Frustratie bij Evenepoel omdat Vingegaard niet meewerkte: Campenaerts legt tactiek haarfijn uit

In de Ronde van Catalonië gingen Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard met twee op pad. De Deen nam niet over, tot frustratie van Evenepoel. Victor Campenaerts heeft daar echter een logische verklaring voor.

Bij Visma-Lease a Bike denken ze daar anders over. Als Vingegaard in de Tour Pogacar kan volgen, dan zal de Deen niet vaak overnemen. En dat om zijn kansen op winst te vergroten. Zo won Van Aert ook Parijs-Roubaix.

Vingegaard deed hetzelfde met Remco Evenepoel in de Ronde van Catalonië. In een vlakke rit reed Evenepoel in de wind alleen weg, Vingegaard kon als enige de kloof dichten. Maar hij nam niet over, tot frustratie van Evenepoel. En Vingegaard kreeg achteraf kritiek omdat hij te passief koerste.

Tactiek en winnen staat centraal bij Visma-Lease a Bike

Onterecht volgens Victor Campenaerts. "Soms vragen wij ons af of wij echt de enige ploeg zijn die denkt dat het een goede tactiek kan zijn om níét mee te werken", zegt hij bij HUMO. Want in het huidige wielrennen wordt er heel offensief gekoerst.

Dat mooi om te zien, maar uiteindelijk telt nog altijd winnen. En dat kan ook met een defensieve manier van koersen. Te vaak werken renners mee met iemand die sterker is, ook al weten ze dat ze niet kunnen winnen.



"Ons standpunt is dat wij dat niet doen. Waarom zouden we?", stelt Campenaerts dan ook. Voor chaos zorgen, dat doet Visma-Lease a Bike dan weer wel in de Tour, onder meer om Tadej Pogacar nerveus te maken. Al heeft dat vorig jaar weinig opgeleverd, Vingegaard werd weer tweede.