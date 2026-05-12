Mooi moment met Campenaerts krijgt ook kritiek: Arnaud De Lie stevig aangepakt

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Mooi moment met Campenaerts krijgt ook kritiek: Arnaud De Lie stevig aangepakt
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Arnaud De Lie had het in de derde etappe van de Giro lastig bergop en moest lossen uit het peloton. Hij kreeg nog even hulp van Campenaerts met een plakbidon, maar veel hielp dat niet. Ex-renner Bobbie Traksel vond het sympathiek, maar is ook kritisch.

Met een zege in de Famenne Ardenne Classic, zijn eerste van het seizoen, kon Arnaud De Lie vertrouwen tanken voor de Giro. Op het vliegtuig naar Bulgarije liep het echter mis, De Lie werd heel ziek. 

Zieke De Lie brak nog geen potten in de Giro

De kopman van Lotto-Intermarché zegde af voor de ploegenpresentatie, maar kwam vorige vrijdag wel aan de start van de Giro. Potten heeft hij nog niet kunnen breken, De Lie had het vaak zelfs moeilijk om het peloton te volgen. 

Ook afgelopen zondag in de derde etappe in Bulgarije was dat het geval. Op 76 kilometer van de streep, op zo'n 5 kilometer van de top van de Borovets Pass (9,2 kilometer aan gemiddeld (5,3%), moest De Lie lossen uit het peloton. 

Traksel streng voor plakbidon Campenaerts aan De Lie 

De Lie gaf zijn bidon af aan ex-ploegmaat Campenaerts om zo wat minder gewicht te moeten meesleuren, even later gaf Campenaerts zijn bidon terug maar maakte hij er nog een plakbidon van voor De Lie. 

"Dit was mijn moment van de dag", zegt ex-renner Bobbie Traksel in Kop over Kop. "Eerst geeft hij de bidon aan Campenaerts, daarna geeft hij hem terug. Dat was echt een demotiverend moment."

Lees ook... Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte

"Als je een plakbidon van een auto krijgt dan denk je nog: ah lekker. Maar als je het van een renner krijgt, ook nog van een andere ploeg, dan zou ik mijn fiets direct aan de kant zetten. Als je zo slecht bent, waarom kom je dan naar de Giro? Zo kom je er niet doorheen."

Waar kan De Lie nog scoren in de Giro?

Veel tijd om beter te worden heeft De Lie ook niet meer, Lotto-Intermarché had voor de Giro al aangekondigd dat De Lie na de eerste week zou opgeven. Dat zal wellicht volgende week maandag gebeuren, op de tweede rustdag. 

En op papier zijn er nog maar twee kansen meer voor De Lie in de Giro. Dat is vandaag, in de vierde etappe van 138 kilometer. Op zo'n 60 kilometer van de streep moeten de renners wel nog over de Cozzo Tunno (14,4 km aan gemiddeld 5,9%). 

Als De Lie niet beter is geworden sinds zondag en ploegen het tempo stevig zullen opvoeren op die beklimming, dan lijkt het nog moeilijk te worden om terug te keren naar het peloton in de afdaling. 

Wordt donderdag de dag van De Lie?

Als het niet lukt voor De Lie, dan zal het in de zesde etappe met aankomst in Napoli moeten gebeuren. In het begin van de etappe van 141 kilometer is een kleine beklimming, maar met 680 hoogtemeters is het een van de makkelijkste etappes. 

De zevende en de negende etappe zijn aankomsten bergop en dus niets voor De Lie, de finale achtste etappe is op papier ook te zwaar met zo'n vijf beklimmingen. Nog twee kansen dus voor De Lie om te scoren in de Giro.  

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Arnaud De Lie

Meer nieuws

Dankzij Van Aert? CEO Plugge spreekt stevige taal over zoektocht Visma-Lease a Bike

Dankzij Van Aert? CEO Plugge spreekt stevige taal over zoektocht Visma-Lease a Bike

10:00
Na derde plaats in Parijs-Roubaix: Jasper Stuyven onthult drie doelen die hij nog wil afvinken

Na derde plaats in Parijs-Roubaix: Jasper Stuyven onthult drie doelen die hij nog wil afvinken

09:10
Peloton doet smeekbede aan topfavoriet Jonas Vingegaard in de Giro

Peloton doet smeekbede aan topfavoriet Jonas Vingegaard in de Giro

07:40
Frustratie bij Evenepoel omdat Vingegaard niet meewerkte: Campenaerts legt tactiek haarfijn uit

Frustratie bij Evenepoel omdat Vingegaard niet meewerkte: Campenaerts legt tactiek haarfijn uit

07:00
"Kan er niet meer naar kijken": CEO Foré eerlijk over Soudal Quick-Step

"Kan er niet meer naar kijken": CEO Foré eerlijk over Soudal Quick-Step

20:00
De ellende stopt niet: nieuwe tegenslag voor ploeg van Tadej Pogacar

De ellende stopt niet: nieuwe tegenslag voor ploeg van Tadej Pogacar

19:15
Zeker niet wat het lijkt: Van Aert zet misvatting na nieuwe triomf recht

Zeker niet wat het lijkt: Van Aert zet misvatting na nieuwe triomf recht

18:30
Dit jaar al naar de Tour? Paul Magnier spreekt klare taal over Tim Merlier

Dit jaar al naar de Tour? Paul Magnier spreekt klare taal over Tim Merlier

17:45
Gevolgen voor Arjen Livyns door roze trui ploegmaat, maar hij kampt ook met probleem in de Giro

