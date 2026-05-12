Jeroen Deheegher
Na derde plaats in Parijs-Roubaix: Jasper Stuyven onthult drie doelen die hij nog wil afvinken
Jasper Stuyven trekt zijn goede voorjaar door in de Giro door als lead-out uitstekend werk te leveren voor Paul Magnier. Zelf hoopt Stuyven ook nog te scoren in Italië én deze zomer ook nog in de Tour.

Bij zijn nieuwe ploeg Soudal Quick-Step is nieuwkomer Jasper Stuyven een van de uitblinkers in 2026. Hij bezorgde de ploeg een zevende plaats in Milaan-Sanremo en een zesde plaats in de Ronde van Vlaanderen. 

Uitstekend voorjaar van Stuyven

De bekroning kwam er echter in Parijs-Roubaix, waar Stuyven in de finale nog wegreed bij onder meer Pedersen en Van der Poel en zo derde werd. Voor Stuyven voelde die derde plaats ook aan als een overwinning. 

Die lijn probeert Stuyven nu door te trekken in de Giro en met Soudal Quick-Step werd er ook al twee keer gescoord met Paul Magnier. Al heeft Stuyven ook zelf nog ambities in de Giro om een etappe te winnen. 

Stuyven greep in 2017 naast ritzege in de Giro

"Ik had al een rit in de Giro moeten winnen. Die sprint met twee tegen Silvan Dillier in 2017 had ik nooit uit handen mogen geven...", zegt Stuyven bij HLN. In 2017 sprintte Stuyven ook nog twee keer naar een derde plaats. 

Een rit in de Giro winnen, die hij enkel nog maar in 2017 en 2024 reed, is nog altijd het doel van Stuyven. "Ik zou graag nog een klassieker zoals In Flanders Fields willen winnen en de Tour-rit staat ook nog hoger", stelt Stuyven. 

Maar ritwinst in de Giro zou hem, samen met zijn ritzege in de Vuelta van 2015, wel dichter bij de trilogie brengen. "Na mijn goed voorjaar zou ritwinst ook de bal aan het rollen houden richting Tour."

In de Tour was het ook al vaak net niet voor Stuyven. Hij eindigde al 28 keer in de top tien in een etappe. Een keer werd hij tweede, drie keer ook derde. Dat was telkens wel altijd na iemand die solo een etappe won, heel dichtbij is Stuyven dus nog niet geweest in de Tour. 

Stuyven verliest de sprint van Dillier in 2017

