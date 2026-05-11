Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte

Arnaud De Lie zit nog altijd in de Giro en dat is een klein mirakel. De kopman van Lotto-Intermarché had in de eerste drie dagen heel veel moeilijkheden om het tempo in het peloton te volgen.

Met zijn zege in de Famenne Ardenne Classic had Arnaud De Lie met vertrouwen aan de start moeten staan van de Giro. Maar niet veel later werd De Lie zwaar ziek, net als enkele ploeggenoten.

De Lie maakte de afreis naar Bulgarije, maar miste de ploegenpresentatie. De afgelopen drie dagen reed De Lie voornamelijk achteraan het peloton, in de buurt van een ritzege kwam hij helemaal niet.

Veel problemen in de Giro voor De Lie door ziekte

Zondag hielp Victor Campenaerts hem bergop door even zijn bidon te dragen, maar De Lie moest toch lossen. Al keerde hij even later wel weer terug in het peloton, maar sprinten voor de zege deed hij niet in de Bulgaarse hoofdstad Sofia.

Ik denk niet dat ik mij ooit zo slecht heb gevoeld", zegt De Lie bij Het Nieuwsblad over hoe ziek hij was op het vliegtuig. Toch liet Lotto-Intermarché hem net als Milan Menten dus wel starten in de Giro, ondanks hun gezondheidsproblemen.

Volgens Gerald Ackerl, hoofdarts van Lotto-Intermarché in deze Giro, zullen De Lie en Menten dan ook beter worden de komende dagen. Uit voorzorgen liggen De Lie en Menten ook samen op de kamer in de Giro.



Kan De Lie dinsdag wel scoren in de Giro?

Voor De Lie en Menten is het dan ook welgekomen dat er vandaag al een eerste rustdag is in de Giro. De renners moesten de oversteek maken van Bulgarije naar Italië, waar de Giro dinsdag weer van start gaat.

De vierde etappe moet ook iets op maat zijn van De Lie, al ligt op zo'n 40 kilometer van de streep wel de top van een beklimming van 14,4 kilometer aan gemiddeld 5,9%. En ook de laatste tien kilometer lopen licht bergop. Als hij zich nog niet beter voelt, zal dat ook te zwaar zijn.