Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

Victor Campenaerts heeft nog maar eens bewezen hoe collegiaal hij is. Hij droeg zijn steentje bij om ex-ploegmaat Arnaud De Lie te helpen in de Giro.

Iedereen weet dat het geen ideale aanloop geweest is richting Giro voor De Lie. Ongeveer een week voor de Grande Partenza werd De Lie ziek. De snelle man van Lotto-Intermarché hield aan de Famenne Ardenne Classic niet alleen een overwinning maar ook een maag- en darmbacterie over. Hij lijkt daar nog altijd niet van hersteld.

Bij de eerste sprint in Burgas eindigde hij niet in de top twintig. Hij had toen nog het excuus dat hij zoals velen werd opgehouden door een massale valpartij. De volgende dag kwam de eerste echt lastige dag eraan in de Giro. De Lie kon bergop de schijn niet ophouden: hij zou héél ver finishen. De Lie bereikte de finish op meer dan elf minuten van de ritwinnaar.

De Lie heeft het bergop zwaar in de Giro

Die etappe was sowieso wellicht wel te zwaar voor hem, maar vandaag wachtte in Sofia een nieuwe kans. Dan moest hij ook wel een klim overleven in het midden van de rit. De Lie bengelde daar al snel achteraan. Zonder dat het in het peloton al zo hard ging, moest De Lie opnieuw lossen. Alweer een slecht teken voor de voormalige Belgische kampioen.

De Lie kon niet alleen op de steun van ploegmaats rekenen om de schade te beperken.  Een oude bekende stak ook een handje toe. Victor Campenaerts, nochtans rijdend voor Visma-Lease a Bike, nam een bidon aan van De Lie. Zo was die laatste toch al een klein beetje ballast kwijt tijdens het naar boven klauteren. De Lie zou trouwens in het peloton terugkeren.

Het mag misschien een klein gebaar lijken van Campi, maar voor een renner die aan het afzien is tellen alle kleine beetjes. Bovendien hoefde Campenaerts dat niet te doen aangezien hij voor een andere ploeg uitkomt. Campenaerts en De Lie zijn bij Lotto wel drie jaar ploegmaats geweest. In nood kent men zijn vrienden. 

