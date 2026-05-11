'Soudal Quick-Step wil Belgische sprinter binnenhalen, Lotto-Intermarché denkt aan oude bekende'

De Giro is volop aan de gang, maar achter de schermen werken de ploegen al aan hun selecties voor volgend seizoen. Soudal Quick-Step zou interesse tonen in Jordi Meeus, Lotto-Intermarché trekt aan de mouw van Stan Dewulf.

Voor Soudal Quick-Step is de Giro uitstekend begonnen met al twee ritzeges van Paul Magnier. Begin dit jaar brak The Wolfpack voor een tweede keer op korte tijd het contract van Magnier open, hij ligt nu vast tot eind 2029.

Met Tim Merlier, die dit seizoen nog maar vier koersen reed maar wel de Scheldeprijs en Ronde van Limburg won, heeft Soudal Quick-Step nog een topsprinter die nog tot eind 2028 aan boord blijft.

Haalt Soudal Quick-Step derde sprinter in huis met Meeus?

Volgens Daniel Benson zou onder meer Soudal Quick-Step ondanks Magnier en Merlier ook aan de mouw trekken van sprinter Jordi Meeus. De 27-jarige Belg zou na zes jaar einde contract zijn bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Meeus werd afgelopen voorjaar zevende in Omloop Nieuwsblad, won de Ename Samyn Classic en werd tweede in Nokere Koerse. Hoe Meeus naast Merlier en Magnier moet passen als sprinter, is nog niet duidelijk.

Keert Dewulf terug naar Lotto-Intermarché?

Bij Lotto-Intermarché zien ze eind dit jaar wellicht kopman Arnaud De Lie vertrekken, hij zou naar het Zwitserse Tudor trekken. De ploeg van Fabian Cancellara is kapitaalkrachtig en zoekt een afwerker in eendagskoersen.





Als De Lie vertrekt, dan zal Lotto-Intermarché dat wel moeten opvangen. Volgens Het Nieuwsblad denkt de Belgische ploeg daarvoor aan Stan Dewulf, die zijn contract eind dit jaar ziet aflopen bij Decathlon-CMA CGM.

Dewulf won in 2021 zijn enige profkoers met de Boucles de l'Aulne, maar liet zich dit voorjaar wel zien. Zo was hij goed voor een vierde plaats in de E3 Saxo Classic. Dewulf kent Lotto-Intermarché ook goed, hij reed er bij de jeugd en ruim twee jaar bij de profs tot eind 2020.

Vansevenant en Jeannière ook gelinkt aan Lotto-Intermarché

Eerder werden ook al Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) en de Fransman Emilien Jeannière (TotalEnergies), derde in de Scheldeprijs, gelinkt aan een transfer naar de fusieploeg.