Gevolgen voor Arjen Livyns door roze trui ploegmaat, maar hij kampt ook met probleem in de Giro

17:00
Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte

Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte

11/05
"Wat denk je ermee te bereiken?" Campenaerts stelt zich vragen bij dure smaak Van der Poel

"Wat denk je ermee te bereiken?" Campenaerts stelt zich vragen bij dure smaak Van der Poel

16:15
📷 Van Aert laat een traantje, Evenepoel is er al aan begonnen

📷 Van Aert laat een traantje, Evenepoel is er al aan begonnen

15:25
Opnieuw in actie: Soudal Quick-Step onhult plannen met Tim Merlier

Opnieuw in actie: Soudal Quick-Step onhult plannen met Tim Merlier

14:45
"Anders was Remco gebleven": Soudal Quick-Step ziet vader Evenepoel als schuldige van transfer

"Anders was Remco gebleven": Soudal Quick-Step ziet vader Evenepoel als schuldige van transfer

14:00
Nieuwe tactiek van Visma-Lease a Bike: ploegleider legt uit wat de bedoeling is

Nieuwe tactiek van Visma-Lease a Bike: ploegleider legt uit wat de bedoeling is

13:00
Moet Van Eetvelt toch op klassement mikken in de Giro? Lotto-Intermarché is klaar en duidelijk

Moet Van Eetvelt toch op klassement mikken in de Giro? Lotto-Intermarché is klaar en duidelijk

12:00
Stevige problemen voor Milan en Lidl-Trek: "Twee Belgen worden enorm gemist"

Stevige problemen voor Milan en Lidl-Trek: "Twee Belgen worden enorm gemist"

11:05
Campenaerts krijgt boete, renner van Alpecin-Premier Tech moet opletten voor diskwalificatie

Campenaerts krijgt boete, renner van Alpecin-Premier Tech moet opletten voor diskwalificatie

10:25
'Soudal Quick-Step wil Belgische sprinter binnenhalen, Lotto-Intermarché denkt aan oude bekende'

'Soudal Quick-Step wil Belgische sprinter binnenhalen, Lotto-Intermarché denkt aan oude bekende'

11/05
Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk

Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk

11/05
📷 "Liever niet": Jonas Vingegaard niet blij met wat hij meemaakt in de Giro

📷 "Liever niet": Jonas Vingegaard niet blij met wat hij meemaakt in de Giro

11/05
Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

11/05
De Lie moet zich optrekken aan Van Aert en hem zien als een inspirerend voorbeeld Analyse

De Lie moet zich optrekken aan Van Aert en hem zien als een inspirerend voorbeeld

10/05
🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

10/05
Van Aert kondigt meteen zijn volgende plannen aan: "Het is nu het moment"

Van Aert kondigt meteen zijn volgende plannen aan: "Het is nu het moment"

10/05
Koers LIVE: Van Aert en Magnier de grote triomfators, Belg Thijssen schiet net niet raak

Koers LIVE: Van Aert en Magnier de grote triomfators, Belg Thijssen schiet net niet raak

10/05
Bruyneel haalt uit: "We weten dat we geen vrienden zijn, maar Thijs Zonneveld: je bent een idioot"

Bruyneel haalt uit: "We weten dat we geen vrienden zijn, maar Thijs Zonneveld: je bent een idioot"

10/05
Na massa van kritiek op motards en insinuaties over Pogacar: één man is gestraft met een schorsing

Na massa van kritiek op motards en insinuaties over Pogacar: één man is gestraft met een schorsing

10/05
Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

10/05
🎥 "Is het doel om meisjes te versieren?": Campenaerts wekt met zijn vlogs verbazing over Visma-Lease a Bike

🎥 "Is het doel om meisjes te versieren?": Campenaerts wekt met zijn vlogs verbazing over Visma-Lease a Bike

10/05
Miste Van Eetvelt kans van zijn leven tegen Vingegaard? "Heel erg verrassend, hij leek me de snelste"

Miste Van Eetvelt kans van zijn leven tegen Vingegaard? "Heel erg verrassend, hij leek me de snelste"

10/05
Domino-effect na het verleiden van Van Aert? "Van der Poel komt ook wel een keertje"

Domino-effect na het verleiden van Van Aert? "Van der Poel komt ook wel een keertje"

10/05
Van Aert heeft grapje in huis voor Sarah en geeft toe waar hij nu eens geen held in is

Van Aert heeft grapje in huis voor Sarah en geeft toe waar hij nu eens geen held in is

10/05
Lof uit andere hoek, maar Giro-organisatie helemaal niet akkoord met naar koersdirecteur uithalende Stuyven

Lof uit andere hoek, maar Giro-organisatie helemaal niet akkoord met naar koersdirecteur uithalende Stuyven

10/05
Transformeert Vingegaard in Pogacar? Deen komt met ander verhaal, Visma is wel in de wolken

Transformeert Vingegaard in Pogacar? Deen komt met ander verhaal, Visma is wel in de wolken

10/05
Nieuwe Remco of Widar in aantocht? Belgisch talent treedt alvast in voetsporen van Seixas

Nieuwe Remco of Widar in aantocht? Belgisch talent treedt alvast in voetsporen van Seixas

10/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Victor Campenaerts Arnaud De Lie Jasper Stuyven Annemiek Van Vleuten Remco Evenepoel Van Eetvelt Lennert Marc Reef Jip Van Den Bos Tim Merlier Lotte Kopecky Patrick Lefevere Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Toon Aerts Johan Price-Pejtersen Edward Theuns Patrick Evenepoel Karsten Kroon

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved