'Soudal Quick-Step wil Belgische sprinter binnenhalen, Lotto-Intermarché denkt aan oude bekende'

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
'Soudal Quick-Step wil Belgische sprinter binnenhalen, Lotto-Intermarché denkt aan oude bekende'
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Giro is volop aan de gang, maar achter de schermen werken de ploegen al aan hun selecties voor volgend seizoen. Soudal Quick-Step zou interesse tonen in Jordi Meeus, Lotto-Intermarché trekt aan de mouw van Stan Dewulf.

Voor Soudal Quick-Step is de Giro uitstekend begonnen met al twee ritzeges van Paul Magnier. Begin dit jaar brak The Wolfpack voor een tweede keer op korte tijd het contract van Magnier open, hij ligt nu vast tot eind 2029. 

Met Tim Merlier, die dit seizoen nog maar vier koersen reed maar wel de Scheldeprijs en Ronde van Limburg won, heeft Soudal Quick-Step nog een topsprinter die nog tot eind 2028 aan boord blijft. 

Haalt Soudal Quick-Step derde sprinter in huis met Meeus?

Volgens Daniel Benson zou onder meer Soudal Quick-Step ondanks Magnier en Merlier ook aan de mouw trekken van sprinter Jordi Meeus. De 27-jarige Belg zou na zes jaar einde contract zijn bij Red Bull-BORA-hansgrohe. 

Meeus werd afgelopen voorjaar zevende in Omloop Nieuwsblad, won de Ename Samyn Classic en werd tweede in Nokere Koerse. Hoe Meeus naast Merlier en Magnier moet passen als sprinter, is nog niet duidelijk. 

Keert Dewulf terug naar Lotto-Intermarché?

Bij Lotto-Intermarché zien ze eind dit jaar wellicht kopman Arnaud De Lie vertrekken, hij zou naar het Zwitserse Tudor trekken. De ploeg van Fabian Cancellara is kapitaalkrachtig en zoekt een afwerker in eendagskoersen. 

Als De Lie vertrekt, dan zal Lotto-Intermarché dat wel moeten opvangen. Volgens Het Nieuwsblad denkt de Belgische ploeg daarvoor aan Stan Dewulf, die zijn contract eind dit jaar ziet aflopen bij Decathlon-CMA CGM. 

Dewulf won in 2021 zijn enige profkoers met de Boucles de l'Aulne, maar liet zich dit voorjaar wel zien. Zo was hij goed voor een vierde plaats in de E3 Saxo Classic. Dewulf kent Lotto-Intermarché ook goed, hij reed er bij de jeugd en ruim twee jaar bij de profs tot eind 2020. 

Vansevenant en Jeannière ook gelinkt aan Lotto-Intermarché

Eerder werden ook al Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) en de Fransman Emilien Jeannière (TotalEnergies), derde in de Scheldeprijs, gelinkt aan een transfer naar de fusieploeg. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jordi Meeus
Stan Dewulf

Meer nieuws

Stevige problemen voor Milan en Lidl-Trek: "Twee Belgen worden enorm gemist"

Stevige problemen voor Milan en Lidl-Trek: "Twee Belgen worden enorm gemist"

11:05
Campenaerts krijgt boete, renner van Alpecin-Premier Tech moet opletten voor diskwalificatie

Campenaerts krijgt boete, renner van Alpecin-Premier Tech moet opletten voor diskwalificatie

10:25
Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk

Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk

09:00
Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte

Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte

08:20
📷 "Liever niet": Jonas Vingegaard niet blij met wat hij meemaakt in de Giro

📷 "Liever niet": Jonas Vingegaard niet blij met wat hij meemaakt in de Giro

07:30
Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

07:00
Van Aert kondigt meteen zijn volgende plannen aan: "Het is nu het moment"

Van Aert kondigt meteen zijn volgende plannen aan: "Het is nu het moment"

19:45
Koers LIVE: Van Aert en Magnier de grote triomfators, Belg Thijssen schiet net niet raak

Koers LIVE: Van Aert en Magnier de grote triomfators, Belg Thijssen schiet net niet raak

18:45
De Lie moet zich optrekken aan Van Aert en hem zien als een inspirerend voorbeeld Analyse

De Lie moet zich optrekken aan Van Aert en hem zien als een inspirerend voorbeeld

17:45
🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

16:50
Bruyneel haalt uit: "We weten dat we geen vrienden zijn, maar Thijs Zonneveld: je bent een idioot"

Bruyneel haalt uit: "We weten dat we geen vrienden zijn, maar Thijs Zonneveld: je bent een idioot"

15:50
Na massa van kritiek op motards en insinuaties over Pogacar: één man is gestraft met een schorsing

Na massa van kritiek op motards en insinuaties over Pogacar: één man is gestraft met een schorsing

14:50
Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

13:50
🎥 "Is het doel om meisjes te versieren?": Campenaerts wekt met zijn vlogs verbazing over Visma-Lease a Bike

🎥 "Is het doel om meisjes te versieren?": Campenaerts wekt met zijn vlogs verbazing over Visma-Lease a Bike

13:05
Miste Van Eetvelt kans van zijn leven tegen Vingegaard? "Heel erg verrassend, hij leek me de snelste"

