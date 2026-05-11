Opnieuw in actie: Soudal Quick-Step onhult plannen met Tim Merlier

Geen Tim Merlier in de Giro, maar Paul Magnier vervangt hem met verve bij Soudal Quick-Step. Merlier komt vanaf woensdag wel in actie in de Ronde van Hongarije, waar hij nog wat overwinningen hoopt te pakken.

Door zijn moeilijke winter, die gepaard ging met veel problemen door blessures aan zijn beide knieën, heeft Tim Merlier in 2026 nog altijd maar vier koersdagen op zijn teller staan. Maar de helft van zijn koersen won Merlier wel al.

Merlier won twee van zijn vier koersen in 2026

In de Scheldeprijs sprintte Merlier naar een derde overwinning op rij, voor Pavel Bittner en Emilien Jeannière. Een week later in de Ronde van Limburg won Merlier met lengtes voorsprong op Fernando Gaviria en Floris Van Tricht.

Sindsdien heeft Merlier vooral gewerkt om zijn conditionele achterstand die hij nog had, weg te werken. Merlier is nu klaar om zijn eerste rittenkoers van het jaar te rijden, hij rijdt deze week voor het eerst in zijn carrière de Ronde van Hongarije (13 tot 17 mei).

Merlier en Lecerf kopmannen van Soudal Quick-Step in Hongarije

"Tim Merlier zal een van de kopmannen van Soudal Quick-Step zijn in de Ronde van Hongarije. Junior Lecerf, die een sterke top tien behaalde in de Ronde van Romandië, zal daar mikken op een goed resultaat in het algemeen klassement", meldt Soudal Quick-Step in een persbericht.

Naast Merlier en Lecerf komen ook Alberto Dainese, voormalig Belgisch kampioen Yves Lampaert, Martin Svrcek en Bert Van Lerberghe aan de start van de vijfdaagse rittenkoers in Hongarije.



Lees ook... Dit jaar al naar de Tour? Paul Magnier spreekt klare taal over Tim Merlier›

Peeters verwacht iets van Merlier en Lecerf

"We hebben een goede ploeg voor de Ronde van Hongarije. De eerste paar dagen zullen we proberen een etappewinst te behalen met Tim, terwijl we in het tweede deel van de koers Junior zullen ondersteunen", blikt ploegleider Wilfried Peeters vooruit.

"Hij leverde een goede prestatie in Zwitserland en is zeer gemotiveerd om mee te strijden voor een mooi resultaat op het einde van de week", besloot Peeters nog.