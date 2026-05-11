📷 "Liever niet": Jonas Vingegaard niet blij met wat hij meemaakt in de Giro

De renners in de Giro moesten zondagavond de verplaatsing maken van Bulgarije naar Italië. En daar was onder meer topfavoriet Jonas Vingegaard toch niet al te gelukkig mee.

Na drie dagen in Bulgarije zijn de renners in de Giro al aan hun eerste rustdag toe. Niet omdat ze al erg hebben afgezien, maar wel omdat ze de oversteek moeten maken naar Italië. Het blijft natuurlijk de Ronde van Italië.

Vanuit de Bulgaarse hoofdstad Sofia namen de renners het vliegtuig richting Catanzaro in het zuiden van Italië. En daar was topfavoriet Jonas Vingegaard niet al te gelukkig mee, hij vond de reis wat vervelend.

Vingegaard met stevig mondmasker op het vliegtuig

"Ik had deze reis liever overgeslagen, ik heb mijn mondmasker en handgel meegenomen", zei de Deen bij Feltet. Vingegaard wil niets aan het toeval overlaten en vermijden dat hij ziek zou worden op het vliegtuig.

Op een foto van Unibet Rose Rockets is Vingegaard inderdaad te zien met een stevig mondmasker in de luchthaven. En niet alleen voor de renners is de oversteek naar Italië een uitdaging, maar ook voor de ploegen.

Zij moeten al hun materiaal, zoals ploegbussen en volgwagens, maar ook de fietsen van de renners, tijdig in het zuiden van Italië krijgen. Vanuit Bulgarije is dat een rit van maar liefst 19u, een stevige race tegen de klok dus.