Miste Van Eetvelt kans van zijn leven tegen Vingegaard? "Heel erg verrassend, hij leek me de snelste"

12:05
Domino-effect na het verleiden van Van Aert? "Van der Poel komt ook wel een keertje"

Domino-effect na het verleiden van Van Aert? "Van der Poel komt ook wel een keertje"

10/05
Van Aert heeft grapje in huis voor Sarah en geeft toe waar hij nu eens geen held in is

Van Aert heeft grapje in huis voor Sarah en geeft toe waar hij nu eens geen held in is

10/05
Lof uit andere hoek, maar Giro-organisatie helemaal niet akkoord met naar koersdirecteur uithalende Stuyven

Lof uit andere hoek, maar Giro-organisatie helemaal niet akkoord met naar koersdirecteur uithalende Stuyven

10/05
Transformeert Vingegaard in Pogacar? Deen komt met ander verhaal, Visma is wel in de wolken

Transformeert Vingegaard in Pogacar? Deen komt met ander verhaal, Visma is wel in de wolken

10/05
Nieuwe Remco of Widar in aantocht? Belgisch talent treedt alvast in voetsporen van Seixas

Nieuwe Remco of Widar in aantocht? Belgisch talent treedt alvast in voetsporen van Seixas

10/05
Zoals Wout van Aert? Toon Aerts onthult zijn grote droom in Parijs-Roubaix

Zoals Wout van Aert? Toon Aerts onthult zijn grote droom in Parijs-Roubaix

10/05
"Buitenwereld denkt dat, maar...": Campenaerts doet boekje open over Vingegaard en Visma-Lease a Bike

"Buitenwereld denkt dat, maar...": Campenaerts doet boekje open over Vingegaard en Visma-Lease a Bike

09/05
"Bange hond": Jasper Stuyven haalt zwaar uit naar koersdirecteur van de Giro

"Bange hond": Jasper Stuyven haalt zwaar uit naar koersdirecteur van de Giro

09/05
UAE likt wonden na zware val in de Giro: twee renners naar het ziekenhuis, kopman verliest veel tijd

UAE likt wonden na zware val in de Giro: twee renners naar het ziekenhuis, kopman verliest veel tijd

09/05
Geen ritzege en roze trui: Van Eetvelt geeft foutje toe in finale met Vingegaard

Geen ritzege en roze trui: Van Eetvelt geeft foutje toe in finale met Vingegaard

09/05
LIVE KOERS: Van Eetvelt volgt Vingegaard bergop, verrassende Silva wint in de Giro

LIVE KOERS: Van Eetvelt volgt Vingegaard bergop, verrassende Silva wint in de Giro

09/05
"Verschrikkelijk, nog nooit meegemaakt": Lotte Kopecky windt er geen doekjes om

"Verschrikkelijk, nog nooit meegemaakt": Lotte Kopecky windt er geen doekjes om

09/05
Dubbele verrassing in de Vuelta: eindwinnares Blasi en ritwinnares Stiasny laten van zich horen

Dubbele verrassing in de Vuelta: eindwinnares Blasi en ritwinnares Stiasny laten van zich horen

09/05
Wie zorgt voor Belgisch succes in de Giro? De Cauwer noemt verrassende naam

Wie zorgt voor Belgisch succes in de Giro? De Cauwer noemt verrassende naam

09/05
📷 Tweede dag op rij: Jonas Vingegaard flirt met diskwalificatie in de Giro

📷 Tweede dag op rij: Jonas Vingegaard flirt met diskwalificatie in de Giro

09/05
Patrick Lefevere wil stevig ingrijpen tegen invloed van motoren: "Maar één remedie"

Patrick Lefevere wil stevig ingrijpen tegen invloed van motoren: "Maar één remedie"

09/05
Dubbel doel in de slotrit van de Vuelta: Kopecky klaar en duidelijk over haar opdracht

Dubbel doel in de slotrit van de Vuelta: Kopecky klaar en duidelijk over haar opdracht

09/05
'Dubbel heuglijk nieuws voor Victor Campenaerts'

'Dubbel heuglijk nieuws voor Victor Campenaerts'

09/05
Wout van Aert komt dit weekend voor het eerst sinds Parijs-Roubaix weer in actie

Wout van Aert komt dit weekend voor het eerst sinds Parijs-Roubaix weer in actie

09/05
Bruyneel maakt zich boos over zware valpartij in de Giro, Dumoulin ziet andere oorzaak

Bruyneel maakt zich boos over zware valpartij in de Giro, Dumoulin ziet andere oorzaak

09/05
Vingegaard en co namen risico in eerste etappe én geven ook stevige hint over lastige tweede rit

Vingegaard en co namen risico in eerste etappe én geven ook stevige hint over lastige tweede rit

09/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Victor Campenaerts Arnaud De Lie Tadej Pogacar Annemiek Van Vleuten Remco Evenepoel Jasper Stuyven Marc Reef Lotte Kopecky Patrick Lefevere Van Eetvelt Lennert Jip Van Den Bos Mathieu Van Der Poel Kaden Groves Thijs Zonneveld Matteo Moschetti Nathan Van Hooydonck Bjarne Riis Stan Dewulf

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved