lie

De Lie gaf zijn bidon af aan ex-ploegmaat Campenaerts om zo wat minder gewicht te moeten meesleuren, even later gaf Campenaerts zijn bidon terug maar maakte hij er nog een plakbidon van voor De Lie.

"Dit was mijn moment van de dag", zegt ex-renner Bobbie Traksel in Kop over Kop. "Eerst geeft hij de bidon aan Campenaerts, daarna geeft hij hem terug. Dat was echt een demotiverend moment."



Lees ook... Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte›

"Als je een plakbidon van een auto krijgt dan denk je nog: ah lekker. Maar als je het van een renner krijgt, ook nog van een andere ploeg, dan zou ik mijn fiets direct aan de kant zetten. Als je zo slecht bent, waarom kom je dan naar de Giro? Zo kom je er niet doorheen."

Waar kan De Lie nog scoren in de Giro?

Veel tijd om beter te worden heeft De Lie ook niet meer, Lotto-Intermarché had voor de Giro al aangekondigd dat De Lie na de eerste week zou opgeven. Dat zal wellicht volgende week maandag gebeuren, op de tweede rustdag.

En op papier zijn er nog maar twee kansen meer voor De Lie in de Giro. Dat is vandaag, in de vierde etappe van 138 kilometer. Op zo'n 60 kilometer van de streep moeten de renners wel nog over de Cozzo Tunno (14,4 km aan gemiddeld 5,9%).

Als De Lie niet beter is geworden sinds zondag en ploegen het tempo stevig zullen opvoeren op die beklimming, dan lijkt het nog moeilijk te worden om terug te keren naar het peloton in de afdaling.

Wordt donderdag de dag van De Lie?

Als het niet lukt voor De Lie, dan zal het in de zesde etappe met aankomst in Napoli moeten gebeuren. In het begin van de etappe van 141 kilometer is een kleine beklimming, maar met 680 hoogtemeters is het een van de makkelijkste etappes.

De zevende en de negende etappe zijn aankomsten bergop en dus niets voor De Lie, de finale achtste etappe is op papier ook te zwaar met zo'n vijf beklimmingen. Nog twee kansen dus voor De Lie om te scoren in de Giro.