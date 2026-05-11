📷 "Liever niet": Jonas Vingegaard niet blij met wat hij meemaakt in de Giro

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
📷 "Liever niet": Jonas Vingegaard niet blij met wat hij meemaakt in de Giro
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De renners in de Giro moesten zondagavond de verplaatsing maken van Bulgarije naar Italië. En daar was onder meer topfavoriet Jonas Vingegaard toch niet al te gelukkig mee.

Na drie dagen in Bulgarije zijn de renners in de Giro al aan hun eerste rustdag toe. Niet omdat ze al erg hebben afgezien, maar wel omdat ze de oversteek moeten maken naar Italië. Het blijft natuurlijk de Ronde van Italië. 

Vanuit de Bulgaarse hoofdstad Sofia namen de renners het vliegtuig richting Catanzaro in het zuiden van Italië. En daar was topfavoriet Jonas Vingegaard niet al te gelukkig mee, hij vond de reis wat vervelend. 

Vingegaard met stevig mondmasker op het vliegtuig

"Ik had deze reis liever overgeslagen, ik heb mijn mondmasker en handgel meegenomen", zei de Deen bij FeltetVingegaard wil niets aan het toeval overlaten en vermijden dat hij ziek zou worden op het vliegtuig. 

Op een foto van Unibet Rose Rockets is Vingegaard inderdaad te zien met een stevig mondmasker in de luchthaven. En niet alleen voor de renners is de oversteek naar Italië een uitdaging, maar ook voor de ploegen. 

Zij moeten al hun materiaal, zoals ploegbussen en volgwagens, maar ook de fietsen van de renners, tijdig in het zuiden van Italië krijgen. Vanuit Bulgarije is dat een rit van maar liefst 19u, een stevige race tegen de klok dus. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

Stevige problemen voor Milan en Lidl-Trek: "Twee Belgen worden enorm gemist"

Stevige problemen voor Milan en Lidl-Trek: "Twee Belgen worden enorm gemist"

11:05
Campenaerts krijgt boete, renner van Alpecin-Premier Tech moet opletten voor diskwalificatie

Campenaerts krijgt boete, renner van Alpecin-Premier Tech moet opletten voor diskwalificatie

10:25
'Soudal Quick-Step wil Belgische sprinter binnenhalen, Lotto-Intermarché denkt aan oude bekende'

'Soudal Quick-Step wil Belgische sprinter binnenhalen, Lotto-Intermarché denkt aan oude bekende'

09:50
Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk

Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk

09:00
Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte

Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte

08:20
Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

07:00
Van Aert kondigt meteen zijn volgende plannen aan: "Het is nu het moment"

Van Aert kondigt meteen zijn volgende plannen aan: "Het is nu het moment"

19:45
Koers LIVE: Van Aert en Magnier de grote triomfators, Belg Thijssen schiet net niet raak

Koers LIVE: Van Aert en Magnier de grote triomfators, Belg Thijssen schiet net niet raak

18:45
De Lie moet zich optrekken aan Van Aert en hem zien als een inspirerend voorbeeld Analyse

De Lie moet zich optrekken aan Van Aert en hem zien als een inspirerend voorbeeld

17:45
🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

16:50
Bruyneel haalt uit: "We weten dat we geen vrienden zijn, maar Thijs Zonneveld: je bent een idioot"

Bruyneel haalt uit: "We weten dat we geen vrienden zijn, maar Thijs Zonneveld: je bent een idioot"

15:50
Na massa van kritiek op motards en insinuaties over Pogacar: één man is gestraft met een schorsing

Na massa van kritiek op motards en insinuaties over Pogacar: één man is gestraft met een schorsing

14:50
Miste Van Eetvelt kans van zijn leven tegen Vingegaard? "Heel erg verrassend, hij leek me de snelste"

Miste Van Eetvelt kans van zijn leven tegen Vingegaard? "Heel erg verrassend, hij leek me de snelste"

12:05
Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

13:50
🎥 "Is het doel om meisjes te versieren?": Campenaerts wekt met zijn vlogs verbazing over Visma-Lease a Bike

🎥 "Is het doel om meisjes te versieren?": Campenaerts wekt met zijn vlogs verbazing over Visma-Lease a Bike

13:05
Domino-effect na het verleiden van Van Aert? "Van der Poel komt ook wel een keertje"

Domino-effect na het verleiden van Van Aert? "Van der Poel komt ook wel een keertje"

10/05
Transformeert Vingegaard in Pogacar? Deen komt met ander verhaal, Visma is wel in de wolken

Transformeert Vingegaard in Pogacar? Deen komt met ander verhaal, Visma is wel in de wolken

10/05
Van Aert heeft grapje in huis voor Sarah en geeft toe waar hij nu eens geen held in is

Van Aert heeft grapje in huis voor Sarah en geeft toe waar hij nu eens geen held in is

10/05
Lof uit andere hoek, maar Giro-organisatie helemaal niet akkoord met naar koersdirecteur uithalende Stuyven

Lof uit andere hoek, maar Giro-organisatie helemaal niet akkoord met naar koersdirecteur uithalende Stuyven

10/05
Nieuwe Remco of Widar in aantocht? Belgisch talent treedt alvast in voetsporen van Seixas

Nieuwe Remco of Widar in aantocht? Belgisch talent treedt alvast in voetsporen van Seixas

10/05
Zoals Wout van Aert? Toon Aerts onthult zijn grote droom in Parijs-Roubaix

Zoals Wout van Aert? Toon Aerts onthult zijn grote droom in Parijs-Roubaix

10/05
"Buitenwereld denkt dat, maar...": Campenaerts doet boekje open over Vingegaard en Visma-Lease a Bike

"Buitenwereld denkt dat, maar...": Campenaerts doet boekje open over Vingegaard en Visma-Lease a Bike

09/05
Bruyneel maakt zich boos over zware valpartij in de Giro, Dumoulin ziet andere oorzaak

Bruyneel maakt zich boos over zware valpartij in de Giro, Dumoulin ziet andere oorzaak

09/05
"Bange hond": Jasper Stuyven haalt zwaar uit naar koersdirecteur van de Giro

"Bange hond": Jasper Stuyven haalt zwaar uit naar koersdirecteur van de Giro

09/05
UAE likt wonden na zware val in de Giro: twee renners naar het ziekenhuis, kopman verliest veel tijd

UAE likt wonden na zware val in de Giro: twee renners naar het ziekenhuis, kopman verliest veel tijd

09/05
📷 Tweede dag op rij: Jonas Vingegaard flirt met diskwalificatie in de Giro

📷 Tweede dag op rij: Jonas Vingegaard flirt met diskwalificatie in de Giro

09/05
Geen ritzege en roze trui: Van Eetvelt geeft foutje toe in finale met Vingegaard

Geen ritzege en roze trui: Van Eetvelt geeft foutje toe in finale met Vingegaard

09/05
LIVE KOERS: Van Eetvelt volgt Vingegaard bergop, verrassende Silva wint in de Giro

LIVE KOERS: Van Eetvelt volgt Vingegaard bergop, verrassende Silva wint in de Giro

09/05
"Verschrikkelijk, nog nooit meegemaakt": Lotte Kopecky windt er geen doekjes om

"Verschrikkelijk, nog nooit meegemaakt": Lotte Kopecky windt er geen doekjes om

09/05
Dubbele verrassing in de Vuelta: eindwinnares Blasi en ritwinnares Stiasny laten van zich horen

Dubbele verrassing in de Vuelta: eindwinnares Blasi en ritwinnares Stiasny laten van zich horen

09/05
Wie zorgt voor Belgisch succes in de Giro? De Cauwer noemt verrassende naam

Wie zorgt voor Belgisch succes in de Giro? De Cauwer noemt verrassende naam

09/05
Vingegaard en co namen risico in eerste etappe én geven ook stevige hint over lastige tweede rit

Vingegaard en co namen risico in eerste etappe én geven ook stevige hint over lastige tweede rit

09/05
Patrick Lefevere wil stevig ingrijpen tegen invloed van motoren: "Maar één remedie"

Patrick Lefevere wil stevig ingrijpen tegen invloed van motoren: "Maar één remedie"

09/05
Dubbel doel in de slotrit van de Vuelta: Kopecky klaar en duidelijk over haar opdracht

Dubbel doel in de slotrit van de Vuelta: Kopecky klaar en duidelijk over haar opdracht

09/05
'Dubbel heuglijk nieuws voor Victor Campenaerts'

'Dubbel heuglijk nieuws voor Victor Campenaerts'

09/05
Wout van Aert komt dit weekend voor het eerst sinds Parijs-Roubaix weer in actie

Wout van Aert komt dit weekend voor het eerst sinds Parijs-Roubaix weer in actie

09/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Victor Campenaerts Arnaud De Lie Tadej Pogacar Annemiek Van Vleuten Remco Evenepoel Jasper Stuyven Marc Reef Lotte Kopecky Patrick Lefevere Van Eetvelt Lennert Jip Van Den Bos Mathieu Van Der Poel Kaden Groves Thijs Zonneveld Matteo Moschetti Nathan Van Hooydonck Bjarne Riis Stan Dewulf

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved