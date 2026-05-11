Jeroen Deheegher
Stevige problemen voor Milan en Lidl-Trek: "Twee Belgen worden enorm gemist"
Jonathan Milan heeft nog niet kunnen winnen in de Giro. De Italiaan moet in Bulgarije tevreden zijn met een vierde en een tweede plaats. Ex-renner Bobbie Traksel denkt dat Milan twee Belgen hard mist, onder meer Jasper Stuyven.

Zonder Jasper Philipsen en Tim Merlier aan de start was Jonathan Milan voor de start van de Giro de grote topfavoriet om meerdere etappes te winnen. Milan won ook al twee keer de puntentrui in de Giro (2023 en 2024) en vorig jaar in de Tour. 

Met al twee sprints achter de rug in de Giro heeft Milan dit jaar nog niet gewonnen. Twee keer was Paul Magnier de sterkste in de sprint, Milan moest tevreden zijn met een vierde en een tweede plaats. 

Magnier heeft al voorsprong op Milan in puntenklassement

De Giro is nog maar drie etappes bezig, maar Magnier heeft ook al een stevige voorsprong in het puntenklassement. De Fransman heeft op de eerste rustdag 105 punten, Milan is zijn eerste achtervolger met 64 punten. 

Ex-renner Bobbie Traksel ziet Lidl-Trek al het hele jaar worstelen. "Het gaat bij die ploeg gewoon helemaal niet goed. Het is budgettair gewoon de tweede of derde ploeg en de laatste ritoverwinning was in de Tirreno-Adriatico", zegt hij bij Kop over Kop.

Mist Lidl-Trekt Theuns en Stuyven voor Milian?

Lidl-Trek heeft acht zeges dit seizoen, zes van Milan en twee van Ayuso. Maar sinds de slotrit van Tirreno-Adriatico op 15 maart won het niet meer. Ook Milan kon dus al bijna twee maanden niet winnen. 

Traksel ziet Milan in de sprint vooral twee Belgen hard missen. "Het gemis van Edward Theuns, die thuis zit met een kindje, en de vertrokken Jasper Stuyven, is voor die ploeg enorm", stelt de Nederlander. 

Wat het nog extra pijnlijk maakt, is dat het Stuyven in de Giro uitstekend werkt levert voor Magnier. En dat resulteerde al in twee ritzeges voor Soudal Quick-Step en de roze trui op de eerste dag. Hun Giro is al meer dan geslaagd. 

