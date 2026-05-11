Zeker niet wat het lijkt: Van Aert zet misvatting na nieuwe triomf recht

Wout van Aert won na een solo van zo'n 20 kilometer de Marly Grav. Toch heeft Van Aert nog wat werk om helemaal op topniveau te geraken voor de start van de Tour in Barcelona op 4 juli.

Een maand nadat hij Parijs-Roubaix had gewonnen, kwam Van Aert een eerste keer opnieuw in actie. Niet op de weg, maar wel een gravelwedstrijd. Van Aert reed op ruim 20 kilometer van het einde weg en won solo.

En dat voor Belgisch kampioen gravel Niels Vandeputte en de Nederlander Rick Ottema. Wereldkampioen Florian Vermeersch kwam ten val en moest tevreden zijn met de vierde plaats.

De zege van Van Aert doet het beste vermoeden voor deze zomer, met onder meer de Tour de France. Visma-Lease a Bike wil de Tour opnieuw winnen met Jonas Vingegaard, maar Van Aert zal ook weer eigen ambities hebben.

Van Aert zal niveau nog stevig moeten opkrikken voor de Tour

Toch heeft Van Aert nog werk voor de zomer. "Ik ben blij dat het er comfortabel uitzag, maar het was heel zwaar. In de laatste tien kilometer ging het licht nog bijna helemaal uit", zegt Van Aert dan ook bij Het Nieuwsblad.

"Om mee te doen op het hoogste niveau moet er echt nog veel bij." Om zijn niveau stevig op te krikken is Van Aert een dag na zijn triomf in Valkenburg dan ook vertrokken voor een hoogtestage van zo'n drie weken.



Lees ook... 📷 Van Aert laat een traantje, Evenepoel is er al aan begonnen›

Van Aert reed nog maar twee keer ploegentijdrit

Op 7 juni mag Van Aert weer aan de start verwacht worden van de Tour Auvergne - Rhône-Alpes. In de Franse rittenkoers zal Van Aert al eens een ploegentijdrit kunnen rijden, waar ook de Tour mee van start zal gaan op 4 juli in Barcelona.

Nog maar twee keer in zijn carrière reed Van Aert een ploegentijdrit. In 2021 in de Tour of Britain, in 2019 won hij met Jumbo-Visma een ploegentijdrit in Brussel in zijn eerste Tour de France.